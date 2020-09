Holt der FC St.Gallen einen Innenverteidiger? Was passiert mit Guillemenot? Der FC St.Gallen testet mit Anes Omerovic einen Innenverteidiger. Derweil gibt es das Gerücht, dass Jérémy Guillemenot nach Bern zu den Young Boys wechseln könnte. Christian Brägger 08.09.2020, 10.42 Uhr

Anes Omerovic, hier im Dress des FC Dornbirn. Bild: PD

Eigentlich suchen die St.Galler noch einen grossgewachsenen Stürmer nach den Abgängen von Ermedin Demirovic und Cedric Itten. Doch auch in der Innenverteidigung könnte ihr Findungsprozess noch nicht abgeschlossen sein, zumal Neuverpflichtung Basil Stillhart wohl als Mittelfeldspieler gesehen wird.

Seit letzter Woche weil mit Anes Omerovic ein Innenverteidiger beim FC St.Gallen im Probetraining. Der Österreicher, 22-jährig und einst als Jugendspieler bei Aston Villa in der Ausbildung, ist grossgewachsen (190 Zentimeter) – und vor allem ist er dies: ein Linksfuss, was für die Angriffauslösung durchaus Perspektiven eröffnen könnte.

Omerovic spielte zuletzt beim FC Dornbirn in der 2. österreichischen Bundesliga, ist derzeit aber vereinslos. Auch deshalb passte er gut ins Beuteschema von Sportchef Alain Sutter, zumal es gilt, der Karriere wieder die gute Richtung zu geben. In dieser Woche kann sich der Verteidiger, der ebenfalls als Sechser spielen kann, bei St.Gallens Trainer Peter Zeidler jedenfalls weiter in Trainings empfehlen.

Guillemenot und die Young Boys

Derweil hält sich ein Gerücht relativ hartnäckig: Meister Bern soll ein Auge auf den 22-jährigen Jérémy Guillemenot geworfen haben, der nach seinem Weg über Servette, Barcelona und Rapid Wien seit eindreiviertel Jahren im FC St.Gallen Fuss gefasst hat. Der U21-Nationalspieler wird von Michel Urscheler beraten, der mit Vincent Sierro, Guillaume Hoarau oder Quentin Maceiras bereits über gute Kontakte zum Schweizer Spitzenklub verfügt.

Jérémy Guillemenot absolvierte bislang 43 Super-League-Spiele für den FC St.Gallen und erzielte dabei 9 Tore. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Sowieso haben die Berner unlängst ihr Faible für St.Galler Spieler öffentlich bewiesen, als YB-Sportchef Christoph Spycher vor Kurzem Silvan Hefti verpflichtete. Diesen Wechsel nahmen verschiedenste Seiten dem Rechtsverteidiger aus Goldach in nicht nachvollziehbarer Weise übel.