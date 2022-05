Swiss League «Ein finanzieller Effort hätte sich gelohnt»: Weshalb das Saisonende des HC Thurgau den Vizepräsidenten Cäsar Müller noch immer wurmt Als Verantwortlicher für das Sponsoring steht Cäsar Müller beim HC Thurgau vor grossen Herausforderungen. Im Interview spricht der Frauenfelder Unternehmer über Geld und verpasste Chancen. Interview: Matthias Hafen Jetzt kommentieren 06.05.2022, 18.54 Uhr

«Nur kein Corona mehr»: Wenn Cäsar Müller etwas fürchtet vor der Eishockeysaison 2022/23, dann erneute Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Bild: Andrea Tina Stalder

Cäsar Müller, was bleibt bei Ihnen von der Saison 2021/22 hängen?

Die Freude, dass wir den Playoff-Halbfinal erreicht haben und wie wir das geschafft haben. Nicht zuletzt hat uns das auch finanziell einen schönen Zustupf beschert. Gleichzeitig wurmt mich das Ausscheiden gegen Kloten, weil für uns mehr dringelegen wäre.

Was bringt Sie zu dieser Überzeugung?

Ich hatte das Gefühl, Kloten tat sich im Halbfinal gegen uns schwerer als im Final gegen Olten. Ein Gefühl, das uns von den Klotenern auch bestätigt wurde. Gleichwohl ist Kloten ein würdiger und der richtige Aufsteiger.

Wie hätte der HC Thurgau noch mehr aus dieser Saison herausholen können?

Indem wir für das Playoff zwei, drei B-Lizenz-Spieler aus der National League zu einem vernünftigen Preis verpflichtet hätten. Das kam auch in der Analyse mit unserem Headcoach Stephan Mair zutage.

Warum hat das der HCT nicht getan?

Weil wir unser Budget im Griff haben müssen. Solche Ausgaben können schnell ein Fass ohne Boden werden. In diesem Fall hätte sich ein finanzieller Sondereffort aber wohl gelohnt.

Würden Sie heute anders entscheiden?

Ich ganz bestimmt. Es heisst ja, aus Fehlern soll man lernen. Dieses Risiko würde ich heute auf mich nehmen.

Mit zwei Auswärtssiegen im Halbfinal gegen den EHC Kloten lieferte der HC Thurgau die sportlich erfolgreichste Saison der Klubgeschichte ab. Bild: Mario Gaccioli (Kloten, 5. April 2022)

Die Finanzen bleiben ein grosses Thema. Weil der Vertrag zwischen der Swiss League und MySports nicht verlängert wurde, fallen jedem Klub TV-Gelder in der Höhe von 365'000 Franken weg. Wie sehr muss der HC Thurgau deswegen sparen?

Unser Marketing-Verantwortlicher Paul Kaiser macht einen sensationellen Job. Ich denke, 150'000 bis 200'000 Franken sollten wir dank seiner Arbeit und unserer geschätzten Sponsoren wettmachen können. Trotzdem wird es uns nicht gelingen, das Loch ganz zu füllen.

Was heisst das für die Konkurrenzfähigkeit des HCT?

Bei uns machen die fehlenden TV-Gelder zehn Prozent des Budgets aus. Das ist enorm. Aber es geht vielen gleich in der Liga. Insofern bin ich überzeugt, dass wir auch nächste Saison die Halbfinals erreichen können.

Die zwei WM-Testspiele der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft in der Weinfelder Güttingersreuti gegen Lettland organisierte der SC Weinfelden, nachdem der HC Thurgau abgelehnt hatte. Bild: Reto Martin (Weinfelden, 30. April 2022)

Der HC Thurgau hat seine erfolgreichste Saison der Klubgeschichte hinter sich. Stehen potenzielle Sponsoren jetzt nicht Schlange?

So funktioniert das leider nicht. Die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft vom vergangenen Wochenende in Weinfelden wären eine ideale Plattform gewesen, um neue Sponsoren anzuwerben. An solchen Anlässen werden Geschäfte gemacht.

Weshalb hat der HC Thurgau die Spiele nicht organisiert?

Das ist einiges unglücklich gelaufen. Der Verwaltungsrat war in dieser Sache nicht informiert worden. Wir erfuhren vom Geschäftsführer erst, dass der Anlass dem SC Weinfelden übergeben worden war. Aber angeblich hat es auch geheissen, als wir von Swiss Ice Hockey angefragt wurden, dass nur ein Spiel in Weinfelden stattfinden würde, und zwar am Donnerstag. Im Nachhinein ist es jedenfalls schade, dass wir als HC Thurgau die Gunst der Stunde mit der Organisation dieses Anlasses nicht genutzt haben.

Haben Sie andere Pläne?

Mir schwebt eine Partnerschaft mit dem FC St.Gallen vor, um nur einen zu nennen. Etwa mit gemeinsamen Tickets. Da sehe ich Potenzial in der Ostschweiz.

Und was erwarten Sie von der Saison 2022/23?

Auf keinen Fall nochmals Corona. Von dem habe ich genug. Ansonsten mit Vollgas die Herausforderung annehmen. Wir müssen alles daran setzen, dass wir vom ersten Spiel an 1500 Zuschauer haben in der Gütti.

