Hohe Hürden für das Bundesgeld: Ostschweizer Sportvereine müssen andere Lösungen finden – Kantone Thurgau und St.Gallen wählen unterschiedliche Wege der Unterstützung Der Bundesrat hat für den Breiten- und Leistungssport 200 Millionen Franken gesprochen. Die Ostschweizer Vereine profitieren kaum. Denn: Profitieren kann nur, wer kurz vor der Zahlungsunfähigkeit steht.

Die Volleyballer von Amriswil – im Bild mit Thomas Brändli (Mitte) – haben Unterstützung beantragt. Bild: Mario Gaccioli (Amriswil, 12. Oktober 2019)

Die Coronakrise legt den Sport in der Ostschweiz lahm. Mannschaftstrainings wurden verboten, Meisterschaften ebenso abgesagt wie Veranstaltungen. Sie sind es jedoch, die den Vereinen im Breitensport neben Sponsorengeldern die Einnahmen sichern. Vereine mit Angestellten hatten die Möglichkeit, Kurzarbeitsentschädigung zu beantragen. «Das hat hervorragend geklappt und hilft uns in dieser Phase extrem», sagt Peter Bär, Geschäftsführer von Volley Amriswil. Auch Hans Wey, Präsident des NLA-Handballvereins St.Otmar, ist froh um die finanzielle Entlastung mittels Kurzarbeit und lobt die unkomplizierte Abwicklung. Hans Wey sagt jedoch auch:

St.Otmars Präsident Hans Wey. Hanspeter Schiess

«Die Frage ist, wie lange die Kurzarbeit noch möglich ist.»

In der Tat sind die nächsten Lockerungen zu erwarten. Die Trainingsbetriebe werden allmählich wieder hochgefahren. Doch die Zeiten für Sportvereine und Sportverbände bleiben finanziell herausfordernd. Dem Ostschweizer Fussballverband fehlen bis Ende Juni Einnahmen von 300000 bis 400000 Franken. St.Otmar überbrückte den kurzfristigen Liquiditätsengpass mit einem Covid-Kredit von der Bank. Volley Amriswil korrigierte das Budget für die kommende Saison sicherheitshalber leicht nach unten.

Der Kanton Thurgau springt ein, St.Gallen zögert

Bundeshilfe beantragte jedoch kaum ein Verein. Und das, obwohl der Bund für den Breitensport insgesamt 200 Millionen Franken (siehe Kasten) gesprochen hatte. Der Haken: Die nicht rückzahlbaren Beträge können nur im Falle drohender Zahlungsunfähigkeit beantragt werden. Sprich: Erst, wenn der Sportverein oder Sportverband in den nächsten zwei Monaten wegen ausfallender Erträge in Zeiten der Coronakrise in Konkurs ginge, springt der Bund ein. Umso wichtiger, dass die Vereine Reserven bildeten, dass Sponsoren kulant sind und dass auf Kurzarbeitshilfe des Bundes zurückgegriffen werden kann. Christoph Lauener vom Bundesamt für Sport (Baspo) sagt jedoch:

«Weil aber der Sport in Krisen immer mit Verzögerung und mit Wucht getroffen wird, erwarten wir eine erhebliche Zunahme des Bedarfs.»

Martin Leemann, Chef des Sportamtes des Kantons Thurgau hat rasch gehandelt. Reto Martin

Solange wollte der Kanton Thurgau nicht warten. Der Regierungsrat bewilligte bereits Anfang April ein Fünf-Millionen-Franken-Paket für Kultur und Sport aus dem Lotteriefonds. «Wir stehen hinter dem Sport. Er hat eine wichtige Funktion in der Gesellschaft», sagt Martin Leemann, Chef des Sportamtes Thurgau. Der Bedarf an Unterstützung ist gross. Bis am Dienstag sind 47 Gesuche eingegangen. 28 davon für abgesagte Veranstaltungen von Sportvereinen, 11 für den eingestellten Meisterschaftsbetrieb im Breitensport und deren 6 für den abgebrochenen Ligabetrieb im Spitzensport mit Vereinen aus den höchsten zwei Ligen des Landes einer Sportart. Leemann sagt:

«Die Hürden für die Bundesgelder sind dermassen hoch, dass sie für die Thurgauer Vereine nicht erreichbar sind.»

Volley Amriswil gehört zu jenen Clubs, die vom Kanton Thurgau Hilfe beantragt haben. «Diese Hilfe zeigt, dass den Worten Taten folgten. Der Kanton hat die Wichtigkeit des Sports erkannt. Wir sagen danke», so Geschäftsführer Bär. Zusammen mit der Kurzarbeitsentschädigung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) und den Bundesgeldern aus «Jugend und Sport» sei für den Moment geschaut, so Bär. «Das hat geholfen, unsere Rechnung wesentlich zu verbessern.»

Bislang kaum Geld beantragt – Kurzarbeitsentschädigung als Entlastung Der Bund sprach am 20. März für den Schweizer Sport insgesamt 100 Millionen Franken: 50 Millionen Franken für den Bereich des professionellen Sports (höchste zwei Ligen im Fussball und Eishockey) als zinslose Darlehen und 50 Millionen Franken als nicht rückzahlbare Beiträge für den Breitensport (alle anderen Sportvereine und Sportverbände). Am 13. Mai verabschiedete der Bundesrat ein zusätzliches Sportpaket mit 350 Millionen Franken als Darlehen für den Profisport und 150 Millionen Franken als A-fonds-perdu-Beiträge für den Breitensport für die Jahre 2020 und 2021. Finanzhilfen erhalten explizit nur Sportorganisationen, denen als Folge der Ertragsausfälle wegen der Massnahmen des Bundes gegen das Coronavirus die Zahlungsunfähigkeit droht. Bis zum 12. Mai wurden beim Bundesamt für Sport (Baspo) aufgrund der Coronakrise Darlehen für 15,5 Millionen Franken für den professionellen Sport und 4,2 Millionen Franken für den Breitensport beantragt. Für Spitzensportvereine ist die Kurzarbeit eine grosse Entlastung in der Krise. Amateurvereine profitieren vor allem davon, dass die kalkulierten Gelder aus «Jugend und Sport» trotz Ausfalls wegen Corona fliessen. (ibr)

Anders sieht die Lage im Kanton St.Gallen aus. Die Regierung verzichtete auf A-fonds-perdu-Beiträge und sprach 700000 Franken als zinslose Darlehen für den Breitensport. Diese seien als Überbrückung gedacht, sagt Marco Peter, Geschäftsleiter der Interessengemeinschaft St.Galler Sportverbände. «Bislang gibt es nur vereinzelte Anfragen», so Peter. Und: «Die Folgen werden wohl erst im nächsten Jahr sichtbar sein.»

OFV-Präsident bleibt positiv

Der Kanton Thurgau geht derweil noch einen Schritt weiter. Geplant sind weitere finanzielle Unterstützungen, indem er die jährlichen Beiträge an die Sportverbände erhöht. «So werden am Ende die Vereine entlastet», sagt Leemann. Auch sollen Thurgauer Topathleten für entgangene Erfolgsbeiträge entschädigt werden. «Es geht uns auch darum, ein Zeichen zu setzen. In den meisten Fällen sind das keine exorbitant hohen Beträge», sagt Leemann.

Stephan Häuselmann, Präsident des Ostschweizer Fussballverbands (OFV), gibt zwar leichte Entwarnung. Er sagt:

«Ich habe nicht das Gefühl, dass in der Ostschweiz Fussballvereine wegen Corona in Konkurs gehen.»

Nichtsdestotrotz sei die Situation prekär. Im Verband herrscht absoluter Ausgabestopp, die OFV-Geschäftsstelle befindet sich in Kurzarbeit. Über den Schweizerischen Fussballverband (SFV) hat Häuselmann Hilfe beantragt. Er hofft, dass das Baspo den regionalen Verbänden und damit dem Breitenfussball unter die Arme greift.