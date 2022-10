Swiss League Schon wieder in der Overtime: Der HC Thurgau besiegt La Chaux-de-Fonds zum zweiten Mal innert zehn Tagen Auch vor heimischem Publikum erkämpft sich der HC Thurgau gegen den Tabellendritten HC La Chaux-de-Fonds eine Verlängerung. In dieser trifft Janik Loosli mit einer feinen Einzelleistung zum 3:2 und kann sich als Matchwinner feiern lassen. Mit einem besseren Powerplay wären für den HCT sogar alle drei Punkte dringelegen. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 18.10.2022, 23.00 Uhr

Janik Loosli (links, gegen David Eugster) entschied die Partie kurz vor Ablauf der Verlängerung zu Gunsten des HCT. Mario Gaccioli

Kein Abend ohne Handicap. Das gilt für den HC Thurgau nun schon seit einigen Wochen. Am Dienstagabend daheim gegen den HC La Chaux-de-Fonds musste die Mannschaft des Trainerduos Åkerblom/Winkler einmal mehr ohne ihren finnischen Stürmer Eero Elo auskommen, trat erneut nur mit einem Ausländer an. Elo dürfte auch die beiden weiteren Begegnungen diese Woche, am Freitag in Sierre und am Sonntag gegen Basel, verletzungsbedingt ausfallen. Kommt dazu, dass nebst dem Finnen, Knellwolf, Binias, Schmutz und Goalie Luis Janett neu auch Verteidiger Sebastiano Soracreppa Thurgaus Lazarett füllt. Für eine Mannschaft, die sich unter einem neuen Trainer finden muss, eine grosse Herausforderung.

Loosli dribbelt beim 3:2 über das ganze Feld

Doch die x-te Linienumstellung in dieser Saison konnte Thurgau zumindest resultatmässig nichts anhaben. Zehn Tage nach dem verrückten 4:3-Overtime-Sieg im Neuenburger Jura, entschieden die Ostschweizer in der heimischen Güttingersreuti auch die zweite Verlängerung gegen La Chaux-de-Fonds zu ihren Gunsten. 1367 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden Zeuge, wie Janik Loosli in den letzten Sekunden vor dem Penaltyschiessen von ganz hinten Anlauf nahm, übers gesamte Feld dribbelte und den Puck schliesslich hinter HCC-Goalie Viktor Östlund zum 3:2 versenkte. Thurgau verdiente sich mit viel Arbeit und Geduld den dritten Sieg in den vergangenen vier Begegnungen – und zwei weitere wichtige Punkte, um als Tabellensiebter den Anschluss an die sehr ausgeglichene Verfolgergruppe von Leader Olten zu halten.

Der letztjährige Leihspieler Frédéric Jolliet von Düdingen aus der MyHockey League erhält vom HC Thurgau aufgrund der zahlreichen Verletzungen auch in dieser Saison einen Vertrag und kam bereits am Dienstag gegen La Chaux-de-Fonds zum Einsatz. Mario Gaccioli

Aufs Spiel hatte die arge Personalsituation indes sehr wohl ihren Einfluss. Wie schon im Neuenburger Jura überzeugte auch dieser Auftritt des HCT gegen La Chaux-de-Fonds lange Zeit nicht. Ein schwaches Powerplay verhinderte eine frühere Entscheidung und den dritten Punkt an diesem Abend. Zudem fehlte dem Heimteam offensiv grossmehrheitlich die Kreativität. Es kämpfte sich zwar regelmässig ins gegnerische Drittel, gefährliche Torchancen blieben jedoch Mangelware.

Charakter macht die spielerischen Schwächen wett

Dafür überzeugte der HCT einmal mehr mit seinem Charakter. Er liess sich weder durch das frühe 0:1 in Unterzahl beirren (5.), noch machte ihm der späte 2:2-Ausgleich der Gäste zu schaffen (54.). Und zwischendurch drehte Will Pelletier, Thurgaus einziger Ausländer an diesem Abend, die Partie mit einem Doppelpack. Kurz vor der zweiten Pause verwertete der Kanadier im Anschluss an ein 5-gegen-3-Powerplay ein herrliches Zuspiel von Devin Stehli.

Und in der 48. Minute nutzte er einen nicht minder schönen Pass von Andreas Döpfner zum 2:1. Dieser Treffer gehörte zu einem grossen Teil auch Verteidiger Marco Forrer, der vor dem Tor mit viel Einsatz alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Den Unterschied aber machte Looslis feine Einzelleistung in der Verlängerung. So war es zwar kein schönes Spiel, aber am Ende doch ein schöner Abend aus Sicht des HCT.

Thurgau – La Chaux-de-Fonds 3:2 n. V. (0:1, 1:0, 1:1)

Güttingersreuti, Weinfelden – 1367 Zuschauer – SR Potocan/Blasbalg, Ammann/Nater.

Tore: 5. Achermann (Smons, Bengtsson/Ausschluss Loosli) 0:1. 40. (39:05) Pelletier (Stehli, Rundqvist/Ausschluss Del Ponte) 1:1. 48. Pelletier (Döpfner) 2:1. 54. Bengtsson (Andersons, Achermann) 2:2. 65. (64:20) Loosli (Pelletier) 3:2.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 5-mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds.

Thurgau: Rüegger; Rundqvist, Forrer; Kühni, Gian Janett; Senn, Parati; Döpfner, Hobi, Pelletier; Stehli, Lehmann, Loosli; Baumann, Hollenstein, Etter; Salamin, Jolliet, Berri; Von Allmen.

La Chaux-de-Fonds: Östlund; Gehringer, Matewa; Smons, Andersson; Jaquet, Del Ponte; Augsburger; Bengtsson, Achermann, Andersons; Fuhrer, In-Albon, Eugster; Carbis, Topping, Schweri; Suter, Privet, Voirol; Dubois.

Bemerkungen: Thurgau ohne Elo/FIN, Soracreppa, Schmutz, Binias, Knellwolf, Luis Janett (alle verletzt) und Meier (Frauenfeld/MHL). La Chaux-de-Fonds ohne Olden/NOR, Ulmer, Rüegsegger (alle verletzt) und Vauhkonen/FIN (überzählig).



Nächstes Spiel. Freitag, 21. Oktober, 20.00 Uhr: Sierre – Thurgau.

