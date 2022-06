Swiss League «Ich fühle mich in der Welt des HC Thurgau wohler als in der Welt der Nationalteams»: Cheftrainer Markus Åkerblom im Interview Erstmals seit den Vertragsverhandlungen besucht der neue Headcoach Markus Åkerblom den HC Thurgau. Im Interview sagt der 52-jährige Schwede, zuletzt Assistenzcoach in der schwedischen Nationalmannschaft, wie ihn Trainerlegende Wayne Fleming prägte, was die Thurgauer Spieler von ihm erwarten müssen und wann auch er laut werden kann in der Kabine. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.40 Uhr

Markus Åkerblom spricht im Interview über die Werkzeuge, die es für den Erfolg braucht. Bild: Mario Gaccioli

Markus Åkerblom, warum haben Sie sich für den HC Thurgau entschieden?

Markus Åkerblom: Ich habe mehr oder weniger mein ganzes Leben in Schweden verbracht. Ich kenne das schwedische Spielsystem sehr gut. Aber zuletzt fühlte ich mich gefangen in diesem System. Ich spürte, dass ich in die Welt hinausmuss, um mich als Coach weiterzuentwickeln. Deshalb suchte ich eine neue Herausforderung ausserhalb meiner Heimat.

NHL Draft der Winnipeg Jets und Hobbykoch Der Schwede Markus Åkerblom war von 1985 bis 2004 primär bei seinem Stammverein Östersund und bei Leksand als Stürmer engagiert. Am Ende seiner Karriere spielte der NHL-Draft der Winnipeg Jets auch zwei Jahre bei Nürnberg und eine Saison bei Hannover in der DEL. Als Trainer arbeitete sich der heute 52-Jährige bis zum Assistenzcoach des schwedischen Nationalteams empor. Åkerblom ist geschieden und Vater von drei erwachsenen Kindern. In seiner Freizeit liebt er es zu kochen. (mat)

Sie waren zuletzt Assistenzcoach der schwedischen A-Nationalmannschaft. Wären Sie da nicht für Höheres berufen als für den HC Thurgau?

Mein Hauptziel war es, wieder als Headcoach zu arbeiten. Und ich wusste, dass ich nicht direkt einen Cheftrainerposten in der höchsten Liga Schwedens oder auch der Schweiz erhalten würde. Aber die Liga ist für mich und meine Arbeit ohnehin nicht so entscheidend.

Doch die Swiss League wird eine ganz andere Welt sein.

Das wird sie, ja. Aber ich stamme aus dieser Welt. Ich komme ursprünglich von Östersund, einem kleinen Klub aus dem nördlichen Teil Schwedens. Dort habe ich auch meine Trainerkarriere begonnen. Und dieser Klub ist dem HC Thurgau sehr ähnlich. Ich bin mir ein solches Umfeld also gewohnt. Und wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich darin sogar wohler als in der Welt der Nationalteams. Ich mag es, wenn ich Entscheidungen treffen kann. Ich investiere auch gerne die vielen Arbeitsstunden, die bei einem solchen Klub dazugehören.

Als Spieler verbrachten Sie drei Jahre in Deutschland, waren sonst aber immer in Schweden tätig. Wie gross wird die Umstellung für Sie?

Die wird gross. Aber ich wechsle auch zum HC Thurgau, um mich selber herauszufordern. Ich will diese neue Kultur erleben, neue Leute kennen lernen, neue Stadien. In Schweden kenne ich alles und jeden. Deshalb brauchte ich einen Tapetenwechsel. Thurgau ist ein grosses Abenteuer für mich. Dazu gehört auch das Erlernen der deutschen Sprache. Das steht weit oben auf meiner To-do-Liste. Nicht weil es mich als Coach weiterbringt, sondern weil ich es als respektvoll gegenüber meinem neuen Umfeld betrachte.

Wie kam der Kontakt zum HC Thurgau zu Stande?

Über Thurgaus Goaliecoach Karl Malmquist sowie Stefan Hedlund und Bert Robertsson, die beiden Trainer von Rapperswil-Jona. So kam ich ins Gespräch mit CEO Urban Leimbacher. Und so wie mir Urban den HC Thurgau vorstellte, fühlte es sich schnell als perfekte Gelegenheit für mich an. Die Werte des Klubs und meine Werte überschneiden sich.

Was sind denn Ihre Werte?

In erster Linie, dass wir die Dinge als Einheit anpacken. Es geht hier nicht um mich, nicht um die Spieler, nicht um den Klub für sich. Wir alle müssen miteinander harmonieren. Ich lege auch grossen Wert darauf, die Eishockeyspieler als Menschen hinter ihrer Ausrüstung zu sehen. Ich werde ihnen nichts vorspielen, will möglichst jeden so behandeln, wie er gerne behandelt werden will. Dieses Feingefühl ist eine meiner Stärken.

Und was für eine Eishockeyphilosophie vertreten Sie?

Ich bin ganz klar geprägt vom schwedischen System. Das ist erfolgreich, aber man kann es nicht einfach auf jede andere Eishockeykultur übertragen. Das Schweizer Eishockey ist in seinen Grundzügen stark vom nordamerikanischen geprägt. Auch das ist eine Herausforderung für mich. Grundsätzlich will ich eine Umgebung schaffen, in der die Spieler wachsen können. Natürlich innerhalb der Leitplanken, die wir als Einheit HC Thurgau festlegen.

Markus Åkerblom besucht sein zukünftiges Zuhause. Der Schwede sagt: «In der Teamkabine passieren die wichtigsten Sachen». Bild: Mario Gaccioli

Was können, müssen oder dürfen die Spieler von Ihnen erwarten?

Dass ich sehr interessiert bin an ihrer Meinung. Ich werde sie oft nach ihrer Meinung fragen und erwarte dann eine ehrliche Antwort. Ich will, dass die Spieler in die Entscheidungsfindung involviert werden. Ich verlange damit aber auch, dass sie mehr Verantwortung übernehmen.

Verantwortung inwiefern?

Der wichtigste Bereich einer Mannschaft ist die Teamkabine. Dort passieren die wichtigsten Sachen. Ich bin dort am Tag vielleicht fünf, zehn Minuten präsent – aber die Spieler zwei, drei Stunden. Das zeigt, dass die Spieler den grössten Einfluss auf die Gruppe haben. Viel mehr als ich. Hier müssen sie Verantwortung übernehmen. Sie können nicht auf mich, Beni Winkler oder Karl Malmquist warten, um ein Problem innerhalb der Gruppe aus der Welt zu schaffen. Das müssen die Spieler selber tun.

Wie sehen Sie Ihren Job?

Ich helfe den Spielern, gebe die Leitplanken vor. Wenn wir im Wald spazieren gehen, entscheide ich bei einer Verzweigung, in welche Richtung wir marschieren. Aber das Vorwärtskommen ist der Job der Spieler. Und das erwarte ich von ihnen auch. Ich spüre aber, dass der HC Thurgau fünf, sechs Spieler hat, die das schon tun – und das gerne tun. Auch deshalb habe ich mich für den HCT entschieden.

Wer prägte Ihren Stil als Trainer besonders?

Der Kanadier Wayne Fleming, unter dem ich von 1992 bis 1996 bei Leksand spielte (just bevor Fleming zu Kloten in die NLA weiterzog, Red.). Was mich bei ihm beeindruckte, war, dass er uns zwar sehr deutlich gemacht hatte, was er von uns wollte. ­Jedoch schaffte er es auch, aus dieser Rolle zu schlüpfen und gegenüber uns Spielern eine warme Seite zu zeigen. Fleming konnte so erzürnt sein, dass er in der Kabine alles herumschmiss. Am nächsten Tag weinte er dafür vor Freude. Diese emotionale Offenheit hat mich beeindruckt. Bei ihm war nichts fake.

Können auch Sie laut werden in der Kabine?

Ja, das kann ich. Es passiert nicht sehr oft. Aber es kann schon vorkommen. Wenn ich die Spieler anschreie, heisst das nichts anderes, als dass ich in diesem Moment alle anderen Werkzeuge verloren habe. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Spielern eine Message rüberzubringen. Aber manchmal ist das Schreien ein solches Werkzeug. Es muss jedoch gezielt und darf nicht zu oft eingesetzt werden, um seine Wirkung nicht zu verlieren. Und ich werde nichts in der Kabine herumschmeissen. (lacht)

