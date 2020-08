Die Thurgauer Radsporthoffnung Stefan Bissegger ist auch im Konzert der Grossen erfolgreich: «Ich fahre, um zu gewinnen» Stefan Bissegger überrascht an der hochkarätig besetzten Tour de l’Ain mit einem dritten Rang – und ärgert sich über den verpassten Sieg. Daniel Good 10.08.2020, 15.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stefan Bissegger (links), Primoz Roglic und Tom Dumoulin (beide in der Mitte in Gelb) und Etappensieger Andrea Bagioli (rechts). Bild: Guillaume Horcajuelo/EPA (Ceyzériat, 7.August 2020)

Die besten Etappenfahrer der Gegenwart standen am Start: Egan Bernal, Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Chris Froome. Sie schenkten sich nichts. Besser war in diesem Jahr noch kein Etappenrennen besetzt. Denn in weniger als drei Wochen erfolgt der Start zur Tour de France. Die Tour de l’Ain im französischen Jura bot den Stars eine der raren Testmöglichkeiten vor dem Höhepunkt der Saison.

Die Radsporthoffnung aus Mettlen

Stefan Bissegger: WM-Medaillengewinner in Nordengland Bild: Manu Fernandez / AP (Harrington, 27. September 2019)

Am Start des dreitägige Rennens fand sich auch Stefan Bissegger ein, die 21-jährige Schweizer Radsporthoffnung aus Mettlen im Kanton Thurgau. Er beteiligte sich schon im Vorjahr an der Tour de l’Ain und verbuchte sogar einen Etappensieg. Allerdings war die Rundfahrt 2019 bei weitem nicht so hochkarätig besetzt wie die diesjährige Auflage.

Ungeachtet der starken Konkurrenz stand Bissegger 2020 der Sinn nach einem neuerlichen Etappensieg. Er sagt:

«Ich fahre, um zu gewinnen.»

Es gelang ihm sogar fast, den Triumph aus dem Vorjahr zu wiederholen. Nur Andrea Bagioli, ein Italiener aus der seit Jahren erfolgreichsten Mannschaft in der World Tour, und Roglic standen dem Jungprofi am Ziel der ersten Etappe in Ceyzériat vor der Sonne. Bissegger hielt auch Dumoulin, Sieger des Giro d’Italia und 2018 Zweiter der Tour de France, in Schach.

Der Kraftakt aus der Defensive

Das Finale war sehr anspruchsvoll. Die grossen Mannschaften drückten aufs Tempo, weil es in diesem Jahr wegen des Coronavirus noch nicht viele Gelegenheiten zum Gewinnen gab. Bissegger war auf sich allein gestellt, hatte keinen Teamkollegen mehr zur Seite. Er fiel einen Kilometer vor dem Ziel etwas zurück. Er sagt:

«Es war ein blöder Fehler von mir.»

Mit einem Kraftakt musste er sich ohne Teamunterstützung wieder nach vorne katapultieren. An die Spitze reichte es aber nicht mehr ganz. «Der erste Platz muss immer das Ziel sein. Dritter ist wohl gut, aber ich wollte den Sieg.»

Die Stars kennen den jungen Thurgauer

Es gab trotzdem viele Gratulationen. «Mehr als ich erwartet hatte», sagt Bissegger. Der junge Ostschweizer wird auch von den Stars wahrgenommen. «Die wissen schon, was um sie herum abläuft.» Das hohe Tempo, das die besten Mannschaften der Welt in den Jurahügeln anschlugen, war kein Problem für Bissegger. «Es spielt keine Rolle, welches Team die Geschwindigkeit bestimmt. Das ist in jedem Rennen gleich.»

Ein zweiter Thurgauer mit an Bord

Bissegger trat mit der Schweizer Nationalmannschaft zur Tour de l’Ain an. Er hat zwar einen Vertrag mit dem Rennstall Education First aus der World Tour, aber die Amerikaner beteiligten sich an der Polen-Rundfahrt. Mit Claudio Imhof fuhr ein zweiter Thurgauer mit dem Schweizer Kreuz auf dem Rücken durch den Jura.

Der Slowene Roglic setzte sich schliesslich im Gesamtklassement vor dem aktuellen Tour-de-France-Gewinner Bernal durch. Roglic gewann im vergangenen Jahr die Spanien-Rundfahrt. Er zählt an der Frankreich-Rundfahrt nun zu den Topfavoriten.

Peter Sagan, siebenmal Gewinner des grünen Triktos an der Tour de France. Bild: Kim Ludbrook / EPA (Valence, 20. Juli 2018)

Ein Mann fürs grüne Trikot

Bissegger ist zu gross und kräftig, um in einer topgrafisch anspruchsvollen Rundfahrt aufs Gesamtklassement zu fahren. Aber er hat genau jene Qualitäten, die es braucht, um an der Tour de France das grüne Trikot des besten Fahrers im Punkteklassement zu ergattern.

Einer wie Peter Sagan

Bissegger ist ein guter Sprinter, der zugleich das athletische Potenzial besitzt, um in kürzeren Steigungen mit den Allerbesten mitzuhalten. Wie der dreifache Weltmeister Peter Sagan.