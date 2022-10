Swiss League Lästiger Teamplayer: Fehlerteufel kostet dem HC Thurgau in Langenthal die Punkte Ein unorganisierter HC Thurgau verliert das Auswärtsspiel gegen den SC Langenthal 3:6 und verpasst damit den dritten Sieg in Folge. Ab dem Mitteldrittel kommt Ersatzgoalie Gianluca Zaetta zu seiner Feuertaufe. Matthias Hafen, Langenthal Jetzt kommentieren 15.10.2022, 20.07 Uhr

Langenthals Stürmer Luca Wenger (Mitte) wird von Thurgaus Verteidiger Marco Forrer (links) am Torschuss gehindert. Goalie Bryan Rüegger schaut dem Puck hinterher. Leroy Ryser

Ohne die verletzten Eero Elo, Ramon Knellwolf und Dominik Binias fehlte dem HC Thurgau am Samstagabend in Langenthal eine ganze Menge Offensivkraft. Dafür hatte das Team des Trainerduos Åkerblom/Winkler einen altbekannten Gast in der Aufstellung: den lästigen Fehlerteufel. Besonders im ersten Drittel machte der den Gästen enorm zu schaffen, sorgte für einen 1:3-Rückstand nach 20 Minuten, dem die Thurgauer bis am Ende hinterherliefen.

Allerdings hatten die Langenthaler in Dario Kummer auch einen überragenden Spieler an diesem Abend. Zum 6:3-Sieg seiner Mannschaft trug der Teamcaptain drei Tore und zwei Assists bei. Er bodigte den HCT sozusagen fast im Alleingang, machte den Gästen immer wieder das Leben schwer.

Einen solchen «Überspieler» hatte Thurgau zuletzt bei den zwei Siegen in La Chaux-de-Fonds und gegen Visp auch in seinen Reihen: Dominic Hobi. Er war es auch, der gegen Langenthal in der zehnten Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 traf. Es war Hobis siebter Treffer in drei Spielen. Doch alles kann auch Thurgaus Nummer 24 nicht richten.

Dominic Hobi bezwingt Langenthals Goalie Damian Stettler in der zehnten Minute zum 1:1. Leroy Ryser

Zaetta hilft mit, dass der HCT wieder träumen kann

Zumal es in diesem Spiel an Thurgaus Defensive gelegen wäre, den entscheidenden Vorteil herauszuarbeiten. Doch im Spiel nach hinten klappte einfach zu wenig. Individuelle Fehler wie jener von Marco Forrer beim 1:3 in der 19. Minute führten immer wieder zu Gegentreffern. Kam dazu, dass für einmal auch Torhüter Bryan Rüegger keinen guten Abend einzog, beim 0:1 und 1:2 nicht eben vorteilhaft aussah.

Also brachten Markus Åkerblom und Beni Winkler ab dem Mitteldrittel Gianluca Zaetta, der den langzeitverletzten Luis Janett ersetzt. Es war in der elften Swiss-League-Runde Zaettas erster Ernstkampf mit dem HCT – und damit so etwas wie ein Sprung ins kalte Wasser. Nach dem schnellen Gegentreffer zum 1:4 (24.) steigerte sich Thurgaus Ersatzgoalie kontinuierlich und half am Ende gar mit, dass die Ostschweizer nochmals vom Sieg träumen konnten.

Denn wie schon in La Chaux-de-Fonds kämpfte sich der HC Thurgau zurück, verkürzte durch Janik Loosli (29.) und Marco Forrer (54./Powerplay) auf 3:4. Bei beiden Toren hatte Devin Stehli entscheidenden Einfluss, brachte Loosli im Slot in Position beziehungsweise drückte den Puck zusammen mit Forrer über die Linie. Hätte der nimmermüde Hobi bei seinen zwei Topchancen in der 50. Minute mehr Wettkampfglück gehabt, wäre Thurgaus Ausgleich schon Tatsache gewesen.

Mit einer Bewegung den HC Thurgau bezwungen

Doch ein Punktgewinn für diesen fehlerhaften Auftritt hätte dem HC Thurgau ohnehin zu sehr geschmeichelt. So entschied Langenthals überragender Captain Kummer in der 56. Minute mit dem 5:3 die Partie endgültig. Er hatte mit einem Move sowohl Verteidiger Sebastiano Soracreppa ausgetanzt wie auch Goalie Zaetta bezwungen. Das 6:3 fiel in den Schlussminuten ins verwaiste Thurgauer Tor.

Für den HCT geht die Findungsphase unter dem neuen Trainer Åkerblom am Dienstagabend mit dem Heimspiel gegen La Chaux-de-Fonds weiter.

Langenthal – Thurgau 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Schoren – 1846 Zuschauer – SR Jordi/Weber, Francey/Micheli.

Tore: 5. Küng (Müller, Kummer) 1:0. 10. Hobi (Lehmann, Pelletier) 1:1. 12. Kummer (Füglister, Rehak/Ausschluss Forrer) 2:1. 19. Kummer (Weber) 3:1. 24. Weber (Wyss) 4:1. 29. Loosli (Stehli, Forrer) 4:2. 54. Forrer (Etter/Ausschluss Helfer) 4:3. 56. Kummer (Christen) 5:3. 59. Küng (Kummer, Müller) 6:3 (ins leere Tor).

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Langenthal, 5-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Langenthal: Stettler; Müller, Christen; Weber, Helfer; Aeschbach, Pienitz; Voegeli; Küng, Kummer, Egle; Liniger, Füglister, Schaub; Rehak, Fuss, Whitney; Liechti, Hess, Wyss; Wenger.

Thurgau: Rüegger (ab 21. Zaetta); Rundqvist, Forrer; Kühni, Soracreppa; Gian Janett, Parati; Senn; Döpfner, Hobi, Lehmann; Stehli, Pelletier, Loosli; Baumann, Hollenstein, Etter; Meier, Salamin, Berri; Von Allmen.

Bemerkungen: Langenthal ohne Kämpf, Kläy, Higgins (alle verletzt), Stauffacher, Meile, Moser und Dukurs (alle Farmteam). Thurgau ohne Elo/FIN, Schmutz, Binias, Knellwolf und Luis Janett (alle verletzt). – 57:06 Time-out Thurgau. – Thurgau von 57:06 bis 58:05 mit zusätzlichem Feldspieler anstelle des Goalies.



Nächstes Spiel. Dienstag, 18. Oktober, 20.00 Uhr: Thurgau – La Chaux-de-Fonds.

