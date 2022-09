Swiss League Null Bock auf Energiesparen: Der HC Thurgau powert sich zum 2:0-Auftaktsieg gegen Sierre Die Saison 2022/23 beginnt für den HC Thurgau mit einem Vollerfolg. Im Heimspiel vor 1182 Zuschauerinnen und Zuschauern gegen den HC Sierre degradiert er die Gegner zu Statisten und gewinnt souverän. Einziger Wermutstropfen ist, dass das Resultat viel deutlicher hätte ausfallen sollen. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 16.09.2022, 23.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Thurgauer bejubeln den Powerplay-Treffer zum 1:0. Sierres Spieler sind enttäuscht. Mario Gaccioli

Gäbe es diese Statistik wie im Fussball, hätte der HC Thurgau nach dem Spiel gegen den HC Sierre 80 Prozent Puckbesitz gehabt. Bestimmt. Die Mannschaft von Markus Åkerblom setzte die Vorgabe ihres neuen Trainers tadellos um, erkämpfte sich immer wieder die Scheibe und dominierte damit die Partie vom Anfang bis zum Schluss. Der 2:0-Heimsieg am Ende des Saisonauftaktspiels war mehr als verdient für den engagierten, kämpferischen HCT. Als Glücksbringer auf der Tribüne entpuppte sich Klubsponsor und Stadler-Chef Peter Spuhler, der am Ende die Ehrung der besten Spieler vornahm.

Sierre hätte vor 1182 Zuschauerinnen und Zuschauern eine Hälfte des Eisfeldes ausgereicht, spielte fast ausschliesslich dort, wo sein Goalie Remo Giovannini stand. Und der wurde schon im ersten Spiel für die ganze Saison warmgeschossen. Verteidiger Patrick Parati mit einem Weitschuss, Center Nico Lehmann solo im Slot und Fribourgs Leihgabe Dominik Binias mit einem Flachschuss sorgten alleine in der sechsten Minute für Torgefahr bei den Unterwallisern. Am Ende standen 44:16 Torschüsse zu Buche.

Teamsponsor Peter Spuhler verfolgte die Partie im Heustock, dem exklusiven Catering-Bereich des HC Thurgau. Am Ende der Partie zeichnete er auf dem Eis die besten Spieler aus. Mario Gaccioli

Flinke Stürmer machen Sierre das Leben schwer

Beim HC Thurgau fielen im ersten Spiel der Saison die Zuzüge Devin Stehli in der ersten Sturmreihe und Andreas Döpfner in der zweiten besonders positiv auf. Wie sich die beiden immer wieder mit Tempo und Wendigkeit vor das gegnerische Tor arbeiteten, war beeindruckend. Wenn sie jetzt noch das Toreschiessen erlicken, könnte das etwas Grosses werden. Ebenso beeindruckend war aber, wie kompakt der HCT verteidigte, dem Gegner so wenige Tormöglichkeiten bot, dass sie sich an einer Hand abzählen liessen.

Und vorne liess der HC Thurgau nicht locker, bis er die Führung im Sack hatte. Das war in der 14. Minute der Fall, als Adam Rundqvist in einer 5-gegen-3-Überzahl eine Passstafette zum vielumjubelten 1:0 abschloss. Ebenfalls im Powerplay fiel das 2:0 kurz nach Spielmitte durch den Finnen Eero Elo. In seiner typischen Manier hämmerte er eine Direktabnahme nach dem Zuspiel von Rundqvist hoch ins Netz hinter Giovannini.

Adam Rundqvist, Thurgaus Torschütze zum 1:0 und Passgeber zum 2:0, drängt den Sierre-Stürmer Paulin Mainot erfolgreich zurück. Mario Gaccioli

Der HC Thurgau trifft nur in Überzahl

So souverän und verdient der 2:0-Sieg des HC Thurgau gegen Sierre war, so wirft er doch auch Fragen auf. Denn der Aufwand, den die Ostschweizer betrieben, war enorm. Und so stimmte am Ende zwar das Resultat, der Ertrag von zwei Toren war aber viel zu wenig. Die Treffer erzielte der HCT zudem ausschliesslich mit einem oder zwei Mann mehr auf dem Eis. Dann, als die beiden Ausländer Eero Elo und Will Pelletier auf dem Eis standen. Bei numerischem Gleichstand aber brachten die Thurgauer keinen Treffer zustande. Auch profitierte der HCT am Freitagabend davon, dass Sierre nicht wirklich pfeilschnelle Stürmer im Einsatz hatte. So konnte sich die Defensive auch immer zeitig formieren, wurde nie von einem Konter überrascht.

Alles eine Frage der Energiereserve?

Der HC Thurgau hat im Vergleich zu anderen Swiss-League-Teams genug Jugendlichkeit im Kader, um die Spiele auf diese Weise anzugehen – vor allem die Heimspiele. Und wenn dann oft ein Sieg herausschaut wie am Freitag gegen den HC Sierre, dann gibt das zusätzliche Kraft, ist quasi die sportliche Energierückgewinnung. Dennoch wird sich bald einmal die Frage nach der Energiereserve stellen bei den Ostschweizern.

Hoffentlich noch nicht im zweiten Saisonspiel am Samstag um 17.30 Uhr auswärts gegen den EHC Basel. Der beachtliche Aufsteiger hat sein Auftaktspiel auswärts gegen das favorisierte Visp nur mit 2:3 verloren, holte zweimal einen Rückstand auf.

Thurgau – Sierre 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Güttingersreuti, Weinfelden – 1182 Zuschauer – SR Gäumann/Arpagaus, Baumgartner/Nater.

Tore: 14. Rundqvist (Pelletier, Elo/Ausschlüsse Volejnicek, Arnaud Montandon) 1:0. 33. Elo (Rundqvist, Pelletier/Ausschluss Castonguay) 2:0.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 6-mal 2 Minuten gegen Sierre.

Thurgau: Rüegger; Rundqvist, Forrer; Kühni, Soracreppa; Gian Janett, Parati; Schmutz; Stehli, Pelletier, Elo; Döpfner, Hobi, Knellwolf; Baumann, Lehmann, Loosli; Salamin, Hollenstein, Binias; Von Allmen.

Sierre: Giovannini; Casserini, Maxime Montandon, Berthoud, Maret; Meyrat, Dozin; Brantschen, Vouardoux; Castonguay, Arnaud Montandon, Perron; Volejnicek, Heinimann, Douay; Perrenoud, Bougro, Bernazzi; Dolana, Bonvin, Mainot.

Bemerkungen: Thurgau ohne Luis Janett (verletzt), Berri (überzählig), Meier, Senn (beide Frauenfeld/MHL), Minder und Hammerer (beide Davos/NL). – 12. Pfostenschuss Hobi. 17. Pfostenschuss Castonguay. 40. Pfostenschuss Elo. – 59:47 Time-out Sierre, danach ohne Goalie.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen