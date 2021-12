Handball: St.Otmars NLA-Handballer erleben turbulente Tage.

Handball Turbulente Tage bei St.Otmar: Hiobsbotschaft, Coronatests und eine Spielabsage Vor der letzten Partie des Jahres am Sonntag um 17 Uhr bei Pfadi Winterthur erleben St.Otmars NLA-Handballer unterschiedliche Gefühlswelten. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 17.12.2021, 17.29 Uhr

Noah Haas muss sich am Dienstag am Ellbogen operieren lassen. Bild: Benjamin Manser

Das Verletzungspech bleibt dem TSV St.Otmar weiterhin treu. Noah Haas, der in der Partie am Mittwoch gegen GC Amicitia Zürich auf den linken Ellbogen stürzte, fällt bis zu drei Monate aus. Der Befund lautet: Sehnenriss. Immerhin wurden keine Knochen und Nervenbahnen in Mitleidenschaft gezogen. Trotz langer Ausfalldauer atmeten die Verantwortlichen in den vergangenen Tagen auf, denn Haas hatte zunächst seine Finger nicht gespürt. Mittlerweile kam das Gefühl aber wieder zurück, sodass Haas am Dienstag operiert werden kann. «Das ist ein grosser Rückschlag für uns», sagt Trainer Zoltan Cordas, der seit seiner Ankunft in St.Gallen vor eineinhalb Jahren gefühlt jede Woche improvisieren muss. Er sagt:

«Das Pech scheint uns zu verfolgen.»

Haas verlängert die Verletztenliste, auf der bereits Clemens Gangl, Vuk Lakicevic und Frédéric Wüstner stehen. Das sei umso schmerzhafter, weil Haas «auf gutem Weg war, ein echter Leistungsträger zu werden», so Cordas.

So ist also auch gegen Pfadi Winterthur am Sonntag um 17 Uhr Cordas’ Improvisationstalent gefragt. Haas verteidigte zuletzt jeweils fast die gesamten 60 Minuten Spielzeit im Innenblock. Zudem bekleidete er in der Offensive zumeist die Position im rechten Rückraum.

Neuzugang Juric direkt gefordert

Neuzugang Antonio Juric, den St.Otmar Anfang Woche kurzfristig von Krefeld verpflichtet hatte, ist also von Beginn an gefordert. Der österreichische Kreisläufer wird wohl in Winterthur im Innenblock neben Ariel Pietrasik beginnen. Auch Dominik Jurilj dürfte vermehrt im Mittelblock zum Einsatz gelangen, denn Neuzugang Juric wird aufgrund mangelnder Spielpraxis kaum 60 Minuten in der Defensive agieren.

Trainer Cordas erwartet in Winterthur eine ähnlich temporeiche Partie wie zuletzt gegen GC Amicitia. «Der Rückzug war gut, aber der Fokus in den folgenden Sekunden danach hat gefehlt. Da müssen wir uns verbessern.» In der Tat kassierte St.Otmar viele Gegentreffer nur Sekunden nach eigenen Toren. Doch Goalie Aurel Bringolf zeigte eine seiner besten Leistungen in dieser Saison und verlieh damit seiner Mannschaft ein Stück Sicherheit. In der Offensive gilt es für St.Otmar, gegen Winterthurs 5:1-Deckung Lösungen zu finden – und möglichst wenige technische Fehler zu begehen.

Coronafälle bei den Kadetten

Am Samstag müssen St.Otmars Spieler vor dem Abschlusstraining zum Coronatest antraben, denn die Liga hat die Massnahmen wieder verschärft. Zuletzt traten bei zwei Teams mehrere positive Fälle auf, unter anderem bei den Kadetten. St.Otmars Partie gegen die Schaffhauser vom kommenden Mittwoch wurde deshalb bereits vor zwei Tagen abgesagt.

