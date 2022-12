Swiss League: Thurgau verpasst gegen Olten eine Überraschung

Swiss League Aufwand und Ertrag stehen einmal mehr in einem ungünstigen Verhältnis – der HC Thurgau verpasst weitere Überraschung Im vierten Saisonvergleich fordert der HC Thurgau Leader Olten bis kurz vor Schluss, unterliegt am Ende aber 2:4. Thomas Werner Jetzt kommentieren 07.12.2022, 23.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Thurgauer Dominic Hobi (links) gegen Oltens Larri Leeger. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Wegen des WM-Achtelfinals der Schweizer Fussballer war die Begegnung um einen Tag verschoben worden. Der grosse Publikumserfolg wurde es dadurch nicht in der Güttingersreuti.

Der Spassfaktor bei den 924 Besuchern war aber sicher grösser als 24 Stunden zuvor vor dem TV-Gerät. Der HC Thurgau dominierte das Startdrittel und war in den beiden anderen Dritteln ein Gegner auf Augenhöhe. Allein Aufwand und Ertrag standen ein weiteres Mal in einem ungünstigen Verhältnis.

Starker Start des Heimteams

Heimspiel eins gegen Olten hatten die Thurgauer schon im ersten Drittel verloren – 0:4. Am Ende hiess es 1:7. Es schien, als wollten sie diesmal die Partie schon im Startabschnitt zu ihren Gunsten entscheiden.

Thurgau begann selbstbewusst, spielte wie ein Spitzenteam, fast nur eine Richtung im Kopf, diejenige Richtung gegnerisches Tor. Nach zehn Minuten lautete das Schussverhältnis 10:3 aus Sicht des Heimteams.

Thurgau braucht zu viele Abschlüsse

Thurgaus Ertrag blieb aber bescheiden. Das Team mit der schlechtesten Schusseffizienz der Liga traf nur einmal. Ramon Knellwolf erzielte in der vierten Minute seinen sechsten Saisontreffer. A

Auch 65 Sekunden in doppelter Überzahl konnte der HCT nicht zu einem weiteren Treffer nutzen. Wie es geht, zeigte Oltens Topscorer Sean Collins kurz vor der ersten Pause. Sein Tor Nummer 17 brachte das 1:1.

Bei seinem Abwehrversuch verletzte sich Bryan Rüegger und musste seinen Platz im Thurgauer Tor Luis Janett überlassen.

Cedric Hächler und Torhüter Lucas Rötheli versuchen, Thurgaus William Pelletier (Mitte) am Abschluss zu hindern. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Im Mitteldrittel war das Spiel ausgeglichen. Thurgau bekundete nun mehr Mühe in der Angriffsauslösung, kam aber trotzdem immer wieder zu Abschlüssen.

Weil jedoch Olten die Mannschaft ist, die mit Abstand am wenigsten Schüsse aus dem Slot aufs eigene Tor zulässt, war das Heimteam gezwungen es aus der Distanz zu versuchen.

Dies vereinfachte die Aufgabe von Oltens Goalie Lucas Rötheli. Beim Powerplay-Treffer von Fabian Berri war er in der 36. Minute dann allerdings machtlos.

Oltens Steigerung bringt den Erfolg

Nachdem Olten in der 48. Minute durch einen glücklichen Ablenker von Timothy Kast zum 2:2-Ausgleich gekommen war, setzte der Leader zum Schlussspurt an. In der 52. Minute brachte Joel Scheidegger die Gäste erstmals in Führung. Thurgau war auch im Schlussabschnitt ebenbürtig, doch ein Treffer ins leere Tor besiegelte die dritte Saisonniederlage gegen die Solothurner.

Bevor eine weitere Nationalmannschaftspause ansteht, gastiert der HC Thurgau am kommenden Sonntag noch in Langenthal. Es wird der vorletzte Vergleich mit den Oberaargauern sein, denn der SC Langenthal wird sich nach Ende Saison angesichts fehlender Perspektiven aus dem Profisport und damit der Swiss League verabschieden.

Thurgau – Olten 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Güttingersreuti, Weinfelden – 924 Zuschauer – Sr. Staudenmann/Blasbalg, Humair/Bichsel.

Tore: 4. Knellwolf (Döpfner) 1:0. 19. Collins (Scheidegger, Sterchi) 1:1. 36. Berri (Ausschluss Leeger) 2:1. 48. Kast (Oejdemark, Hüsler) 2:2. 52. Scheidegger (Sterchi) 2:3. 60. (59:39) Leeger (ins leere Tor) 2:4.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 6-mal 2 Minuten gegen Olten.

Thurgau: Rüegger (ab 21. Luis Janett); Ganz, Kühni; Gian Janett, Rundqvist; Soracreppa, Parati; Senn; Döpfner, Hobi, Knellwolf; Hollenstein, Pelletier, Elo; Stehli, Lehmann, Etter; Baumann, Jolliet, Berri; Salamin.

Olten: Rötheli; Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Bircher, Hächler; Hänggi; Puide, Collins, Sterchi; Hüsler, Kast, Schwinger; Lhotak, Haussener, Mosimann; Petrig, Weder, Heughebaert.

Bemerkungen: Thurgau ohne Forrer, Loosli, Schmutz, Binias (alle verletzt), Meier und Von Allmen (beide überzählig); Olten ohne Dal Pian, Horansky, Maurer, Neukomm, Nunn, Nyffeler, Schmuckli und Wyss (alle verletzt). – 20. Thurgau-Goalie Rüegger verletzt ausgeschieden. – 58:56 bis 59:39 mit einem sechsten Feldspieler anstelle des Goalies.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen