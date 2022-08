Swiss League Rückhalt Janett fällt lange aus: Der HC Thurgau braucht einen neuen Goalie Noch vor dem ersten Eistraining ereilte den HC Thurgau eine Hiobsbotschaft. Der 22-jährige Torhüter Luis Janett verletzte sich beim Fussballspielen gravierend. Doch beim Kick-off in der Güttingersreuti gab es für den neuen Trainer Markus Åkerblom und dessen Mannschaft auch gute Neuigkeiten. Von Aufsteiger Kloten kommt weitere Verstärkung. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 02.08.2022, 18.41 Uhr

Thurgaus neuer Trainer Markus Åkerblom (ganz rechts) stand am Dienstag mit der Mannschaft erstmals auf dem Eis. Bild: Mario Gaccioli

Bereits zum ersten Training auf dem Eis schreibt der HC Thurgau Schlagzeilen. Die Mannschaft des neuen Trainers Markus Åkerblom braucht dringend einen neuen Goalie – zumindest vorübergehend. Luis Janett, vergangene Saison die grosse Stütze des HCT zwischen den Pfosten, hat sich im abschliessenden Sommertraining beim Fussballspielen gravierend verletzt.

Eine genaue Diagnose ist angeblich noch nicht gestellt, jedoch könnte es sich um eine Sprunggelenk-Verletzung handeln. Die Thurgauer gehen jedenfalls davon aus, dass der 22-jährige Janett acht bis zwölf Wochen ausser Gefecht sein könnte, den Saisonstart am 16. September gegen Sierre auf jeden Fall verpassen wird. Deshalb sagt Trainer Åkerblom: «Wir brauchen eine andere Lösung.» Die könnte der HCT entweder beim neuen alten NL-Partner HC Davos finden oder auf dem Transfermarkt.

Goalietrainer Karl Malmquist (links) arbeitet mit Bryan Rüegger (Mitte) und Tim Baumann (rechts). Baumann spielt für den EHC Frauenfeld in der MyHockey League und hilft beim HCT derzeit für den verletzten Luis Janett aus. Bild: Mario Gaccioli

Spätestens nächste Woche sollen diesbezüglich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Bis dorthin stehen in den täglichen Trainings in der Weinfelder Güttingersreuti der 21-jährige Bryan Rüegger und das 20-jährige Talent Tim Baumann vom EHC Frauenfeld auf dem Eis.

Luis Janett war nicht der einzige HCT-Spieler, der am Dienstag das erste Eistraining im Hinblick auf die Swiss-League-Saison 2022/23 verpasste. Mit dem kanadischen Stürmer Will Pelletier gab es ein Missverständnis: Während ihn der HCT am Dienstagmorgen am Flughafen Kloten vergeblich im Empfang nehmen wollte, meldete Pelletier aus Kanada, dass er erst am 2. August abfliegen und somit am Mittwoch zur Mannschaft stossen werde. Thurgaus Präsident Thomas Müller nahm es mit Humor: «Das passt ein wenig zu Will Pelletier. Diese Unberechenbarkeit erwarten wir von ihm ja auch auf dem Eis.»

Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt das erste Eistraining des HC Thurgau in der Weinfelder Eishalle Güttingersreuti. Bild: Mario Gaccioli

Klotens Skorer Knellwolf stürmt künftig für Thurgau

Unter den Augen von Präsident Müller und anderen anwesenden Verwaltungsräten war am Dienstag auch ein unerwartetes Gesicht auf Thurgauer Eis. Stürmer Ramon Knellwolf vom EHC Kloten schliesst sich für den kommenden Winter ebenfalls dem HCT an. Die Thurgauer leihen den 24-jährigen Uzwiler vom National-League-Aufsteiger aus. Knellwolf gehörte in den vergangenen vier Jahren zu Klotens regelmässigen Skorern. Er dürfte beim NL-Klub ein Opfer der zusätzlichen Ausländerplätze geworden sein.

Der neue Finne Eero Elo (rechts) unterhält sich mit CEO Urban Leimbacher. Bild: Mario Gaccioli

Mit Knellwolfs Verpflichtung ist das Kader des HC Thurgau komplett. Offen ist noch, wer Goalie Janett während dessen Verletzung ersetzen wird und welcher Spieler durch die Partnerschaft mit Fribourg-Gottéron zum HCT stossen wird.

Testspiel am nächsten Mittwoch gegen Kloten

Markus Åkerblom, neuer Trainer HC Thurgau. Bild: Mario Gaccioli

Trainer Markus Åkerblom gibt einen geruhsamen Start ins Eistraining vor. «In den nächsten Tagen geht es darum, sich wieder an die Unterlage und die Ausrüstung zu gewöhnen und vor allem darum, Verletzungen zu vermeiden.» Erst nächste Woche werde man sich dem Spielsystem und der Taktik widmen.

Nach den ersten 90 Minuten auf dem Eis wand der Schwede Athletik-Coach Marc Peyer und Assistenztrainer Beni Winkler ein Kränzchen: «Es ist schön, zu sehen, wie fit die Spieler sind. Sie haben im Sommer einen hervorragenden Job gemacht.» Am Mittwoch, 10. August, um 20.00 Uhr steht das erste Testspiel in der Güttingersreuti gegen den EHC Kloten an.

