Swiss League Nach dem 1:0 kommt nichts mehr: Dem HC Thurgau fehlt die Magie gegen Aufsteiger Basel Der HC Thurgau verliert das Auswärtsspiel gegen den Liganeuling EHC Basel mit 1:3. Es schien, als wären die Ostschweizer in den Köpfen nicht parat gewesen für diese knifflige Aufgabe. Matthias Hafen, Basel Jetzt kommentieren 17.09.2022, 21.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Will Pelletier und der HC Thurgau kehrten mit leeren Händen vom Auswärtsspiel in Basel nach Hause. Mario Gaccioli (10. August 2022)

«Lass uns auf etwas Magisches hoffen», sagte Thurgaus Videocoach Karl Malmquist vor dem Start des letzten Drittels. Da stand es 1:1 zwischen dem EHC Basel und dem HC Thurgau. Resultatmässig war die Partie noch offen, doch die Thurgauer hatten sie wohl schon lange zuvor verloren – mit ihrer mentalen Einstellung zum Aufsteiger. Dass man den Gegner am Samstagabend insgeheim etwas unterschätzt hat, wird niemand zugeben wollen. Doch es war offensichtlich. Anders ist der komplett andere Auftritt einen Tag nach dem überzeugenden 2:0-Heimsieg gegen Sierre nicht zu erklären.

Dabei ist Basel eben kein Aufsteiger, wie man ihn sich vorstellt. Die Mannschaft des früheren HCT-Headcoachs Christian Weber gehört auf dem Papier schon jetzt ins Swiss-League-Mittelfeld. Und auch die 2:3-Niederlage von Webers Team am Freitagabend in Visp wäre Grund genug gewesen, die Basler nicht zu unterschätzen – auch wenn Webers Team erst um 3 Uhr früh aus dem Wallis zurückgekehrt war.

67 Sekunden nach Wiederbeginn fällt das 1:2

So aber wurde Malmquists Hoffnung auf der Tribüne nicht erhört. Und es war das grundsolide Heimteam, das zu Beginn des letzten Drittels noch etwas aus dem Hut zauberte. Nur 67 Sekunden nach dem ersten Bully traf Nils Berger zum 2:1 für Basel. In einem Konter hatte er gleich drei Thurgauer auf sich gezogen, einen Doppelpass mit Sandro Brügger gespielt und so die gesamte HCT-Defensive inklusive Goalie Bryan Rüegger ausgehebelt.

Es war nicht das einzige, was bei den Thurgauern schief lief an diesem Abend. Bei Basels Ausgleich in der 15. Minute waren die Gäste tief im gegnerischen Drittel gestanden, als Devin Stehli in Basels Abwehrwand hängengeblieben war und so den Konter ausgelöst hatte, den Robin Schwab zum 1:1 abschloss. Thurgaus Goalie Rüegger hatte den ersten Schuss nach vorne abprallen lassen, gegen den zweiten war er machtlos.

Offensiv ist wenig zu sehen vom HCT

Im Duell gegen den Aufsteiger gab der HCT nach dem frühen 1:0 durch Ramon Knellwolf (5./auf herrliche Vorarbeit von Will Pelletier) je länger je mehr das Spieldiktat aus der Hand. Im Mitteldrittel bewahrte Torhüter Rüegger sein Team gleich mehrfach vor einem früheren Rückstand. Seine grösste Tat war in der 39. Minute, als er den freistehenden Diego Schwarzenbach vor sich mit einer mirakulösen Parade stoppte.

Seinen Vorderleuten aber ging die Magie in dieser Partie völlig ab. Offensiv war der HC Thurgau nach dem Startdrittel komplett abgemeldet, liess sich das Spiel des Aufsteigers aufzwingen. Immerhin hielt die Abwehr lange dicht. Etwas, das auch im nächsten Spiel am Dienstag in Visp vonnöten sein wird. Ebenso wie wieder ein bisschen Magie vor dem gegnerischen Tor.

Basel – Thurgau 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

St. Jakob-Arena – 1411 Zuschauer – SR Weber/Blasbalg, Duc/Humair.

Tore: 5. Knellwolf (Pelletier) 0:1. 15. Schwab (Bachofner) 1:1. 42. Berger (Brügger) 2:1. 60. (59:13) Brügger (Zubler) 3:1 (ins leere Tor).

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Basel, 6-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Basel: Henauer; Büsser, Bachofner, Zubler, Nater; Pozzorini, Warmbrodt; Ryser, Füllemann; Stukel, Supinski, Schwab; Berger, Brügger, Alihodzic; Schwarzenbach, Rexha, Sablatnig; Dähler, Kiss, Schnellmann.

Thurgau: Rüegger; Rundqvist, Forrer; Kühni, Soracreppa; Gian Janett, Parati; Schmutz; Stehli, Pelletier, Elo; Döpfner, Hobi, Knellwolf; Baumann, Lehmann, Binias; Salamin, Hollenstein, Loosli; Von Allmen.

Bemerkungen: Basel ohne Muller, Molina (beide verletzt), Wyniger (krank) und Cavalleri (überzählig). Thurgau ohne Luis Janett (verletzt), Berri (überzählig), Meier, Senn (beide Frauenfeld/MHL), Minder und Hammerer (beide Davos/NL). – Thurgau von 58:33 bis 59:13 und ab 59:25 mit sechstem Feldspieler anstelle des Goalies. – 59:25 Time-out Thurgau.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen