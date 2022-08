Swiss League Wieder verlässt ein CEO den HC Thurgau: Wie Urban Leimbacher das Pulverfass in den Schoss fiel Vor einem Jahr hatte der HC Thurgau als einziger Eishockeyklub in der Schweiz zwei Geschäftsführer, nun hat er gar keinen mehr. CEO Urban Leimbacher verlässt den Swiss-League-Verein aus Weinfelden nach rund einem Jahr wieder. Künftig sollen seine Aufgaben beim HCT mehrere Leute übernehmen. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 12.08.2022, 18.01 Uhr

Urban Leimbacher ist seit 2019 der vierte Geschäftsführer, der den HC Thurgau verlässt. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 29. Oktober 2021)

Wenige Tage vor der Generalversammlung am kommenden Mittwoch und noch vor Beginn der Meisterschaft 2022/23 macht der HC Thurgau personell reinen Tisch. Am Freitagnachmittag verkündete der Swiss-League-Klub, dass die Zusammenarbeit mit CEO Urban Leimbacher nach rund einem Jahr schon wieder ein Ende findet. Etwas, das im Umfeld des Klubs schon seit Wochen diskutiert wurde. Schon Leimbachers Vorgänger Martin Büsser und Thomas Imhof hatten den Klub nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen. Seit dem Abgang von Patrick Bloch 2019, dem heutigen CEO des nationalen Verbands Swiss Ice Hockey, bringt der HC Thurgau keine Konstanz mehr in diese Position.

Offiziell verlässt Leimbacher den HCT auf eigenen Wunsch, hat angeblich per Ende Oktober seine Kündigung eingereicht. Wann der 40-jährige Zürcher Thurgau tatsächlich verlassen wird, steht indes noch nicht fest. Im Idealfall wird Leimbacher dem HCT noch so lange unter die Arme greifen, bis der Swiss-League-Klub aus Weinfelden einen Nachfolger gefunden hat. Die Suche nach dem neuen CEO beginnt nächste Woche.

Der HC Thurgau sucht wieder einen Sportchef

Der HC Thurgau nutzt Leimbachers Demission für eine Neuorganisation. Künftig soll die Geschäftsleitung um eine wei­tere Person aufgestockt werden. Für Leimbacher werden also zwei Nachfolger gesucht: einerseits ein CEO, der hauptsächlich die Finanzen und das Marketing abdeckt, andererseits ein Sportchef, der zu 50 Prozent beim HC Thurgau angestellt sein wird und zu 50 Prozent bei der Nachwuchsorganisation HCT Young Lions. Der neuen Geschäftsleitung wird auch in Zukunft Yves Möri angehören, der heute schon die Bereiche Kommunikation, Events und Spielbetrieb verantwortet.

Durch die Erweiterung der Geschäftsleitung, die den HC Thurgau finanziell zusätzlich ­belasten wird, will der Klub die Führungsaufgaben auf mehr Schultern verteilen und damit auch das Risikomanagement gewährleisten. Präsident Thomas Müller sagt:

«Es ist ein weiterer Schritt von uns Richtung mehr Professionalisierung.»

Im gleichen Zug bereitet der HCT die Erweiterung des Verwaltungsrats um zwei Mitglieder vor. Der VR soll sich künftig wieder vermehrt um strate­gische Angelegenheiten kümmern und weniger operativ tätig sein. Gesucht wird unter anderem eine im Kanton gut vernetzte Person aus dem Rechtswesen. Unabhängig von der Reorganisation wird Finanzchef Urs Rindlisbacher den derzeit noch fünfköpfigen Verwaltungsrat per GV vom Mittwoch verlassen. Für ihn wird per sofort ein Nachfolger gesucht.

HC-Thurgau-Präsident Thomas Müller will den Fokus möglichst schnell wieder auf den Sport richten. Er sagt: «Ich habe ein gutes Gefühl.» Bild: Donato Caspari (Weinfelden, 6. September 2021)

Leimbacher fällt das Pulverfass in den Schoss

Thurgaus Führungsgremium steht auch im Fokus bei Leimbachers Demission. Dass es zwischen einigen Verwaltungsräten und dem leitenden Geschäftsführer nicht mehr gepasst hat, ist ein offenes Geheimnis. Zuletzt hatte Leimbacher im VR nicht mehr den gleichen Support wie beim Stellenantritt vor rund einem Jahr.

Leimbacher, früher Eishockey-Experte beim TV-Sender MySports, war beim HC Thurgau nicht zu beneiden. Im vergangenen Herbst vom ambitionsarmen EHC Winterthur gekommen, fand der 40-jährige Familienvater in Weinfelden von Anfang an ein Pulverfass vor.

Er war quasi die Galionsfigur des neuen Verwaltungsrats, der die Gefolgsleute des Vorgängergremiums ersetzen sollte.

Schon sein Antritt beim HCT ging nicht ohne Nebengeräusche vonstatten, kündigte doch wenig später der vorherige Geschäftsführer Thomas Imhof. Dies allerdings explizit nicht ­wegen der Person Leimbacher, sondern der Art und Weise, wie Imhof mit dessen Verpflichtung ins zweite Glied verdrängt wurde.

Zur Mannschaft fand Urban Laimbacher während seiner Zeit beim HC Thurgau kaum Zugang. Bild: Mario Gaccioli (Kloten, 5. April 2022)

Die wirtschaftlichen Zeiten verlangten es zudem, dass Leimbacher als CEO des HC Thurgau als Erstes einen happigen Sparplan durchboxen musste. Das Pulverfass fiel ihm damit quasi mit brennendem Streichholz in den Schoss.

Doch Leimbacher tat sich selber auch keinen Gefallen, indem er in seiner schwierigsten Aufgabe das Fingerspitzengefühl vermissen liess.

Er stellte verdiente HCT-Akteure gnadenlos und schroff vor die Wahl stellte, eine Lohnkürzung zu akzeptieren oder den Klub zu verlassen. Der frühere Goalie (Olten, Basel, ZSC Lions) fand ohnehin kaum Zugang zur Mannschaft. Es kam sogar so weit, dass Führungsspieler gegen ihn revoltierten und eine Krisensitzung vor dem Verwaltungsrat abhielten – das alles während der entscheidenden Meisterschaftsphase 2022.

In der Kritik wegen WM-Testspielen

Ursprünglich von Vizepräsident Cäsar Müller in den Klub geholt, wurde Urban Leimbacher beim HC Thurgau immer einsamer. Dabei hat der CEO auch eine höchst undankbare Position inne. Freunde darf man weder im Verwaltungsrat über sich noch in der Mannschaft unter sich erwarten. Vor allem, weil man stets die unpopulären Entscheide des Führungsgremiums durchboxen muss. Kritik erntete Leimbacher dafür, dass er die Durchführung der WM-Testspiele gegen Lettland im Mai in der Güttingersreuti, ohne den Verwaltungsrat zu informieren, an den SC Weinfelden abgab. Zudem stiess einigen sauer auf, dass er selber von einer Lohnkürzung nichts wissen wollte.

Hingegen ist es auch dem abtretenden CEO und dessen Sparrunde zu verdanken, dass der HC Thurgau heute – im Gegensatz zum SC Langenthal etwa – ein kompetitives Swiss-League-Team zusammenhat und sportlich mit dem neuen Trainer Markus Åkerblom an die erfolgreiche Ära von Stephan Mair anknüpfen könnte. Leimbachers definitiver Abgang beim HC Thurgau wird wohl Ende November, Anfang Dezember erwartet. Bis zu seinem Austritt stellt er sich weiterhin in den Dienst des HC Thurgau.

