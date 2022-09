Swiss League Für den HC Thurgau muss Platz 4 das Ziel sein: So tippt die «Thurgauer Zeitung» die Swiss-League-Saison 2022/23 Nach der besten Saison der Klubgeschichte ist ein Absturz beim HC Thurgau keine Option. Dennoch ist der Aufbruch in eine neue Ära mit zahlreichen Unbekannten verbunden. Was holt der neue Trainer Markus Åkerblom aus dem Team heraus? Und wer tritt in die Fussstapfen von Ian Derungs? Matthias Hafen Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.10 Uhr

Ramon Knellwolf (vorne) ist ebenso neu beim HC Thurgau wie der Finne Eero Elo (ganz rechts). Mario Gaccioli (Weinfelden, 16. August 2022)

Markus Åkerblom ist nicht zu beneiden. Der neue Trainer des HC Thurgau tritt ein selten schweres Erbe an. Sein Vorgänger Stephan Mair führte die Ostschweizer als Abschluss einer sechsjährigen Ära zum besten Resultat der Klubgeschichte. Im Playoff-Halbfinal gegen den späteren Aufsteiger Kloten gelangen zwei Auswärtssiege.

Kann Åkerblom beim HCT also nur verlieren? Oder hat der 52-Jährige Schwede mit Thurgau eben nichts zu verlieren, weil ohnehin niemand davon ausgeht, dass die Ära Mair getoppt werden kann? Auf jeden Fall ist Geduld gefragt, wenn Thurgau am Freitag um 20.00 Uhr daheim gegen Sierre in die Saison steigt. Zumal mit Goalie Luis Janett eine Teamstütze bis fast Ende Jahr verletzungsbedingt ausfällt. Doch jedes Resultat kann sich Åkerblom, der zuletzt Assistenzcoach des schwedischen Nationalteams war, mit dem HCT auch nicht erlauben.

Assistenzcoach Winkler ein wichtiger Faktor

Thurgaus Kader ist dank zahlreicher Routiniers (Parati, Hobi, Kühni, Forrer, Rundqvist) mittlerweile so stabil, dass ein Absturz unter dem neuen Headcoach keine Option sein kann. Beni Winkler garantiert in seinem achten Jahr als Assistenztrainer eine gewisse Systemtreue. Kommt dazu, dass die sportliche Entwicklung offensichtlich nicht unter den Unruhen zwischen Verwaltungsrat und dem scheidenden Geschäftsführer Urban Leimbacher litt.

Assistenzcoach Beni Winkler (vorne) ist beim HC Thurgau Garant für Systemtreue und Stabilität. Mario Gaccioli (Weinfelden, 2. August 2022)

In seiner Funktion als Sportchef stellte Leimbacher trotz Zerwürfnis und Sparvorgaben ein kompetitives Kader zusammen, holte mit Andreas Döpfner (von La Chaux-de-Fonds) und Devin Stehli (von der EVZ Academy) zwei offensive Versprechen. Und dass von Fribourg Dominik Binias auf Leihbasis zurückkehrt, ist ein kleiner Coup. Auf der Ausländerposition wurde auf grosses Risiko verzichtet, der kanadische Nothelfer Will Pelletier weiterverpflichtet und der Finne Eero Elo vom Ligakonkurrenten Langenthal abgeworben. Wenn die beiden harmonieren, können sie Jonathan Ang (CAN/zu Kloten) vergessen machen.

Vielleicht ist gar kein neuer Derungs vonnöten

Schwieriger wird es werden, die Skorerpunkte des zu Ajoie in die National League abgewanderten Ian Derungs wettzumachen. Derungs hatte die vergangene Regular Season als Top-Torschütze der Swiss League, noch vor allen Ausländern, abgeschlossen. Dass ein Jahr später im Thurgau gleich nochmals ein Schweizer Wunderkind entdeckt wird, ist nahezu ausgeschlossen.

Doch womöglich braucht es das gar nicht. Denn Headcoach Markus Åkerblom setzt auf ein System, das mehr Puckbesitz voraussetzt. So soll die Last des Skorens auf mehrere Schultern verteilt werden können. In Thurgaus Teamkabine ist der Hunger nach Erfolg jedenfalls noch nicht gestillt. Und Platz vier nach der Qualifikation sollte auch in der neuen Konstellation drinliegen. Der Heimvorteil im Playoff-Viertelfinal muss das Ziel des HCT sein.

Für den EHC Olten (von links: Garry Nunn, Stanislav Horansky und Lukas Lhotak) ist nur der Aufstieg gut genug. Marc Schumacher/Freshfocus (Olten, 23. August 2022)

Der Ligakrösus hat erneut zugeschlagen und sich das bestbesetzte Kader der Swiss League zusammengekauft. Schliesslich zählt für die Solothurner nur der Aufstieg. Der Qualisieg dürfte damit kein Problem sein. Die Promotion hängt allerdings auch davon ab, ob Goalie Dominic Nyffeler (von Kloten/Servette) und seine Vorderleute dem enormen Erfolgsdruck standhalten können.

Im Neuenburger Jura, fernab der grossen Schlagzeilen, hat Sportchef Loïc Burkhalter ein höchst attraktives Kader zusammengewürfelt, das neu von Louis Matte (CAN) gecoacht wird. So vielversprechend das Konstrukt, so fragil ist es. Mit Olavi Vauhkonen (FIN) musste La Chaux-de-Fonds verletzungsbedingt bereits den Ersatz des Ersatzes (Sebastian Bengtsson für Sondre Olden) verpflichten.

Bei Visp waren zuletzt weder das Geld noch die individuelle Klasse der Spieler das Problem. Die Walliser schafften es einfach nicht, ein funktionierendes Kollektiv zu formen. Das soll nun der neue Trainer Dany Gélinas bewerkstelligen. Der Kanadier hat in dieser Liga einst Ajoie stabilisiert und zuletzt Kantonsrivale Sierre etabliert. In Visp wird von ihm nicht weniger als der Aufstieg erwartet.

Mit den Abgängen von Jonathan Ang und Ian Derungs gehen den Ostschweizern 121 Skorerpunkte verloren, die nicht so einfach kompensiert werden können. Dennoch ist auch das neue Kader grundsätzlich stark genug, um die Konkurrenz hinter dem Spitzentrio anzuführen. Das, weil die Defensive keine Probleme bereitet. Aus dem Tritt bringen könnte das Team Verletzungen (Goalie Luis Janett hat es schon vor Meisterschaftsstart schwer erwischt) und Disharmonie zwischen den Ausländern.

Auch Sierre setzt auf einen neuen Trainer, holte Yves Sarault für Dany Gélinas. Ebenso grossen Einfluss aufs Spiel dürften die Rücktritte von Goran Bezina und Thibaut Monnet haben. Mit dem Ü40-Duo geht viel Erfahrung verloren. Doch wird Sierre dadurch jünger und schneller. Giacomo Casserini (von Visp), Mathieu Maret (Langenthal) und Dominik Volejnicek (Lausanne) sind schlaue Transfers.

Trainer Christian Weber (links) und Sportchef Olivier Schäublin brachten den EHC Basel erfolgreich zurück auf die Schweizer Eishockey-Landkarte. Nicole Nars-Zimmer (Basel, 12. September 2022)

Selten kam ein Aufsteiger mit so hohen Ambitionen in die Liga wie Basel. Trainer Christian Weber und Sportchef Olivier Schäublin wollen den Klub auf Anhieb im Mittelfeld etablieren. Das Kader ist auf den wichtigen Positionen gefestigt. Die Ausländer Jakob Stukel (von Pustertal/ITA) und Brett Supinski (Västervik/SWE) versprechen ebenso Attraktivität wie der EHC Basel selber. Auf jeden Fall ein Gewinn für die Swiss League.

Die Oberaargauer brachten wegen des bis im August verhängten Einstellungsstopps kaum ein komplettes Kader zusammen bis zum Saisonstart. Finanzielle Corona-Nachwehen und Unruhe neben dem Eis (Stadionfrage/Sportchef) machen aus dem dreifachen Swiss-League-Meister ein fragiles Gebilde. Doch Obacht: Der SC Langenthal war oft dann stark, als niemand mit ihm rechnete.

Das Farmteam der ZSC Lions musste einen Aderlass verlässlicher Kräfte hinnehmen. Corsin Casutt trat zurück. Kaj Suter (zu La Chaux-de-Fonds), Fabian Berri (Thurgau) und Vincenzo Küng (Langenthal) wechselten ligaintern, Lionel Marchand (Ambri) und Marc Aeschlimann (Langnau) in die National League. Geblieben ist mit Michael Liniger der meistumworbene Swiss-League-Trainer der letzten Saison.

Böse Zungen nennen den Klub auch EHC Wühltisch. In Winterthur wurde budgetbedingt zusammengekauft, was bei den anderen Klubs liegengeblieben ist. Das Kader ist quasi rundum erneuert, aber deswegen nicht konkurrenzfähiger. Und man erkennt auch keinen Plan, wie Winti aus dem Tief kommen will. Kein Wunder, wünschen sich immer mehr Fans die erfolgreichen 1.-Liga-Zeiten zurück.

Das Farmteam von Ambri-Piotta, Lugano und Davos ist den Beweis noch schuldig, in die Swiss League zu gehören. In sechs Jahren wurde das Playoff sechsmal verpasst. Sportchef Sébastien Reuille ist im Clinch der drei National-League-Klubs nicht zu beneiden. Wenig spricht dafür, dass die Rockets in dieser Saison vom Tabellenende wegkommen. Einzige Hoffnung der Tessiner ist die Schwäche des Mitkonkurrenten EHC Winterthur.

