Heimniederlage gegen Schaffhausen – Wil weiter im Abstiegskampf Trotz einer frühen Führung muss sich der FC Wil geschlagen geben. Der FC Schaffhausen war im Bergholz die cleverere Mannschaft und gewinnt nicht unverdient mit 3:2 Gianluca Lombardi 01.05.2021, 21.50 Uhr

Die Wiler zeigten gegen Schaffhausen viel Einsatz. Bild: Gianluca Lombardi

Nachdem am Vortag der FC Chiasso verloren hatte, bot sich den Wilern die Möglichkeit auf neun Punkte davon zu ziehen. Entsprechend giftig und offensiv starteten die Äbtestädter in dieses Duell mit dem FC Schaffhausen. Die Gäste schienen in der Startphase mit ihrem Gegner überfordert zu sein. Immer wieder tauchten die Hausherren gefährlich vor dem Tor auf.

Prompt brachte Silvio sich und seine Kollegen mit 1:0 in Front. Nach einer Unachtsamkeit in der Schaffhauser Abwehr, lancierte Brahimi seinen Mitspieler mustergültig per Kopf. Um eine Antwort waren die Gäste aber nicht verlegen. Ivan Prtajin wurde im Strafraum angespielt, liess mit seinem Abschluss Philipp Köhn keine Chance und stellte das Unentschieden wieder her.

Es war nun fortan eine ausgeglichene Partie, mit leichten Vorteilen für die Wiler. Ein weiteres Tor sollte noch vor der Pause fallen, jedoch nicht für die sichtlich bemühten Wiler. Rodrigo Pollero zeigte einmal mehr, warum ihm der Ruf eines Phantoms voraus eilt. Lange unsichtbar sorgte er für die Schaffhauser Führung und den Pausenstand von 1:2.

Später Anschlusstreffer

Kaum rollte der Ball wieder, waren es erneut die Schaffhauser die jubeln durften. Pollero verbuchte seinen zweiten persönlichen Treffer an diesem Abend und erhöhte auf 3:1 für die Gäste. Ein Schock für die Wiler, ein Segen für die Gäste, die nun fortan tief standen, das Resultat verwalteten und auf Konter lauerten. Von diesen Gestanden die Wiler den Gästen aber nur wenig zu.

Die Mannschaft von Alex Frei rannte an, ackerte und kämpfte. Der verdiente Anschlusstreffer viel aber erst in der 90. Minute und kam zu spät. Der eingewechselte Lavdim Zumberi versuchte es aus der Distanz und erwischte Schaffhausens Amir Saipi auf dem falschen Fuss. Dieser sah den Ball, von seinen Händen abgelenkt, hinter sich ins Tor fallen.

Mit dieser Niederlage bleiben die Wiler tief im Abstiegskampf stecken. Der Vorsprung auf Schlusslicht Chiasso beträgt zwar weiterhin sechs Punkte, doch ein Direktduell steht bald an. Am kommenden Freitag gastieren die Wiler in Neuenburg, ein Direktkonkurrent im Kampf um den Klassenerhalt.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Schaffhausen 2:3 (1:2)

Sportpark Bergholz, Wil: 100 Zuschauer (ausverkauft) – Schiedsrichter: Gianforte.

Tore: 17. Silvio 1:0, 24. Prtajin 1:1, 38. Pollero 1:2, 48. Pollero 1:3, 90. Zumberi 2:3.

Wil: Köhn; Dickenmann (85. Jones), Muntwiler, Kronig, Schäppi (85. Mätzler); Kamber (68. Zumberi), B. Krasniqi; Brahimi (65. Blasucci), Fazliu, Haile-Selassie, Silvio.

Schaffhausen: Saipi; J. Krasniqi (27. Lika), S. Müller, Mujcic, A. Müller; Bislimi (68. Mozzone), Maouche (82. Neitzke), Hamdiu, Rodriguez; Pollero (82. Padula), Prtajin (68. Del Toro).

Bemerkungen: Wil ohne Izmirlioglu, Tushi, Ismaili (alle verletzt), Sarcevic, Talabidi, Paunescu, Abubakar, Mettler, Abazi, Klein und Krunic (alle nicht im Aufgebot). Schaffhausen ohne Paulinho, Sarr (beide verletzt), Djoulou, Deronic, Talic, Bajrami, Kastrati, Furrer, De Nobile und Wick (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 19. Maouche, 27. Krasniqi, 35. Dickenmann, 77. Muntwiler, 86. Köhn.