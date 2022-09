Swiss League Torgarant für den HC Thurgau: Wie Ramon Knellwolf seinen Traum von der National League doch noch wahrmachen will Privat sei er eigentlich 08/15, sagt Ramon Knellwolf. Doch auf dem Eis ist der 24-jährige Neu-Leu der Brüller. In den Testspielen hat er sich bereits in die Herzen der Fans gespielt. Das verwundert nicht, wenn man seine Vergangenheit kennt. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.20 Uhr

Stürmer Ramon Knellwolf wird vom EHC Kloten für diese Saison an den HC Thurgau ausgeliehen. Mario Gaccioli

Viel offenbart die Saisonvorbereitung normalerweise nicht. Ramon Knellwolf aber hat sich in fünf Testspielen beim HC Thurgau schon einen Namen gemacht. Der 24-jährige Stürmer, der von NL-Aufsteiger Kloten fix ausgeliehen ist in dieser Saison, traf gegen Langenthal (1 Tor/1 Assist) und gegen den slowakischen Klub Nitra (1 Tor). Seinen ganz grossen Auftritt hatte er indes beim 4:2-Sieg in Olten, als er mit einem Hattrick das Spiel entschied und als Passgeber auch am vierten Tor beteiligt war.

Die Rolle von Thurgaus Nummer 98 steht also fest: Er ist gekommen, um zu skoren. Das wirft Knellwolf gedanklich in die Juniorenzeit beim EHC Kloten zurück. In der Elite A gelangen ihm 2017/18 in 49 Spielen sagenhafte 91 Skorerpunkte (32 Tore/59 Assists). Er bildete damals Klotens Paradesturm mit Marco Lehmann (Bruder von Thurgaus Nico Lehmann) und Ian Derungs.

Ein anderer Spielertyp als Derungs

Es kommt also nicht von Ungefähr, dass die HCT-Anhänger in Ramon Knellwolf bereits den nächsten Schweizer Torgaranten nach dem zu Ajoie abgewanderten Derungs sehen. «Doch wir sind unterschiedliche Spielertypen», bremst Knellwolf die hohen Erwartungen. «Ich bin eher der Passgeber, der in den letzten Jahren auch das Toreschiessen für sich entdeckt hat.» Dem italienisch-schweizerischen Doppelbürger behagt auch das Rampenlicht weniger. Er sagt:

«Ich will nicht der Star eines Teams sein, nur weil ich Tore schiesse. Denn auch der Verteidiger ist ein Star, der die ganze Zeit Schüsse blockt. Er hat einfach einen anderen Job.»

Knellwolf, beim EHC Uzwil zum Eishockey gekommen, ist Teamsportler durch und durch. Damit passt er bestens zum HC Thurgau, der den Erfolg über das Kollektiv suchen muss. «Mir hat die vergangene Saison des HCT sehr imponiert», begründet Knellwolf seinen Wechsel zum Swiss-League-Klub aus Weinfelden. «Und ich brauchte einen Tapetenwechsel.»

Nach sechs Jahren in Kloten musste der ehemalige Junior der Pikes Oberthurgau schmerzhaft erfahren, dass die Zürcher momentan keine Zukunft für ihn in der National League sehen. «Ich konnte nicht viel dagegen tun, musste es einfach akzeptieren.» Doch Knellwolf ist ein Kämpfer. Er sagt:

«Für mich ist die Tür in die höchste Liga noch nicht zu.»

Symbolbild für Klotens Scheitern und ein bitterer Moment in der Karriere von Ramon Knellwolf: Der Stürmer lehnt enttäuscht an der Bande, nachdem sein Team im Frühjahr 2021 den Aufstieg in die National League gegen den HC Ajoie verpasst hat. Pascal Müller/Freshfocus

Knellwolf sieht Wechsel zu Thurgau als grosse Chance

Auf dem Weg nach oben soll ihm seine neue Rolle beim HC Thurgau helfen: Weg von der vierten Linie, hin zu grosser Verantwortung. Knellwolf sagt denn auch:

«Ich sehe das Leihgeschäft mit Thurgau nicht als Karriereknick. Ich kann nur profitieren von meiner Zeit hier.»

Bei aller Bemühung zu vielen Skorerpunkten möchte er die Defensivarbeit nicht vernachlässigen. «Ich weiss, dass ich dort meine Schwächen habe.» Doch biete ihm das Trainerteam um Headcoach Markus Åkerblom die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Beim HC Thurgau dürfte sich also entscheiden, wo Ramon Knellwolfs sportliche Heimat letztlich liegen wird.

Privat bezeichnet sich der 24-jährige Ostschweizer als ruhigen Typ, der gerne unter Leuten ist. Seine Freundin und seine Familie in Uzwil bedeuten ihm besonders viel. «Sie unterstützen mich ungemein.» Ein spezielles Hobby habe er nicht. «Eigentlich bin ich ein 08/15-Bub», sagt er leicht verlegen. Im Fall von Ramon Knellwolf heisst das nur, dass er viel in seine Eishockeykarriere investiert. Und davon wird in dieser Saison auch der HC Thurgau profitieren.

