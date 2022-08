Swiss League «Ich habe mehr drauf als einen guten Schuss»: Der Finne Eero Elo hat das Zeug zum Publikumsliebling beim HC Thurgau Mit dem Stürmer Eero Elo holte der HC Thurgau Potenzial in seine Reihen. Der 32-jährige Finne war einst gefeierter Star in Langnau. Nach zwei Jahren bei Thurgaus Ligakonkurrent Langenthal erzielt er seine Tore nun für den HCT. Im ersten Testspiel am Mittwoch gegen den EHC Kloten resultierten schon mal zwei wichtige Assists. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eero Elo (hier im Testspiel vom Mittwoch gegen Kloten) spielt auch beim HC Thurgau mit der Nummer 84. Eine Zahl, die eng mit einem seiner Söhne verbunden ist. Bild: Mario Gaccioli

Seinen Wechsel zum HC Thurgau hatte Eero Elo so nicht geplant. Der 32-jährige Finne gibt unumwunden zu, dass er sich mit der Aufstockung auf sechs Ausländer pro Team nochmals Chancen in der National League ausgerechnet hat. Doch von Ajoie bis zu den ZSC Lions zeigte in diesem Frühjahr kein einziges Team Interesse an dem Flügelstürmer, der zwischen 2016 und 2020 einer der Publikumslieblinge bei den SCL Tigers in Langnau war.

Nun spielt der blonde Hüne (1,93 m) im kommenden Winter für den HC Thurgau – weil sich sein bisheriger Klub Langenthal nach zwei Saisons mit einer Vertragsverlängerung schwergetan hat und «weil sich Thurgau stark um mich bemüht hat», wie Elo sagt. Bei Langenthal, wo er ursprünglich seine Rückkehr in die höchste Spielklasse forcieren wollte, hatte man angeblich das Geld nicht mehr, um den Finnen weiterzubeschäftigen.

Dabei war Elo im Team von Trainer Jeff Campbell ein Punktegarant (84 Spiele, 39 Tore, 44 Assists), wurde innerhalb der Mannschaft und auch im Umfeld des Klubs sehr geschätzt. Und selbst wenn es zuletzt Zweifel am Preis-Leistungs-Verhältnis des Finnen gab: Spätestens seit Ian Derungs weiss man beim HC Thurgau, wie sich Spieler entfalten können, die in Langenthal abgeschrieben werden.

Eero Elo sagt zu seinem Wechsel in die Ostschweiz:

«Thurgaus positive Entwicklung in den vergangenen Jahren hat mir die Entscheidung leicht gemacht.»

Und der Finne schwärmt davon, wie gut er von seinen neuen Teamkollegen aufgenommen worden ist. «Wir haben eine wirklich tolle Stimmung in der Kabine.» Auf dem Eis dürfte er vorerst eine Sturmlinie mit dem Kanadier Will Pelletier und dem Zuger Neuzugang Devin Stehli bilden. So machte es jedenfalls in den Trainings und im ersten Testspiel am Mittwoch gegen Kloten den Anschein.

Eero Elo (links) spielt beim HC Thurgau vorerst in einer Sturmlinie mit dem Kanadier Will Pelletier. Bild: Mario Gaccioli

Sein Sohn wählte die Trikotnummer aus

Wie schon in Langnau und Langenthal wird Elo auch beim HCT die Nummer 84 tragen. Es ist dies die Wahl seines älteren Sohnes. «Ich habe ihn einmal gefragt, welche Nummer am besten zu mir passen würde», sagt Elo. Entsprechend viel bedeuten ihm die Ziffern.

Im Privaten sieht Elo keinen grossen Unterschied zwischen Emmental, Oberaargau und Thurgau. «Wir fühlen uns als Familie einfach wohl in der Schweiz», sagt der 32-Jährige, der mit seiner Frau und den zwei Söhnen (9-jährig/5-jährig) in Weinfelden wohnt. Im Sommer, wenn die Tage lang sind, lebten sie in ihrer Heimat Rauma, und im Winter, wenn es dort fast nur noch dunkel ist, genössen sie hierzulande das Licht. Elo sagt:

«Ich vermisse hier nichts, ausser einer Sauna.»

Im Training leistet Eero Elo oft Überzeit. Bild: Mario Gaccioli

Das Potenzial für ganz grosse Abende

Beim HC Thurgau hat der Stürmer das Potenzial zum Publikumsliebling. Seine Direktabnahmen im Powerplay sind für jeden Swiss-League-Goalie ein Graus. Elo hat die Postur, das Talent und den Torriecher für ganz grosse Abende. Doch fehlte ihm zuletzt auch immer wieder der Biss und die Zugkraft.

Zwei respektable Saisons in der russischen KHL (2015–2017) und fast 300 Spiele in der höchsten finnischen Liga zeugen indes vom Potenzial, das der HC Thurgau mit Elo in seine Reihen geholt hat. Beweisen möchte der Stürmer beim HCT vor allem eines: Dass er mehr draufhat als einen satten Schuss:

«Ich kann das Spiel gut lesen, Tore vorbereiten und versuche auch stets, meine Grösse vor dem Tor einzusetzen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen