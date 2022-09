Swiss League Güterzug gegen Intercity: Ein müder HC Thurgau verliert nach einer indiskutablen Leistung daheim gegen die GCK Lions 0:5 Weniger als 48 Stunden nach der Schlusssirene im entfernten Biasca trat der HC Thurgau am Freitagabend schon wieder in der heimischen Güttingersreuti gegen die GCK Lions an. Nach der Partie dürfte manch einer der 980 Zuschauerinnen und Zuschauer gehofft haben, dass dies der Grund für den Verlauf des Spiels war. Thomas Ammann Jetzt kommentieren 30.09.2022, 23.12 Uhr

Thurgaus Nico Lehmann (links) im Zweikampf mit Yannick Blaser. Mario Gaccioli

Das Publikum in Weinfelden bekam einen müde, kraftlos und fahrig wirkenden HC Thurgau präsentiert. Die physische Überlegenheit des Gastteams wurde ab der ersten Minute sichtbar. Dies blieb auch GCK-Trainer Manuel Liniger nicht verborgen, der seine Mannschaft alsbald zu vehementem Forechecking aufforderte. Dieses verfehlte seine Wirkung nicht. Die Thurgauer konnten kaum einmal in Ruhe das Spiel aufbauen und leisteten sich immer wieder haarsträubende Fehlzuspiele und Puckverluste. Dass es nach 20 Minuten nur 0:1 aus Sicht des Heimteams stand, war in erster Linie Torhüter Bryan Rüegger sowie dem Pfosten zu verdanken.

Beinahe hätte der HCT das schmeichelhafte 0:0 gar in die erste Pause gerettet. Doch das erste Überzahlspiel nutzten die GCK Lions in der 20. Minute durch Jarno Kärki zur hochverdienten Führung.

Thurgau sekundenlang regelwidrig zu sechst auf dem Eis

In ähnlichem Stil ging es im zweiten Drittel weiter. Mal für Mal liefen die Thurgauer in Konter, wobei man für den Vergleich des Zurücksetzens des HCT mit dem Umschaltspiel der GCK Lions die etwas abgehalfterte Beschreibung Güterzug gegen Intercity bemühen konnte. Zwei dieser Konter nutzten die Zürcher im Mitteldrittel zu einer komfortablen 3:0-Führung. Erst traf Joel Henry nach einem Puckgewinn kurz hinter der offensiven blauen Linie. Und in der 38. Minute zogen gleich vier Zürcher gegen zwei Thurgauer los. Nicolas Baechler vollendete den Angriff sehenswert in die hohe Torecke.

Auf dem Höhepunkt der Unkonzentriertheiten spielte der HCT in der 48. Minute mehrere Sekunden lang zu sechst auf dem Feld. Die folgende Strafe nutzten die GCK Lions beinahe zum 0:4, wäre Yannick Blasers Schuss nicht an den Pfosten geprallt und von da der Torlinie entlanggekullert. Doch wie sich die GCK Lions in diesem Überzahlspiel den Gegner zurechtlegten, grenzte an Demütigung.

Will Pelletier (rechts) ist GCK-Spieler Nicolas Baechler auf den Fersen. Mario Gaccioli

Die wurde kurz vor Schluss Realität. Zuerst traf Mattia Hinterkircher trotz doppelter Unterzahl ins verwaiste Thurgauer Tor. Und kurz vor Schluss zog Julian Mettler – notabene noch immer in Unterzahl – nach dem gefühlt 100. Fehlzuspiel allein auf Rüegger zu und vollendete zum 5:0 für die Zürcher.

Das Resultat ging auch in dieser Höhe in Ordnung. Aus Thurgauer Sicht bleibt zu hoffen, dass dieses Spiel nur ein schwerer Ausrutscher war und am Sonntag um 17.30 Uhr in Olten eine Reaktion folgt.

Thurgau – GCK Lions 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Güttingersreuti, Weinfelden – 980 Zuschauer – SR Castelli/Arpagaus, Ammann/Baumgartner.

Tore: 20. (19:16) Kärki (Leone, Meier/Ausschluss Rundqvist) 0:1. 33. Henry (Mettler) 0:2. 37. Baechler (Backman) 0:3. 59. Hinterkircher (Ausschluss Landolt!) 0:4 (ins leere Tor). 60. (59:37) Mettler (Ausschluss Landolt!) 0:5.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 3-mal 2 Minuten gegen die GCK Lions.

Thurgau: Rüegger; Rundqvist, Forrer; Kühni, Soracreppa; Gian Janett, Parati; Schmutz; Stehli, Pelletier, Elo; Döpfner, Hobi, Berri; Baumann, Lehmann, Binias; Salamin, Hollenstein, Jan Meier.

GCK Lions: Ruppelt; Blaser, Noah Meier; Büsser, Guebey; Sejejs, Landolt; Falus; Melnalksnis, Kärki, Leone; Henry, Backman, Graf; Reichle, Schlagenhauf, Schaller; Hinterkircher, Mettler, Mémeteau; Baechler.

Bemerkungen: Thurgau ohne Loosli, Von Allmen, Knellwolf, Luis Janett (alle verletzt/krank) und Senn (Frauenfeld/MHL). – 10. Pfostenschuss Noah Meier. 49. Pfostenschuss Blaser.



Nächstes Spiel. Sonntag, 2. Oktober, 17.30 Uhr: Olten – Thurgau.

