Swiss League In Tor- und Feierlaune: Der HC Thurgau gewinnt zu Hause gegen den EHC Visp 7:4 Beim spektakulären Heimsieg gegen den EHC Visp erzielt der überragende Dominic Hobi vier Treffer. Grossen Anteil am Sieg hat auch Goalie Bryan Rüegger mit so manch grosser Parade. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 11.10.2022, 23.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vierfachtorschütze Dominic Hobi (rechts) holt bei seinen Teamkollegen die verdienten Meriten ab. Mario Gaccioli

Diesmal bot der HC Thurgau seinem Publikum alles, was sich dieses nur wünschen konnte. Kampfgeist von der ersten bis zur letzten Minuten, ein 7:4-Sieg gegen den finanzstarken Aufstiegsanwärter Visp und obendrein erst noch Spektakel – im Guten wie im Schlechten.

Am Dienstagabend knüpften die Thurgauer nahtlos an den 4:3-Sieg vom Samstag in La Chaux-de-Fonds an. In der siebten Minute brachte Eero Elo Thurgau 1:0 in Führung, nachdem ihn Verteidiger Sebastiano Soracreppa mit einem Traumpass durch die Mittelzone lanciert hatte. Doch es gab zwei Dinge, die den HCT an diesem Abend stoppen konnte: Visps Powerplay und der HC Thurgau selber.

Schon die erste Strafe gegen das Heimteam führte durch Visps Topskorer Daniel Eigenmann zum Ausgleich. Bis zur Spielmitte und dem 3:3 nutzten die Gäste jedes Powerplay resolut aus. Der Ex-Thurgauer Eigenmann orchestrierte als Verteidiger Visps gesamte Offensive, brachte immer wieder Gefahr vor das Thurgauer Tor.

Fabian Berri (vorne) und Marco Forrer (hinten) halten Fadri Riatsch vom Puck fern. Der Heimsieg gegen Visp kam auch dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung zustande. Mario Gaccioli

Doch einer wollte die Bühne vor 1133 Zuschauerinnen und Zuschauern nicht dem Gegner überlassen: Dominic Hobi. Thurgaus Nummer 24 war schon im La Chaux-de-Fonds der Matchwinner gewesen und packte drei Tage später einen obendrauf, erzielte in der 18. Minute zwei Treffer innert 13 Sekunden. Das 2:1 hämmerte er nach schöner Vorarbeit von Andreas Döpfner selber in die Maschen, beim 3:1 lenkte er einen Schuss von Marco Forrer ab.

HC Thurgau zeigt auch seine tollpatschige Seite

Doch Licht und Schatten wechseln sich beim HC Thurgau noch zu sehr ab. So bekam das Publikum immer wieder auch die tollpatschige Seite der Mannschaft zu sehen. Etwa am Ende des Startdrittels, als 24 Sekunden vor der Sirene noch das 2:3 fiel. Oder ganz besonders am Ende des Mitteldrittels, als der HCT im zweiten Spiel in Folge einen Shorthander kassierte, Visps Eigenmann in Unterzahl der 4:4-Ausgleich gelang. Doch Thurgau war in Torlaune an diesem Abend. Und das ist selten genug. Jedesmal, wenn Visp ausgeglichen hatte, legte das Heimteam wieder vor. Die wichtigste Führung erzielte Hobi zum 5:4 (42.), nachdem Thurgau zuvor fast zwei Minuten lang bei 5-gegen-3 nichts Zählbares zustande gebracht hatte.

Thurgaus Goalie Bryan Rüegger war für die Visper im Schlussdrittel eine unüberwindbare Wand. Mario Gaccioli

So entwickelte sich das Schlussdrittel zu einer Abwehrschlacht, weil Visp vehement auf den Ausgleich drückte. Dabei zeichnete sich HCT-Goalie Bryan Rüegger einmal mehr als sicherer Rückhalt aus, rettete mehrmals mirakulös. Den Sieg sicherte der junge Fribourger Kevin Etter mit dem 6:4 nach herrlichem Pass von Will Pelletier (58.). Hobis 7:4 ins leere Tor war die Krönung eines feierlichen Abends in der Weinfelder Güttingersreuti.

Thurgau – Visp 7:4 (3:2, 1:2, 3:0)

Güttingersreuti, Weinfelden – 1133 Zuschauer – SR Erard/Gerber, Nater/Bachelut.

Tore: 7. Elo (Soracreppa, Kühni) 1:0. 15. Eigenmann (Scheel/Ausschluss Parati) 1:1. 18. (17:12) Hobi (Döpfner) 2:1. 18. (17:24) Hobi (Forrer, Elo) 3:1. 20. (19:36) Schirjajew (Klasen) 3:2. 24. Mäder (Scheel, Schirjajew/Ausschluss Baumann) 3:3. 33. Lehmann (Gian Janett/Ausschlüsse Etter; Bogdanoff, Eigenmann) 4:3. 39. Eigenmann (Kuonen/Ausschluss Scheel!) 4:4. 42. Hobi (Elo, Kühni) 5:4. 58. Etter (Pelletier) 6:4. 60. (59:59) Hobi 7:4 (ins leere Tor).

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 5-mal 2 Minuten gegen Visp.

Thurgau: Rüegger; Rundqvist, Forrer; Kühni, Soracreppa; Gian Janett, Parati; Senn; Döpfner, Hobi, Elo; Stehli, Pelletier, Loosli; Baumann, Lehmann, Etter; Salamin, Hollenstein, Berri; Meier.

Visp: Östlund; Gehringer, Matewa; Sandis Smons, Andersson; Augsburger, Del Ponte; Jaquet; Carbis, Topping, Schweri; Bengtsson, Achermann, Andersons; Fuhrer, In-Albon, Eugster; Dubois, Privet, Voirol; Suter.

Bemerkungen: Thurgau ohne Knellwolf, Schmutz, Binias, Luis Janett (alle verletzt), und Von Allmen (krank). Visp ohne Forget, Lütolf (beide abwesend), Paré/CAN und Burgener (beide verletzt). – 57:13 Time-out Visp, danach ohne Goalie.



Nächstes Spiel. Samstag, 15. Oktober, 17.00 Uhr: Langenthal – Thurgau.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen