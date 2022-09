Swiss League Nur vier Treffer in drei Spielen: Der HC Thurgau verlernt das Toreschiessen Bei der 1:3-Niederlage am Dienstagabend auswärts gegen den EHC Visp hat der HCT genau einen Moment der offensiven Krönung. Eero Elos Ausgleich ins hohe Eck zum 1:1 ist zwar das Spektakulärste, was der Abend zu bieten hat. Für die Gäste ist das aber viel zu wenig, um mit Punkten nach Hause zu fahren. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 20.09.2022, 22.56 Uhr

Thurgaus Goalie Bryan Rüegger stand auch in Visp immer wieder im Mittelpunkt und hatte am ersten Gegentreffer für einmal Mitschuld. Mario Gaccioli (10. August 2022)

Die schlechte Nachricht erreichte den HC Thurgau noch vor der langen Fahrt ins Wallis. Der kanadische Stürmer Will Pelletier musste zu Hause bleiben, lag krank im Bett. Headcoach Markus Åkerblom und sein Assistent Beni Winkler konnten im Auswärtsspiel gegen den EHC Visp deshalb nur auf einen Ausländer zählen. Und der schaffte es mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1 in der 29. Minute immerhin aufs Matchblatt. Eero Elos erfolgreichen Sololauf Richtung Visp-Goalie Reto Lory hatte Nico Lehmann möglich gemacht, der den Finnen mit einem genialen Pass übers halbe Feld lancierte. Lehmann war als Center in Thurgaus ersten Sturmreihe ein würdiger Ersatz für Pelletier.

Das Problem des HCT in dieser Saison hatte sich schon bei der 1:3-Niederlage in Basel offenbart und war auch am Dienstagabend in Visp eklatant: Die Thurgauer verlernen das Toreschiessen. Die offizielle Schussstatistik von 35:11 zu Gunsten des EHC Visp ist zwar mit grösster Vorsicht zu geniessen, doch einmal mehr kam von den Ostschweizern offensiv zu wenig, um mit drei Punkten im Gepäck nach Hause zu fahren.

Nach elf Sekunden schon 0:1 in Rückstand

Auf der anderen Seite überzeugte Thurgau in Visp im Boxplay, wobei Trainer Åkerblom seine Jungs dringend anhalten sollte, weniger Strafen zu begehen. Eine solche führte zum entscheidenden 1:2 durch Simon Wüest, der vor HCT-Goalie Bryan Rüegger einen Schuss von Philip Ahlström von der blauen Linie entscheidend ablenkte (40.). Die Thurgauer agierten in dieser Phase in Unterzahl und Verteidiger Marco Forrer kam Sekunden zu spät von der Strafbank zurück, um Ahlström noch am Schuss zu hindern.

Total ungeschickt hatten sich die Gäste beim ersten Gegentreffer angestellt. Nach nur elf Sekunden lag der Puck im Thurgauer Tor, nachdem sich Goalie Rüegger und Verteidiger Adam Rundqvist hinter dem Gehäuse total missverstanden hatten. Jewgeni Schirjajew nutzte die Verwirrung beim HCT zum 1:0.

Der Wille war vorhanden, nicht aber die Umsetzung

Am fehlenden Kampf und Willen lag es nicht, dass Thurgau 1:3 verlor – Visps Lou Bogdanoff hatte Sekunden vor Schluss noch ins leere Tor getroffen. Denn die Oberwalliser, die ohne den Kanadier Francis Paré ebenfalls nur mit einem Ausländer angetreten waren, gehören in dieser Saison zweifellos zur Spitze der Swiss League. Und der HC Thurgau liess zu keiner Zeit des Spiels abreissen, versuchte bis zuletzt alles, ab der 58. Minute auch immer wieder mit einem Feldspieler mehr anstelle von Goalie Rüegger. Doch der Ausgleich fiel nicht mehr. Die offensive Durchschlagskraft scheint bei den Ostschweizern nach dem Wegzug von Jonathan Ang und Ian Derungs Abhanden gekommen zu sein. Am Samstag um 18 Uhr gastiert Langenthal in Weinfelden. Vielleicht löst sich der Knopf ja dann.

Visp – Thurgau 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Lonza-Arena – 2215 Zuschauer – SR Gerber/Weber, Micheli/Gilles Wermeille.

Tore: 1. (0:11) Schirjajew (Kuonen) 1:0. 29. Elo (Lehmann) 1:1. 40. (39:07) Wüest (Ahlström, Gähler) 2:1. 60. (59:58) Bogdanoff 3:1 (ins leere Tor).

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Visp, 5-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Visp: Lory; Eigenmann, Gähler; Ahlström, Furrer; Heinen, Weisskopf; Lütolf; Klasen, Schirjajew, Kuonen; Riatsch, Forget, Ritz; Merola, Wüest, Langenegger; Haberstich, Mäder, Bogdanoff; Oehen.

Thurgau: Rüegger; Rundqvist, Forrer; Kühni, Soracreppa; Gian Janett, Parati; Schmutz; Stehli, Lehmann, Elo; Döpfner, Hobi, Knellwolf; Salamin, Hollenstein, Loosli; Baumann, Von Allmen, Binias.

Bemerkungen: Visp ohne Paré/CAN, Eggenberger (beide verletzt) und Ortenszky (Martigny/MHL). Thurgau ohne Pelletier/CAN (krank), Luis Janett, Berri (beide verletzt), Meier und Senn (beide Frauenfeld/MHL). - Thurgau von 57:01 bis 57:50 und ab 59:42 mit einem zusätzlichen Feldspieler anstelle des Torhüters.



Nächstes Spiel. Samstag, 24. September, 18.00 Uhr: Thurgau – Langenthal.

