HC Thurgau: Spielplan für die Swiss-League-Saison 2021/22 steht

Swiss League Saisonauftakt in Winterthur: Der Spielplan des HC Thurgau steht - und ist ziemlich aussergewöhnlich Die Eishockeysaison 2021/22 eröffnet der HC Thurgau auswärts gegen den EHC Winterthur. Bis zum Meisterschaftsstart am 9. September absolvieren die Ostschweizer sieben Testspiele – das erste schon in drei Wochen. Matthias Hafen 17.07.2021, 04.10 Uhr

Patrick Spannring ist Thurgaus bester verbliebener Torschütze aus der vergangenen Saison. Mario Gaccioli (Weinfelden, 19. März 2021)

Die Temperaturen dieser Woche gaben einen Vorgeschmack auf den Eishockey-Herbst, der sich anbahnt. Noch befinden sich die Spieler des HC Thurgau mitten in ihren zweiwöchigen Sommerferien. Doch spätestens wenn sie am Montag, 2. August, aufs Eis zurückkehren, haben sie die Meisterschaft 2021/22 im Fokus. Die wird in der Swiss League mit lediglich elf Teams gespielt, nachdem der HC Ajoie in die National League aufgestiegen ist und es weder einen Absteiger aus der höchsten Liga noch einen Aufsteiger aus der MySports League gab.