Rückblick Hubert Seiz hätte die Tour de France gewinnen können: Aber der Thurgauer Radprofi weigerte sich zu dopen Das Potenzial von Hubert Seiz auf dem Velo war aussergewöhnlich gross. Er entschied schon als junger Profi die Königsetappen der Tour de Suisse und des Giro d’Italia für sich. In diesem Sommer wird der Thurgauer 60-jährig. Daniel Good 14.07.2020, 05.00 Uhr

Hubert Seiz 1981 zu Beginn seiner Karriere in der Elite. Bild: Beat Blättler/Getty

Auch in Eintagesrennen machte Hubert Seiz oft von sich reden. An der WM 1984 in Barcelona verpasste er Bronze bloss um einige Zentimeter und wurde Vierter. Ein Reifendefekt kostete Seiz wohl den WM-Titel. Es wäre die erste Medaille für die Schweiz seit 31 Jahren gewesen.

Die wichtigsten Erfolge von Hubert Seiz

Sieger der Königsetappen der Tour de Suisse 1983 und des Giro d’Italia 1985



Zweiter der Meisterschaft von Zürich («Züri Metzgete») 1982 und 1984

Dritter der Flèche Wallonne 1983 in Belgien

Vierter der Strassen-WM 1984

Vierter im Gesamtklassement der Katalonien-Rundfahrt 1984

Sieger der Emilia-Rundfahrt 1986

Schweizer Strassenmeister 1988

Achter der Lombardei-Rundfahrt 1982

Natürlich wurden grosse internationale Rennställe aufmerksam auf den in Arbon aufgewachsenen Seiz. Zunächst wechselte er Mitte der 1980er-Jahre nach Belgien zum Team des Weltmeisters Claude Criquielion. Und erlebte Ungewohntes. Seiz sagt:

Hubert Seiz, ehemaliger Veloprofi Bild: Daniel Good

«Es stand kistenweise Chemie herum»

Er wollte das nicht, was die Belgier nicht verstanden. «Sie sagten, ohne diese Mittel seien gar keine guten Leistungen möglich.»

Keine Tour de France mit der Weltmeistermannschaft

Der WM-Vierte wurde nicht als Helfer eingekauft. Zur Tour de France hätte Seiz als Leader der Weltmeistermannschaft starten sollen. So war es vertraglich abgemacht. Aber es gab Streit wegen der Weigerung des Thurgauers, sich zu dopen.

Der Ostschweizer wurde aus dem Kader für die Tour de France geworfen und die Wege trennten sich. Criquielion starb 2015 erst 58-jährig an den Folgen eines Schlaganfalls.

Im Team mit den Sportärzten Conconi und Ferrari

Nach dem Gastspiel in Belgien zog es Seiz nach Italien. Er hatte einen guten Namen und konnte wählen zwischen den Equipen der damaligen Stars Francesco Moser und Giuseppe Saronni.

Er entschied sich für Moser. Und machte Bekanntschaft mit den Teamärzten Francesco Conconi und Michele Ferrari. Die beiden sollten später weltbekannt werden. Mit einem höchst fahlen Nebengeschmack allerdings.

Experten in Sachen Doping

Conconi und Ferrari waren schon zu Seiz’ Zeiten Experten in Sachen Doping. Ferrari wurde auch der Vertrauensarzt von Lance Armstrong. Eine «Behandlung» bei den Spitzenmedizinern kostete gut und gerne einen sechsstelligen Frankenbetrag. Der Athlet konnte sich aber ziemlich sicher sein, dass er in den Dopingkontrollen nicht erwischt wurde.

Die Italiener drängten Seiz, mit Ferraris und Conconis unerlaubten Methoden schneller zu werden. Sie sahen, dass der junge Thurgauer ein Rennfahrer mit Klasse war und sagten zu ihm:

«Wenn du nachhilfst, hast du gute Möglichkeiten, in einer dreiwöchigen Rundfahrt unter die ersten drei zu kommen.»

Oder sogar die Tour de France zu gewinnen. Seiz wehrte sich wieder. «Sie sagten zu mir, ich sei zu wenig Profi.»

Fast alle Schweizer, die in jener Zeit in Italien unter Vertrag standen, erzielten bessere Resultate als vorher. Seiz aber nicht. Obschon er als Jungprofi gezeigt hatte, dass er ein ganz Grosser werden könnte. Bereits in seinem zweiten Profirennen 1982 belegte er den zweiten Platz – besiegt nur vom fünffachen Tour-de-France-Gewinner Bernard Hinault.

Die erfolgreiche Revanche an Bernard Hinault

Umso schöner war für Seiz die Revanche 1985 in Val Gardena, als er sich in der Königsetappe des Giro gegen den französischen Champion durchsetzte. «Hinault hatte immer etwas gegen die Schweizer», sagt Seiz, «auch Beat Breu musste das schon erleben.» Trotz der Niederlage in der härtesten Bergetappe gegen Seiz holte sich Hinault am Ende den dritten Gesamtsieg am Giro d’Italia.

Seiz blickt ohne Groll zurück auf seine Karriere, auch wenn er mit unfairen Mitteln bekämpft wurde. Seiz sagt:

«Ich erlebte viele grossartige Momente. Radfahren ist für mich immer noch der schönste Sport.»

1988 wechselte der in Uttwil wohnende Seiz zum kleinen Schweizer Rennstall Bleiker und gewann die Landesmeisterschaft. Ende 1989 trat er vom Spitzensport zurück und wurde Fahrlehrer für Autos und Motorräder. Und ist vor seinem 60. Geburtstag im Reinen mit sich und der Welt.

Via Moskau in die Rekrutenschule Die Schweizer Armee sieht es nicht gerne, wenn Rekruten zu spät einrücken. Schon gar nicht vor 40 Jahren. Hubert Seiz hatte sich 1980 für die Olympischen Spiele in Moskau qualifiziert, er hätte aber gleichzeitig in die Rekrutenschule einrücken müssen. Nach langem Hin und Her erhielt der noch nicht 20-jährige Seiz endlich die Freigabe für Moskau, musste aber unmittelbar nach dem olympischen Velorennen nach Hause fliegen und nach Romont im Freiburgischen in die Radfahrer-RS einrücken. «Da war viel Frust dabei», sagt Seiz. Denn zugleich musste ein Profivertrag in Italien für die Saison 1981 aufgelöst werden.

«Man forderte mich auf, nach Italien zu reisen, um Mass zu nehmen für die Velos und die Kleider. Aber ich durfte nicht ins Ausland. Die Italiener verstanden das überhaupt nicht.» Zudem geriet Seiz in der Rekrutenschule ausser Form. So bestritt er 1981 eine weitere Saison bei den Eliteamateuren. Seinen ersten Profivertrag erhielt Seiz für die Saison 1982 bei der Schweizer Sportgruppe Cilo-Aufina, der er bis 1985 die Treue hielt. (dg)