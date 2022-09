Swiss League «Wenn der Gegner lange am Puck ist, machen wir etwas falsch»: HC-Thurgau-Trainer Markus Åkerblom im Interview vor dem Saisonstart Thurgaus neuer Headcoach Markus Åkerblom hat die schwierige Aufgabe, an die erfolgreiche, vergangene Saison der Ostschweizer anzuknüpfen. Dafür vertraut der 52-jährige Schwede seinem Instinkt mehr als den Statistiken. Im grossen Interview relativiert der bisherige Assistenzcoach der schwedischen Nationalmannschaft auch die Arbeit mit NHL-Profis. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.20 Uhr

Trainer Markus Åkerblom hat seine eigenen Ideen vom Spiel des HC Thurgau, sagt aber: «Ich bin nicht hierhergekommen, um alles Bisherige über den Haufen zu werfen.» Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 9. September 2022)

Mit dem Heimspiel am Freitag um 20.00 Uhr gegen Sierre beginnt für den HC Thurgau eine neue Ära. Der Swiss-League-Klub aus Weinfelden wird neu vom 52-jährigen Schweden Markus Åkerblom trainiert. Einem, der auf Puckbesitz aus ist und dem HCT damit einen etwas offensiveren Auftritt verpasst.

Markus Åkerblom, wie viel Energie mussten Sie in den HC Thurgau stecken verglichen mit anderen Teams, die Sie gecoacht haben?

Markus Åkerblom: Dieser Job hier verlangt mehr von mir ab als alle vorherigen. Einerseits, weil ich zuvor keinen einzigen Spieler kannte. Andererseits, weil ich meine ganze Arbeit hier in einer Fremdsprache tue. Es ist ja meine erste Trainerstation ausserhalb Schwedens. Und auch wenn mein Englisch ziemlich gut ist, so ist es nicht meine Muttersprache.

Inwiefern spielt die Sprache eine Rolle?

Ich will mit meinen Worten Bilder malen. Die sollen in den Köpfen der Spieler hängen bleiben. Auch Emotionen und Gefühle kann man in seiner Muttersprache viel präziser ausdrücken als in einer Fremdsprache.

Haben Sie das Gefühl, die Thurgauer Spieler verstehen Sie?

Manchmal schon, manchmal nicht. (lacht) Das hängt wohl auch damit zusammen, dass einige Spieler sehr gut Englisch sprechen, andere hingegen mehr Probleme haben damit. Ausser für Will (der Kanadier Pelletier, Red.) ist Englisch für niemanden von uns die Muttersprache. Deshalb verlange ich vom Trainer- und Betreuerstab, dass sie so viel wie möglich Deutsch sprechen mit den Spielern. Damit sie auch sicher verstanden werden.

Assistenzcoach Beni Winkler schaltet sich ein: Manchmal verstehen mich die Spieler auch auf Deutsch nicht. Es ist nicht immer eine Frage der Sprache.

Markus Åkerblom: Deshalb zeigen wir ihnen auch viel im Video oder an der Wandtafel. (lacht)

Sie haben bestimmt ein Bild davon im Kopf, wie Sie mit dem HC Thurgau spielen wollen. Wie sieht dieses aus?

Egal in welcher Situation, egal in welcher Phase des Spiels: Wir wollen den Puck immer so schnell wie möglich zurückgewinnen. Wenn Sie uns von der Tribüne aus beobachten und die Gegner kurven lange mit dem Puck herum, dann machen wir etwas falsch.

Und wenn der HCT einmal in Puckbesitz ist?

Dann geben wir ihn nicht mehr her. Das ist der zweite Pfeiler, auf den wir bauen. Alles, was wir da draussen tun, geschieht für diese Sache. Wir wollen über den Puckbesitz zum Erfolg.

Wie gross war die Umstellung für die Spieler?

Sie durfte gar nicht gross sein. Ich bin nicht hierhergekommen, um dem HC Thurgau mein System aufzudrängen. So läuft es nicht. Der Klub hat mich verpflichtet, damit ich mit der Mannschaft HC Thurgau Hockey spiele. Das ist der Kern der Sache. Natürlich habe ich als Headcoach Vorstellungen, wie wir spielen sollten. Aber am Ende muss der HCT das spielen, was seiner Identität entspricht.

Markus Åkerblom fühlt sich im Umfeld des HC Thurgau auf Anhieb wohl. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 16. Juni 2022)

Wussten Sie denn, auf was Sie sich hier einlassen?

Natürlich. Ich habe mir mehrfach Spiele des HC Thurgau angeschaut, bevor ich diesen Job angenommen habe. Ich musste herausfinden, ob das Team ein System spielt, dem ich mich anpassen kann. Es ist wichtig zu wissen, dass ich nicht hierhergekommen bin, um alles Vorherige über den Haufen zu werfen. Ich betreibe im Wesentlichen das Feintuning eines bestehenden, funktionierenden Systems.

Doch sieht es so aus, als würde der HC Thurgau diese Saison offensiver spielen.

Das kann damit zusammenhängen, dass wir mehrere schnelle Stürmer haben. Und wir verlangen von den Verteidigern, dass sie mehr mit dem Puck anfangen. Das kann zu diesem Eindruck führen. Aber wir haben nicht vor, weniger defensiv zu spielen als vergangene Saison.

Ihr letzter Job war bei der schwedischen A-Nationalmannschaft. Wie viel Tre-Kronor-Hockey wird man beim HCT sehen können?

Das war ein ganz anderer Job mit ganz anderen Spielern und Voraussetzungen als beim HC Thurgau. Wir hatten in der schwedischen Nationalmannschaft einen Stab von 17 Leuten, die mit der Mannschaft gearbeitet haben. Wenn ein Spieler seine Leistung nicht brachte, wurde ein anderer aufgeboten.

Also können Sie gar nichts vom schwedischen Spielsystem einfliessen lassen?

Natürlich nehme ich das eine oder andere Detail auf. Aber ich kann von einem Spieler des HC Thurgau nicht das Gleiche verlangen wie von einem, der zehn Jahre in der NHL gespielt hat. Das wäre nicht fair.

Thurgaus Startprogramm hat es in sich Auch wenn zum Auftakt noch nicht die ganz grossen Kaliber warten: Die ersten Spiele der Swiss-League-Saison 2022/23 werden schon zur Bewährungsprobe für den HC Thurgau. Sowohl am Freitag um 20.00 Uhr in der heimischen Güttingersreuti gegen den HC Sierre wie auch am Samstag um 17.30 Uhr auswärts gegen den Aufsteiger EHC Basel wird das Team von Trainer Markus Åkerblom gefordert. Beide Gegner haben sich verstärkt und werden auf dem Papier ähnlich eingeschätzt wie der HCT. Am kommenden Dienstag gastieren die Ostschweizer dann beim favorisierten EHC Visp. (mat)

Wie schwierig war es, sich vom internationalen Level auf den HCT umzustellen?

Überhaupt nicht schwierig. Denn als Trainer schaust du immer, dass du das Maximum aus deiner Mannschaft holen kannst. Das Niveau der Spieler ändern sich, aber die Herausforderung ist immer die gleiche.

Kann die Arbeit in der Swiss League überhaupt noch Spass machen, wenn man in Schwedens Nationalteam gearbeitet hat?

Sie macht sogar mehr Spass beim HC Thurgau. Hier kann ich auch mit jungen Spielern arbeiten, die offen sind für Neues, etwas lernen wollen. Wenn du NHL-Profis coachst, arbeitest du als Trainer nicht wirklich. Dann fragst du mehr, wie sie gerne spielen würden und dann machst du es so. Das liegt daran, dass du im Nationalteam nur sehr kurz miteinander arbeitest. Da musst du dich den Topspielern anpassen. Beim HC Thurgau kann ich viel mehr von meinem Know-how einbringen. Hier haben wir Zeit, uns gemeinsam zu entwickeln.

Bevor Markus Åkerblom den HC Thurgau übernahm, war er als Assistenzcoach der schwedischen A-Nationalmannschaft tätig und hatte dort mit zahlreichen NHL-Profis zu tun. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 9. September 2022)

Was ist der grösste Unterschied zwischen einem NHL-Profi und einem Spieler des HC Thurgau?

Die Leute wären überrascht, wie klein der Unterschied ist. Denn auch ein NHL-Spieler ist nur ein Mensch, reagiert genau gleich auf Fehler, Feedback, Kritik der Fans wie ein Swiss-League-Spieler. Aber natürlich ist ein NHL-Profi mit Talent gesegnet, das ihn auch so weit gebracht hat. Wenn ich von einem NHL-Spieler etwas verlange, muss ich ihm das genau einmal sagen, bis er es richtig ausführt. Bei einem weniger bewanderten Spieler muss ich es einmal pro Woche sagen – und vielleicht macht er es nie ganz richtig.

Ihr Vorgänger Stephan Mair hatte einen persönlichen Statistiker auf der Tribüne, der ihm während der Drittels­pausen die Zahlen in die Kabine brachte. Was halten Sie von Statistiken?

Ich nutze Statistiken, aber ich stütze nicht meine Entscheidungen während des Spiels darauf ab. Ich vertraue auf der Bank meinem Instinkt.

In welcher Situation zum Beispiel?

Nehmen wir die Bullys. Natürlich will ich grundsätzlich wissen, wer von unserem Team die Bullys eher gewinnt. Aber wenn es während einer Partie zu einem wichtigen Bully kommt, schicke ich den Spieler raus, dem ich vertraue – selbst wenn er einen schlechten Tag hat.

Aber es gibt doch auch hilfreiche Statistiken.

Ich schliesse nicht aus, dass ich während einer Drittelspause mal zu Beni gehe und die Eiszeiten einzelner Spieler diskutiere. Aber grundsätzlich nutze ich Statistiken lieber zwischen den Spielen, wenn ich auch Zeit habe, sie zu analysieren.

Apropos Zeit: Wie viel Geduld müssen Thurgaus Fans aufbringen, um erste Resultate Ihrer Arbeit zu sehen?

Das Gute und gleichzeitig das Frustrierende am Trainerjob ist, dass man eigentlich nie das Endresultat von etwas haben wird. Die Arbeit mit einer Mannschaft hört nie auf, ist ein laufender Prozess bis zum Saisonende und dann fängt er von neuem an. Unser Ziel muss es sein, so schnell wie möglich dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. Aber diese Entwicklung kann man nicht beliebig forcieren. Denn es muss in geordneten Bahnen verlaufen, um es nachhaltig zu tun. Aber wir sind auf diesem Weg schon weiter, als ich es erwartet hatte.

