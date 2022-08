Chiara Scherrers Analyse nach ihrem verpatzten EM-Final

Leichtathletik-EM Chiara Scherrer nach ihrem offensiv gelaufenen EM-Final: «Ich bin froh, habe ich es versucht» Die Bütschwilerin Chiara Scherrer war EM-Medaillenhoffnung – ging den Final aber zu schnell an. Sie verteidigt die offensive Taktik auch am Tag danach. Ralf Streule 21.08.2022, 23.03 Uhr

Chiara Scherrer (rechts) beisst sich zu Beginn in der Spitzengruppe fest – und büsst am Ende dafür.

Nach ein paar Sekunden brach Chiara Scherrer das Interview mit dem Schweizer Fernsehen ab. Später Samstagabend war es, die Toggenburgerin war soeben im Final über 3000 m Steeple auf den 13. und drittletzten Platz gelaufen. Definitiv nicht das, was sie sich vorgestellt hatte. Nun war es aber nicht der Frust, der sie von einem Interview absehen liess. Sondern ganz einfach die grosse Anstrengung, die sich bemerkbar machte. «Mir war schwindlig», sagt sie am Tag danach. Natürlich: Nach einer Enttäuschung hinterlässt ein Rennen meist auch körperlich tiefere Spuren.

Als Fünfte der europäischen Weltbestenliste und Dank ihres Schweizer Rekords von 9:20.28 Minuten vor kurzem in Paris hatte sie sich in den vergangenen Wochen plötzlich zur EM-Medaillenanwärterin gemacht. Und so war es nicht überraschend auch ihre Taktik, von Beginn weg vorne mitzuhalten.

Schweizer Rekordzeit hätte sie auf Platz drei gebracht

«Die Taktik war mit dem Trainer besprochen. Und ich bin froh, habe ich es versucht», sagt die 26-jährige Bütschwilerin am Sonntag. Auch wenn die offensive Ausrichtung nicht aufging. Den ersten Rennkilometer legte sie, hinter den späteren Podestläuferinnen Luiza Gega (ALB), Lea Meyer (GER) und Elizabeth Bird (GBR) in ziemlich genau drei Minuten zurück. Normalerweise braucht sie dafür fünf bis zehn Sekunden länger – auch bei ihrem Schweizer Rekord war das so. Der schnelle Start rächte sich. Sie brach ein und musste fast die gesamte Konkurrenz vorbeiziehen lassen. Am Ende lief sie mit einer Zeit von 9:43.95 Minuten ins Ziel.

Was besonders ärgern muss: Ihre Schweizer Rekordzeit von Mitte Juni in Paris hätte sie an der EM auf Platz drei gebracht. Dass sie mit einem anders eingeteilten Rennen diesen Platz hätte erringen können, glaubt die Toggeburgerin aber nicht. Nicht mit der Spitzengruppe mitzulaufen und danach die Lücke schliessen zu müssen wäre taktischer Unsinn und zu energieraubend gewesen, sagt Scherrer sinngemäss. Und so hat sie sich also bereits am Sonntag weitgehend mit dem Rennen versöhnt. Auch wenn sie nach der Aufregung erst um 3 Uhr den Schlaf gefunden hatte.

Profikarriere geht im Oktober erst los

In der Analyse am Tag danach machte sie sich auch etwas anderes noch einmal klar: Ihre Vorbereitung auf die Europameisterschaft in München war um einiges komplizierter gewesen als jene der Konkurrenz. Zwischen der WM – bei der sie im Halbfinal gescheitert war – und der EM war sie ihrer Arbeit als Physiotherapeutin nachgegangen. «Die Erholungs- und Trainingszeit war definitiv kleiner als bei anderen.» Genau in diesem Bereich dürfte es aber in den kommenden Wochen eine entscheidende Änderung geben. Scherrer will im Oktober den Schritt ins Profitum machen. Nach ihrem erfolgreichsten Jahr mit dem Sprung in die internationale Elite sei es für sie der richtige Zeitpunkt. Gut möglich, dass sie auf die WM 2023 hin einen weiteren Schritt machen kann.

Der zweite Teil der Leichtathletik-EM bleibt aus einem weiteren Grund aus Ostschweizer Sicht eine Enttäuschung. Schliesslich hatte sich die Romanshornerin Yasmin Giger einen Einsatz in der 4x400-m-Staffel erhofft. Ihr wurden andere Läuferinnen vorgezogen – und die St.Gallerin Salomé Kora war am Freitag mit der Sprintstaffel im Vorlauf gescheitert.