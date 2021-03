Volleyball 3:1-Heimsieg: Volley Amriswil legt im Playoff-Halbfinal gegen Lausanne vor Nach einem harten Kampf gegen ein unbequemes, hartnäckiges Team von Lausanne UC gewinnt Amriswil das erste Spiel der NLA-Halbfinals. Der Qualifikationssieger aus dem Thurgau hat besonders am Pass und in der Mitte Vorteile. In der Best-of-5-Serie geht Amriswil damit 1:0 in Führung. Bernhard Windler 07.03.2021, 13.37 Uhr

Radisa Stevanovic (links) und Björn Höhne blocken Lausannes Angreifer Adrien Prével. Mario Gaccioli

Volley Amriswil startete mit den exakt gleichen Startaufstellung wie vor viereinhalb Monaten gegen den gleichen Gegner. Nur auf der Liberoposition gab der scheidende Trainer Marko Klok dem jungen Ramon Diem den Vorzug gegenüber Luca Müller. Auch Lausanne spielte «au grand complet». Der Versuch mit Baptiste Poffet im zweiten Näfels-Spiel wurde wieder verworfen. Robert Wojcik spielte wie meistens in dieser Saison auf der Diagonalposition.

Sonst eher als Langsamstarter bekannt, ging Amriswil von Beginn weg in Führung. Das zerstörte alle Pläne von Lausannes Trainer Massimiliano Giaccardi, weshalb er schon beim Stand von 3:0 sein erstes Timeout nahm. Doch das Heimteam powerte weiter, wobei in diesem ersten Satz Georg Escher und Björn Höhne die grossen Punktelieferanten waren. Lausanne hatte nie auch nur den Hauch einer Chance, was den Qualifikationsvierten allerdings nicht allzu stark zu beunruhigen schien. Jedenfalls schienen die Gäste nach der 25:14-Schlappe endlich wach zu sein. Und sie starteten auch weitaus konzentrierter und zielstrebiger in den zweiten Satz. Es entwickelte sich ein qualitativ hochstehendes, spannendes Spiel mit leichten Vorteilen für die Romands. Nach dem 7:7-Gleichstand legte LUC einen, später zwei und dann sogar drei Punkte vor. Zum 15:15 und 22:22 kam Amriswil nochmals auf, doch die Einwechslung von Alexander Lengweiler und Edvarts Buivids verwirrte das Thurgauer Team so stark, dass der 45. Punkt slapstickartig an die Gäste ging, die kurz darauf den zweiten Satz für sich entschieden.

Thomas Zass (ganz rechts) schmettert den Ball an den Lausannern Federico Rossatti und Edin Musabegovic vorbei. Mario Gaccioli

Hochklassiger Schlagabtausch fordert Amriswil alles ab

Auch der dritte Satz brachte hochklassigen Sport im Tellenfeld. Die beiden Teams schenkten sich gar nichts; immer wieder wurde es hitzig, und der Trash-Talk am Netz war weitherum hörbar. Das Skore schraubte sich auf 18:18, ehe zwei Aufschlagfehler und ein sehr hart geahndeter technischer Fehler des Lausanner Passeurs Reto Pfund Amriswil deutlich in Führung brachten. Radiša Stevanovic und Thomas Zass war es vorbehalten, den Satz ins Trockene zu bringen. Der vierte Satz war bis zum 9:9 ausgeglichen. Dann waren es wieder Stevanovic und Zass, die eine Dreipunkteführung herausholten. Später führten die Thurgauer gar mit vier Punkten, und so war es nicht weiter schlimm, dass die Waadtländer zum 23:24 noch bis auf einen Punkt herankamen. Den Abschluss machte Passeur Dima Filippov mit einer frechen Passeurfinte.

Die zweite Partie in dieser Best-of-5-Serie ist auf den kommenden Samstag mit Spielbeginn um 17.30 Uhr in Lausanne angesetzt. Das nächste Heimspiel von Volley Amriswil im Playoff-Halbfinal findet am Mittwoch, 17. März, um 19.00 Uhr in der Tellenfeldhalle statt. Diese Daten gelten unter Vorbehalt, denn am Samstag musste die erste Partie in der zweiten Halbfinalserie zwischen Chênois und Schönenwerd wegen Corona-Verdachts verschoben werden.

Amriswil – Lausanne 3:1 (25:14, 23:25, 25:20, 25:23)

Tellenfeld – Keine Zuschauer – SR Enkerli/Rüegg.

Startformation Amriswil: Zeller, Stevanovic, Zass, Höhne, Escher, Filippov, Diem (Libero).

Startformation Lausanne: Harksen, Prével, Musabegovic, Wojcik, Rossatti, Leeson, Ineichen (Libero).