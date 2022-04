Swiss League HC Thurgau verliert Trainer Stephan Mair in die ICE Hockey League – und womöglich auch zwei Spieler Nach sechs Jahren in der Schweiz wechselt der Südtiroler Stephan Mair in die länderübergreifende, österreichische Liga zum HC Pustertal. In die gleiche Liga könnte es auch zwei aktuelle Spieler des HC Thurgau ziehen. Matthias Hafen 18.04.2022, 19.14 Uhr

Stephan Mair kehrt in seine Südtiroler Heimat zurück und übernimmt als Headcoach ab der kommenden Saison den HC Pustertal. Bild: Pascal Müller/Freshfocus (Kloten, 1. April 2022)

Was seit Januar gemunkelt wurde, ist nun Tatsache. Stephan Mair setzt seine Karriere beim HC Pustertal in der ICE Hockey League fort. Der 54-Jährige coacht ab der kommenden Saison den Klub aus dem italienischen Bruneck, der 2021/22 in der höchsten Liga Österreichs (früher: EBEL) debütiert hat. Mairs Verpflichtung als Nachfolger des Finnen Raimo Helminen gab der HCP am Ostermontag bekannt.

Für Mair ist es eine Rückkehr nach Bruneck, war er beim HC Pustertal doch schon als Stürmer (1996 bis 1999) sowie als Trainer (2008 bis 2011) aktiv. «Stephan Mair war unser absoluter Wunschkandidat», lässt sich Pustertals Sportdirektor Patrick Bona von der Zeitung «Dolomiten» zitieren. In den vergangenen sechs Jahren führte Mair den HC Thurgau zu neuen Höhenflügen in der Swiss League, erreichte mit den Ostschweizern in jedem Jahr ohne Umweg das Playoff und führte sein Team zweimal in die Halbfinals (2019, 2022).

Mair könnte nicht der einzige Abgang beim HCT in Richtung ICE Hockey League bleiben. Im Zuge des gemeinsamen Projekts von Dornbirn und Feldkirch in dieser Liga wird auch gemunkelt, dass die beiden Österreicher Patrick Spannring und Bernhard Fechtig in ihre Heimat zurückkehren.