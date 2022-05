Swiss League Wer jetzt nicht spurt, spürt's im Winter: Weshalb der Sommer für den HC Thurgau so wichtig ist Der HC Thurgau hat am Dienstag das Sommertraining aufgenommen – mit interessanten Hinweisen auf das Kader 2022/23. Unter der Leitung von Athletikcoach Marc Peyer und Assistenztrainer Beni Winkler wird den Spielern schon früh vieles abverlangt. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 10.05.2022, 17.44 Uhr

Bei sommerlichen Temperaturen absolvieren (von links) Dominic Hobi, Silvio Schmutz, Valentin Senn, Marco Forrer, Sebastiano Soracreppa und Bryan Rüegger den ersten Leistungstest. Bild: Mario Gaccioli

Marc Peyer und Beni Winkler hatten an diesem heissen Maitag keine Gnade. Der Athletikcoach und der Assistenzcoach des HC Thurgau schickten ihre Spieler auf der Tartanbahn des Sportplatzes Güttingersreuti in einen ersten Leistungstest. Beim Auftakt in das Sommertraining am Dienstagmittag waren mit Fabian Berri und Rémy von Allmen auch zwei Zuzüge vor Ort. Der dritte Neuling, Devin Stehli, musste wegen der militärischen Aushebung passen.

Ebenfalls fehlte noch die Verstärkung aus Fribourg, quasi der Ersatz für Dominik Binias. Zudem trainiert Adam Rundqvist den Sommer über in seiner schwedischen Heimat. Die beiden Ausländer für die Saison 2022/23 hat der HC Thurgau noch gar nicht verpflichtet.

Nicht dabei waren am Dienstag auch Bernhard Fechtig, Patrick Spannring und Jan Petrig. Während bei Fechtig eine Weiterverpflichtung aus finanziellen Gründen praktisch nicht mehr in Frage kommt, hat Spannring, der Toptorschütze der Saison 2020/21, angeblich ein neues Angebot des HCT vorliegen. Sein Entscheid dürfte einen direkten Einfluss darauf haben, wie sehr dass Petrig für das HCT-Kader 2022/23 noch in Frage kommt. Allzu lange sollten diese Verhandlungen nicht mehr dauern, verlieren die Spieler sonst doch wertvolle Wochen in der Saisonvorbereitung.

Unter der Anleitung von Athletiktrainer Marc Peyer (links) und Assistenzcoach Beni Winkler bereiten sich die Eishockeyaner des HC Thurgau bereits wieder auf die kommende Saison vor. Bild: Mario Gaccioli

Wer jetzt nicht die Basis legt, hat’s im Winter schwer

Denn Thurgaus Athletikcoach Peyer legt grossen Wert darauf, dass schon jetzt seriös an der Form für den Winter gearbeitet wird. «In diesen Tagen geht es darum, die wichtige Basis zu legen für die intensiven Wochen des Sommertrainings», sagt der «Schleifer» mit Vergangenheit bei Fribourg-Gottéron. «Und die intensiven Wochen des Sommertrainings werden einen direkten Einfluss darauf haben, mit welcher Kondition die Spieler Anfang August auf Eis zurückkehren.» Allgemein gilt: Verpasstes im Sommertraining kann man während der Saison nur schwer wettmachen.

Zu Beginn des Sommertrainings werden auch «die üblichen Baustellen eines Eishockeyprofis aufgearbeitet», wie Peyer sagt. Dazu gehört etwa das Fussgelenk, das während des Winters praktisch steif im Schlittschuh steckt oder die Hüfte, die durch die unnatürliche Skatingbewegung über die ganzen Jahre eines Eishockeyspielers enorm beansprucht wird und deshalb besonders stabilisiert werden muss.

Aufwärmen im klubeigenen Fitnessstudio: Die Spieler des HC Thurgau machen sich bereit für den ersten Leistungstest zum Auftakt des Sommertrainings. Bild: Mario Gaccioli

Das Basis-Sommertraining des HC Thurgau dauert rund drei Wochen, dann wird wieder ganz spezifisch gearbeitet. Und selbst in den zwei Wochen Sommerferien im Juli sind die Spieler an den entsprechenden Ferienorten angehalten, mit individuellen Trainingsplänen an ihrer Form zu arbeiten. «Denn nach zwei Wochen Pause baut der Körper bereits wieder ab», so Peyer. «Und das wollen wir auf alle Fälle vermeiden.»

Besuch des Verwaltungsrats: Assistenzcoach Beni Winkler (rechts) weiht Vizepräsident Cäsar Müller in die Geheimnisse des Sommertrainings ein, nachdem Präsident Thomas Müller Begrüssungsworte an die Mannschaft gerichtet hat. Bild: Mario Gaccioli

