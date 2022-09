St.Otmar besiegt Thun, macht sich aber lange das Leben schwer

Heimsieg Länger gelitten als nötig: St. Otmar macht sich gegen Wacker Thun das Leben selber schwer St. Otmar reagiert auf die beiden Startniederlagen und kommt mit dem 26:25 gegen Wacker Thun zum ersten Saisonsieg. Die St.Galler lagen langezeit zurück – und machten es am Ende unnötig spannend. Fritz Bischoff 11.09.2022, 20.53 Uhr

Ariel Pietrasik war mit zehn Treffern bester St. Galler Torschütze. Bild: Reto Martin

Eigentlich waren St.Otmars NLA-Handballer gestern vor rund 1000 Zuschauern in der Sporthalle Kreuzbleiche das reifere und bessere Team. Doch es dauerte bis zur letzten Sekunde, ehe sie durchatmen konnten und das 26:25 gegen Wacker Thun Tatsache war. Die Berner Oberländer hatten in der ersten Halbzeit das Spiel im Griff und führten mit bis zu sechs Toren (5:11 in der 18. Minute).