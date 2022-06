Swiss League Ein Leitlöwe für das junge Rudel: Wie sich Will Pelletier seine Rolle beim HC Thurgau vorstellt Das Kader des HC Thurgau für die Saison 2022/23 steht mit wenigen Ausnahmen. Das Durchschnittsalter im Sturm beträgt aktuell lediglich 22,5 Jahre. Da kommt ein Haudegen wie Will Pelletier gerade richtig. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

An Biss fehlt es ihm nicht: Will Pelletier könnte Modell gestanden haben für das Emblem des HCT. Bild: Mario Gaccioli (Kloten, 3. März 2022)

Nichts hatte sich Will Pelletier mehr gewünscht, als zum HC Thurgau zurückzukehren. Nun machte der Swiss-League-Klub aus Weinfelden Nägel mit Köpfen und verpflichtet den 29-jährigen, kanadischen Stürmer auch für die Saison 2022/23. Nach zwei Jahren in Österreich hatte für Pelletier schon im März ein neues Eishockeyleben begonnen. Als Ersatz für den verletzten Schweden Rickard Palmberg verstärkte der Center den HCT im Swiss-League-Playoff. Und dieses Playoff war mit zwei Halbfinalsiegen gegen Kloten so erfolgreich wie nie in der Geschichte des HC Thurgau.

«Ich hatte grossen Spass mit dieser Truppe», sagt Pelletier. Der Kanadier ist überzeugt, dass sein Stil gut zum hiesigen Eishockey passt. Abseits des Eises bezeichnet er sich als «easy-going guy», als Typ, der es gerne locker nimmt. «Aber auf dem Eis meine ich es immer erst. Da gebe ich von Anfang bis zum Schluss 110 Prozent.» Das ist mit ein Grund, weshalb ihn der HCT für 2022/23 wieder unter Vertrag nimmt. Angesprochen auf die Verjüngung im Kader sagt Pelletier: «Ich werde mein Bestes tun, um den Jungen ein Vorbild zu sein.»

Gerade im Playoff (hier im dritten Viertelfinalspiel gegen Langenthal) war Patrick Spannring auch in der abgelaufenen Saison ein wichtiger Pfeiler für den HC Thurgau. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 17. März 2022)

Patrick Spannring kehrt in seine Heimat zurück

Kurz vor Pelletiers Verpflichtung wurde bekannt, dass Patrick Spannring seine Karriere nicht beim HC Thurgau fortführen wird. Der 31-jährige Stürmer schliesst sich den Pioneers Vorarlberg aus Feldkirch an, die 2022/23 neu in Österreichs Topliga spielen werden. Mit den Abgängen seiner Landsleute Daniel Woger und Bernhard Fechtig hielt ihn nicht mehr viel im Thurgau. Spannring wäre der einzig übriggebliebene Österreicher im HCT-Kader gewesen.

Damit treten die Thurgauer wieder in Verhandlung mit Jan Petrig. Viele Plätze sind im Kader jedoch nicht mehr frei, wenn man bedenkt, dass noch ein zweiter Ausländer verpflichtet wird, aus Fribourg ein zu definierendes Talent angekündigt ist und Thurgau noch einen gestandenen Stürmer holen will.

HC Thurgau Kader 2022/23 (Stand 2. Juni) Torhüter

Luis Janett (21)

Bryan Rüegger (21)

Verteidiger

Marco Forrer (25)

Kevin Kühni (29)

Tim Minder (19/neu/Davos)

Patrick Parati (35)

Adam Rundqvist (31)

Silvio Schmutz (25)

Valentin Senn (19)

Sebastiano Soracreppa (22)

Stürmer

David Baumann (21)

Fabian Berri (22/neu/GCK Lions)

Gian-Marco Hammerer (19/neu/Davos)

Dominic Hobi (30)

Fabio Hollenstein (25)

Nico Lehmann (21)

Janik Loosli (24)

Jan Meier (19)

Will Pelletier (CAN/29)

Justin Salamin (20)

Devin Stehli (21/neu/EVZ Academy)

Rémy von Allmen (19/neu/EVZ Academy)

Trainer

Markus Åkerblom (SWE/neu)

Beni Winkler (Assistent)

Karl Malmquist (SWE/Goalies)

Abgänge

Jonathan Ang (CAN/Kloten), Cyrill Bischofberger (Chur), Mischa Bleiker (zurück zu Chur), Ian Derungs (Ajoie), Bernhard Fechtig (Österreich?), Jason Fritsche (Ticino Rockets?), Frédéric Jolliet (?), Stephan Mair (ITA/Pustertal), Misha Moor (?), Rickard Palmberg (SWE/Karriereende?), Patrick Spannring (Pioneers Vorarlberg), Aaro Törmänen (?), Daniel Woger (Österreich?).

Zukunft offen

Dominik Binias, Jan Petrig

Vorbereitungsspiel gegen Stephan Mairs neues Team?

Sieben Testspiele stehen zwischen dem 10. August und dem Saisonstart Mitte September im Programm des HC Thurgau. Ein achtes ist in Planung – und könnte am 20./21. August in der österreichischen Nachbarschaft gegen den HC Pustertal stattfinden, das neue Team des bisherigen HCT-Trainers Stephan Mair.

Testspiele HC Thurgau

Mittwoch, 10. August, 20.00 Uhr: Thurgau – Kloten

Freitag, 12. August, 19.45 Uhr: Olten – Thurgau

Dienstag, 16. August, 20.00 Uhr: Thurgau – Langenthal

Freitag, 26. August, 16.30 Uhr: Grenoble – Thurgau (in Kreuzlingen)

Samstag, 27. August, Zeit offen: Platzierungsspiel Bodenseecup (in Kreuzlingen)

Donnerstag, 1. September, 19.45 Uhr: La Chaux-de-Fonds – Thurgau

Freitag, 9. September, 19.00 Uhr: Thurgau – Winterthur (mit Saisoneröffnungsfest)

