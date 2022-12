Eishockey: Thurgau kehrt im Tessin zum Siegen zurück

Eishockey Etter trifft doppelt, Rüegger pariert stark – Thurgau kehrt im Tessin zum Siegen zurück In der Swiss League setzt sich Thurgau auswärts gegen Ticino mit 3:2 durch. Damit gilt die Pflichtaufgabe als erfüllt. Robert Szendröi, Biasca Jetzt kommentieren 23.12.2022, 23.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Glänzend aufgelegt: Thurgaus Doppeltorschütze Kevin Etter. Bild: Mario Gaccioli

Brillant sind die Spieler von Thurgau-Trainer Markus Akerblom in die kräfteraubende Vorweihnachtswoche gestartet. So landeten die Ostschweizer einen feinen 3:0-Erfolg beim Tabellendritten Visp.

Allerdings wurde die aus dem Oberwallis geholte Euphorie im zweiten Wochenspiel und vor der eigenen Fangemeinschaft gegen La Chaux-de-Fonds bei der 0:5-Niederlage arg gebremst.

Somit war die Devise für die Thurgauer klar: Beim HC Biasca Ticino Rockets muss auf Biegen und Brechen ein Dreier-Punktepaket her.

Gotthard-Stau verzögert Auftakt

Bis zu acht Kilometer staute sich der Weihnachtsverkehr in Richtung Süden am nördlichen Gotthardtunnel-Strassenportal am Freitagabend. Somit erreichte der Thurgauer Mannschaftsbus die Arena in Biasca mit leichter Verspätung. Dadurch fiel der Puck zum ersten Bully genau um 20.10 Uhr.

Eine Tatsache, die den Gästen nur gerade in den ersten Momenten der Partie wirklich zu schaffen machte. Dabei mussten die Thurgauer eine Unterzahl-Situation bereits nach 20 Sekunden heil überstehen. Dies gelang erfolgreich.

Trotzdem hatten die Einheimischen in der Anfangsphase noch mehr Tempo auf den Kufen. Allerdings reichte es den Tessinern nicht zum Führungstreffer.

Im Gegenteil und auf zynische Weise bewerkstelligte der besonders gut aufgelegte Kevin Etter in der fünften Minute nach einem mustergültigen und schnell vorgetragenen Konter die Führung der Thurgauer, indem er mit einem satten Handgelenkschuss hinter dem Slot in die hohen Tessiner Netzmaschen traf.

Der Knoten löst sich

Diese Mouche löste den Knoten der Ostschweizer definitiv. Das bezeugt die Resultaterhöhung durch Etter nur knapp drei Minuten später. Diesmal bewährte er sich als gekonnter Ablenker am Torkreis nach Frédéric Jolliets Zuspiel. Damit war das erste Pausenresultat mit 2:0 zugunsten der Thurgauer Realität.

In Anbetracht dessen, dass die Gäste auf acht Spieler verzichten mussten, war es offensichtlich, dass sie im Mittelabschnitt mehr aufs Kontrollieren des Spiels als auf volle Offensive setzten. Da die einheimischen «Raketen» ihrem Namen keineswegs gerecht wurden, reichte im Thurgauer Geduldsspiel eine Chance zur Resultaterhöhung aus.

Dabei landete Devin Stehlis Abschluss aus der Kurzdistanz in der 37. Minute haarscharf hinter der Torlinie und so hiess das Verdikt vor dem zweiten Pausentee 3:0 zugunsten der kompakten Ostschweizer.

Aufbäumen von Ticino unbelohnt

Wer hätte gedacht, dass Thurgau im Schlussabschnitt noch ins Zittern geraten würde? In der Tat mussten die dezimierten Gäste, die vorzüglich nach vorne preschenden Tessiner noch einmal aufkommen lassen.

Sicher mit ein Grund dafür war, dass die harte Woche beim HC Thurgau ihre Spuren hinterlassen hatte. Dank einem hervorragenden Goalie Bryan Rüegger, der in der Schlussphase gegen Adrien Lauper sowie William Hedlund bravourös parierte, sicherten sich die Ostschweizer Gäste doch noch den – zu früh – sicher geglaubten Sieg.

Nach einer guten Erholungsphase muss für Thurgau am Dienstag in Winterthur ein weiterer Sieg drin liegen.

Ticino - Thurgau 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Raiffeisen BiascArena, Biasca - 210 Zuschauer - Sr. Arpagaus, Castelli; Nater, Allenspach.

Tore: 04:56 Etter 0:1. 07:38 Etter (Jolliet) 0:2. 36:56 Stehli (Hollenstein) 0:3. 42:55 Bennett (Hedlund, Ugazzi) 1:3. 49:47 Dufey (Bennett, Ugazzi) 2:3.

Ticino: Fadani; Ugazzi, Fontana; Varano, Pastori; Näser, Mini; Russo, Hedlund, Bennett; Marha, Karaffa, Bedolla; Werder, Dufey, Margairaz; Gaeta, Cortiana, Lauper.

Thurgau: Rüegger; Kühni, Ganz; Rundqvist, Forrer; Parati, Soracreppa; Senn; Knellwolf, Pelletier, Döpfner; Binias, Hollenstein, Stehli; Etter, Jolliet, Salamin; Von Allmen, Meier.

Strafen: Ticino 3-mal 2 Minuten. Thurgau 2-mal 2 Minuten.

Bemerkungen: Ticino ohne Bionda und Moor (beide verletzt), Thurgau ohne Schmutz, Elo, Hobi, Berri, Loosli, Lehmann, David Baumann und Janett (alle verletzt). – 58:50 bis 60:00 Ticino ohne Torhüter. – Torschüsse: 32:22. – Beste Spieler: Kris Bennett (Ticino ) und Kevin Etter (Thurgau).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen