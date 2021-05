Eishockey-Talent Playoff-Erfolg, Klubwechsel, WM-Vorbereitung: Bewegte Zeiten für den Thurgauer Dominik Egli Der Frauenfelder Dominik Egli ist einer der besten Schweizer Verteidiger. Das will er auch an der WM in Riga beweisen. Wenn der Grossanlass in eineinhalb Wochen beginnt, ist vielleicht auch er dabei. «Er hat gute Karten», sagt Nationaltrainer Patrick Fischer. Peter Eggenberger 11.05.2021, 08.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dominik Egli (Mitte) will den Schwung aus den Playoff-Erfolgen mit Rapperswil-Jona mitnehmen. Bild: A. Wey/KEY (Rapperswil, 15.April 2021)

Eine kuriose Situation ergab sich für Dominik Egli im letzten Playoff-Halbfinalspiel gegen den EV Zug am 1.Mai: Er spielte für Rapperswil-Jona, stand aber an jenem 1.Mai bereits im HC Davos unter Vertrag. Nach dem Aus gegen die Zuger hatte er drei Ruhetage und rückte am Mittwoch zusammen mit dem Lakers-Goalie Melvin Nyffeler ins Trainingscamp der Schweizer Nationalmannschaft in Cham ein. In der Medienmitteilung des Verbands wird Egli immer noch als Lakers-Spieler aufgeführt.

Von Rapperswil-Jona über die Nationalmannschaft nach Davos: Der 22-jährige Thurgauer hat spannende Tage hinter und vor sich. Nach zwei sportlich erfolgreichen Jahren in Rapperswil-Jona ist ihm der Abschied nicht leichtgefallen. Er entwickelte sich dort nach einer unbefriedigenden Saison in Biel schon im ersten Jahr zu einem der besten Schweizer Verteidiger, war mit 36 Punkten aus 45 Spielen der Regular Season hinter Maxim Noreau von den ZSC Lions die Nummer zwei aller Verteidiger. Die Lobeshymnen liessen denn auch nicht lange auf sich warten: «Bester Lakers-Transfer seit 2010» hiess es, «Aufsteiger der Saison», «offensiver Titan» oder «Entdeckung des Jahres».

«Die Eishockeygötter hatten Magisches im Sinn»

In der abgelaufenen Spielzeit hatte Egli zunächst Mühe, an die hervorragenden Leistungen anzuknüpfen. Am Schluss der Regular Season lag er mit 23 Punkten aus 45 Spielen nur auf Rang 14 aller Verteidiger. Dennoch findet Egli, dass er die Performance des ersten Lakers-Jahres «im grossen Ganzen» bestätigt habe. Zu dieser Einschätzung trägt der Erfolg der Lakers mit dem Einzug in den Playoff-Halbfinal bei. Egli war als Doppeltorschütze im auswärts 2:1 gewonnenen ersten Pre-Playoff-Spiel gegen Biel der Matchwinner.

«Die Halbfinalqualifikation war der perfekte Abschluss für unseren Trainer Jeff Tomlinson und mich», sagt Egli. «Wir waren nach dem Ausscheiden natürlich etwas enttäuscht, aber zugleich stolz.» Die Eishockeygötter hätten zu Tomlinsons Abschied «etwas Magisches» im Sinn gehabt. Er habe sich schon früh in der Saison Gedanken gemacht, was für seine Weiterentwicklung als Spieler die beste Option sei, erläutert Egli seinen Wechsel zum HCD. Es gab schwedische und Schweizer Interessenten, natürlich auch die Lakers. Aufgrund der Coronapandemie war früh klar, dass seine Karriere ihre Fortsetzung in der Schweiz finden würde.

Egli will in Davos zur tragenden Säule werden

Die Pläne der Verantwortlichen des HC Davos (Trainer Christian Wohlwend und der ehemalige Sportchef Raeto Raffainer) haben Egli am meisten überzeugt. Die Bündner verfügen gemäss seiner Einschätzung über eine langjährige, etablierte Politik der Förderung junger Spieler und das Potenzial für den Meistertitel. «Ich erwarte, dass ich viel Eiszeit und Verantwortung auch im Power- und im Boxplay erhalte und so in eine Rolle als dominanter Spieler und tragende Säule hineinwachsen, also ein Unterschiedsspieler sein kann», sagt Egli.

Er hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Der HC Davos habe das beste Gesamtpaket geboten und das Bauchgefühl beim HCD am meisten gestimmt. Christian Wohlwend kennt er von der U20-Nationalmannschaft: «Er kann Spieler zu maximaler Leistung antreiben.» Egli möchte in Davos ein clevererer Spieler werden, stark in der Antizipation vor dem eigenen Tor und kreativ in der Angriffsauslösung. Dass er als HCD-Spieler die grösseren Chancen für eine Nationalmannschaftskarriere hat denn als Lakers-Spieler, glaubt Egli nicht: «Es ist immer meine eigene Leistung massgebend.»

Fischer: «Er ist läuferisch stark und sehr agil»

Patrick Fischer, Trainer Nationalmannschaft Pascal Muller / freshfocus

Nationaltrainer Patrick Fischer schätzt viele Qualitäten an Egli: «Dominik ist läuferisch stark und sehr agil. Trotz seiner relativ geringen Grösse von 1,73m geht er aggressiv und furchtlos in die Zweikämpfe. Wie er das Spiel liest und aufbaut, gerade auch im Powerplay, ist bemerkenswert für sein junges Alter.»

Zunächst geht es für Egli nun darum, im definitiven 28-Mann-Kader für die WM zu figurieren. Die ersten beiden Cuts hat er überstanden und wird am Donnerstag mit nach Riga fliegen. Dort wird Fischer das Kader, das um einige NHL-Spieler wie den Ostschweizer Stürmer Timo Meier erweitert worden ist, vor dem ersten Gruppenspiel am 22.Mai nochmals reduzieren. «Ich will meine Chance packen», gibt sich Egli kämpferisch. Patrick Fischer macht ihm Hoffnung: «Dominik hat gute Karten. Entscheidend werden die beiden Testspiele am 14. und 15.Mai gegen Lettland sein.» Ob mit oder ohne Egli, das Ziel der Schweizer ist minimal die Qualifikation für den Viertelfinal – doch auch ein WM-Titel scheint nicht unerreichbar. «Wir lassen uns nicht kleinreden. Die Schweiz kann das schaffen», ist Egli überzeugt. Am liebsten mit ihm in der Verteidigung und als Skorer und mit Eishockeygöttern, die etwas Magisches im Sinn haben.