Swiss League «Nicht unser wahres Gesicht»: Der HC Thurgau holt null Selbstvertrauen aus dem letzten Testspiel Gegen den EHC Winterthur rennt der HC Thurgau von Anfang an dem Spiel hinterher und verliert am Ende nach einer schwachen Leistung 1:2. Damit beenden die Ostschweizer die Vorbereitungsphase mit drei Siegen und vier Niederlagen. Was heisst das für die bevorstehende Saison? Matthias Hafen Jetzt kommentieren 09.09.2022, 22.46 Uhr

Winterthurs Robin Lekic (links) bezwingt Thurgaus Goalie Bryan Rüegger in der zehnten Minute zum 1:0. Mario Gaccioli

In diesem Spiel war von Anfang an klar, dass die Party nachher stattfinden würde. Im Thurgauer Dörfli nebenan, wo sich die Spieler des HC Thurgau mit mehr Hingabe und Spielfreude der Öffentlichkeit vorstellten. Zuvor auf dem Eis hatte es der HCT nicht geschafft, eine Euphorie im Hinblick auf die Saison 2022/23 zu entfachen. Dafür missriet der Auftritt im letzten Testspiel gegen den inferioren Ligakonkurrenten EHC Winterthur zu sehr. Der 1:2-Niederlage konnte Trainer Markus Åkerblom nur etwas Positives abgewinnen: «Dass sie heute stattgefunden hat und nicht am nächsten Freitag».

Thurgaus neuer schwedischer Trainer verspricht den Fans, dass sie zum Saisonstart am 16. September daheim gegen Sierre den «echten HC Thurgau» sehen werden. Einen, der den Rhythmus wiederfindet und die Geschwindigkeit, gedanklich in den Ernstkampfmodus schalten kann.

Corona bringt Vorbereitung durcheinander

Die 1:2-Niederlage gegen Winterthur, in den Schlusssekunden durch einen Gegentreffer in Unterzahl zustande gekommen, erschüttert Åkerbloms Glauben an die Mannschaft indes nicht. «Ich sehe die Spieler täglich im Training und weiss, was sie können. Das gibt mir Zuversicht.» Er hoffe aber, dass sie im letzten Testspiel eine Lektion gelernt hätten. «Zum Beispiel, dass es keine einfachen Spiele geben wird für uns.»

Thurgaus Nico Lehmann (vorne) wird von Winterthurs Mathew Wilkins angegriffen. Mario Gaccioli

Natürlich gab es Gründe, dass der HC Thurgau am Freitagabend praktisch von Anfang bis zum Schluss neben den Schuhen stand und mit Dominic Hobis Direktabnahme zum 1:1 (12./nach Pass von Kevin Kühni) den 455 Zuschauerinnen und Zuschauern eigentlich nur einen Höhepunkt bot. Die Mannschaft hatte zuvor fast zwei Wochen lang kein Spiel mehr bestritten. Der Grund waren zahlreiche Coronaerkrankungen innerhalb des Teams, die zur Absage des Tests in La Chaux-de-Fonds führten. Davon ist sich der HCT noch immer am Erholen.

Pelletier mahnt, die Arbeitsstiefel anzuziehen

«Wir wissen, dass wir noch nicht dort stehen, wo wir sein wollen», sagt Bryan Rüegger. «Aber wir haben jetzt eine Woche Zeit, um daran zu arbeiten.» Thurgaus Goalie hatte sein Team mit drei grossartigen Paraden vor einer höheren Niederlage bewahrt.

Auch der kanadische Stürmer Will Pelletier sprach von schwierigen Wochen. «Das war nicht unser wahres Gesicht als Team heute Abend», sagte er. «Wenn es ernst gilt, müssen wir auf dem Eis wieder alle vom Gleichen reden – und das werden wir.» Ganz kanadisch stellt Pelletier aber auch klar, dass man sich noch in der Vorbereitungsphase befinde. «Unser Prüfstein kommt am nächsten Freitag. Bis dahin gilt es, die Arbeitsstiefel anzuziehen.» Und mit der Teampräsentation an der Saisoneröffnungsparty machte der HC Thurgau dem Publikum an diesem Abend auch schon wieder Freude.

Thurgau – Winterthur 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Güttingersreuti, Weinfelden – 455 Zuschauer – SR Potocan/Gerber, Wermeille/Wermeille.

Tore: 10. Lekic (Barbei) 0:1. 12. Hobi (Kühni/Ausschluss Staiger) 1:1. 60. (59:10) Lekic (Haldimann/Ausschluss Baumann) 1:2.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 2-mal 2 Minuten gegen Winterthur.

Thurgau: Rüegger; Rundqvist, Forrer; Kühni, Soracreppa; Gian Janett, Parati; Schmutz; Stehli, Pelletier, Elo; Döpfner, Hobi, Knellwolf; Baumann, Lehmann, Loosli; Salamin, Hollenstein, Berri; Von Allmen.

Winterthur: Galley; Steiner, Törmänen; Deussen, Hunziker; Thévoz, Bartholet; Posch; Chiquet, Wilkins, Lekic; Barbei, Fröwis, Haldimann; Ramel, Valenza, Staiger; Orlov, Hofstetter, Greuter.

Bemerkungen: Thurgau ohne Luis Janett (verletzt), Senn (krank), Meier (HCT Young Lions), Etter (noch nicht spielberechtigt), Hammerer und Minder (beide überzählig). Winterthur ohne Zwissler, Engeler, Schüpbach (alle verletzt), Bach Nielsen, Rubin (beide abwesend) und Morf (Farmteam). – 47. Pfostenschuss Valenza.



Meisterschaftsstart. Freitag, 16. September, 20.00 Uhr: Thurgau – Sierre.

