Swiss League Der HC Thurgau verliert erstmals seit vier Jahren wieder ein Heimspiel gegen den EHC Winterthur Beim 2:3 am Dienstagabend kommt für die Ostschweizer nebst der Schmach noch der Schmerz dazu. Verletzungsgeplagt findet der HC Thurgau gegen Winterthur nie ins Spiel, kämpft sich nach dem 0:2-Rückstand aber mirakulös zurück und scheitert in den Schlusssekunden mit einem Schuss an der Latte und am Pfosten. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 04.10.2022, 23.15 Uhr

Captain Patrick Parati und Goalie Bryan Rüegger wehren sich gemeinsam gegen Winterthurs Mathew Wilkins. Mario Gaccioli

Der HC Thurgau verliert in der Swiss League nicht mehr nur. Die Niederlagen schmerzen jetzt auch. Am Dienstagabend resultierte im Derby gegen den EHC Winterthur ein 2:3. Es ist dies die dritte Schlappe in Folge und nach dem 0:5 gegen die GCK Lions am Wega-Freitag die zweite grosse Enttäuschung innert fünf Tagen. Zuletzt hatte der HCT am 15.September 2018 ein Heimspiel gegen Winterthur verloren. Damals hütete noch Janick Schwendener das Tor, das Ausländerduo hiess Kenny Ryan/Cody Wydo. Das 2:3 vom Dienstag hatte also schon fast historisches Ausmass.

Beim HC Thurgau ist derzeit der Wurm drin. Und die personelle Situation macht die erste kleine Krise unter Trainer Markus Ǻkerblom nicht einfacher. Mit Dominik Binias, Ramon Knellwolf, Janik Loosli und dem langzeitverletzten Goalie Luis Janett fehlten den Thurgauern am Dienstag vier Schlüsselspieler verletzungsbedingt. Dazu meldete sich Rémy von Allmen krank ab. Wie schon in Olten erhielt der HCT zwar Unterstützung von Fribourg-Gottéron in Form von Stürmer Kevin Etter. Doch die Mannschaft ist durch die zahlreichen Absenzen geschwächt – auch mental.

Die ersten zwei Drittel dienten als Schlafmittel

Gegen den EHC Winterthur traten die Thurgauer schon zu Beginn nicht auf, als würden sie ihre Burg verteidigen, die zuletzt oft eine Hochburg für Heimsiege war. Die ersten zwei Drittel hätten sich die 824 Zuschauerinnen und Zuschauer getrost schenken können, wenn sie nicht explizit auf der Suche nach einem Schlafmittel waren. Die Gäste aus Winterthur schafften es mit ihrem einfachen, aber sauber exekutierten Eishockey, den HCT in die Schranken zu weisen. 18 Torschüsse in den ersten 40 Minuten waren denn auch herzlich wenig für ein Heimteam, das Favorit war.

Fribourgs Leihgabe Kevin Etter hatte grossen Anteil am 2:2-Ausgleich. Mario Gaccioli

Das letzte Drittel konnte also nur noch besser werden. Und das wurde es auch, aber erst nachdem der Österreicher Jannik Fröwis das 2:0 für die Gäste erzielt hatte (45.). Nur 37 Sekunden später lenkte Thurgaus Dominic Hobi einen Schuss von Adam Rundqvist ins Winterthurer Tor ab. Genau das hatte es gebraucht, um den HCT ins Spiel zurückzubringen. Und es war der omnipräsente Rundqvist, der in der 51. Minute zum 2:2-Ausgleich traf. Dieses Tor gehörte zu einem grossen Teil auch Fribourgs Leihgabe Etter, der den Puck mit viel Einsatz erst in den Slot gebracht hatte.

Pelletiers Puck prallt von der Latte an den Pfosten

Jetzt hatten es die Thurgauer in der Hand, die Niederlage noch abzuwenden. Aber ein Aussetzer in der Abwehr führte dazu, dass Winterthurs Verteidiger Virgile Thévoz gut zwei Minuten vor Ende mutterseelenalleine zum 3:2-Schlussresultat einschiessen konnte.

In ihren letzten Bemühungen fehlte den Thurgauern auch das Glück der Tüchtigen. Ein Schuss des Kanadiers Will Pelletier prallte von der Latte an den Pfosten und von dort vor die Torlinie. Der Jubel verstummte – und mit ihm die ganze Güttingersreuti. Niederlage wie diese tun weh und schreien nach einer Reaktion am Samstag um 19.00 Uhr beim Tabellendritten La Chaux-de-Fonds.

Auch in der Niederlage eine Unterstützung: Thurgaus Fans feuerten die Mannschaft nach der Partie weiter an, nachdem sie einen ersten kurzen Schockmoment überstanden hatten. Mario Gaccioli

Thurgau – Winterthur 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Güttingersreuti, Weinfelden – 824 Zuschauer – SR Ströbel/Blasbalg, Bichsel/Humair.

Tore: 27. Wilkins (Staiger/Ausschluss Soracreppa) 0:1. 45. (45:00) Fröwis (Haldimann) 0:2. 46. (45:37) Hobi (Rundqvist, Elo) 1:2. 51. Rundqvist (Etter) 2:2. 58. Thévoz (Staiger, Wilkins) 2:3.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 2-mal 2 Minuten gegen Winterthur.

Thurgau: Rüegger; Rundqvist, Forrer; Kühni, Soracreppa; Gian Janett, Parati; Schmutz; Stehli, Pelletier, Elo; Döpfner, Hobi, Berri; Baumann, Lehmann, Etter; Salamin, Hollenstein, Meier.

Winterthur: Galley; Steiner, Hunziker; Schüpbach, Bartholet; Deussen, Thévoz; Törmänen; Orlov, Fröwis, Haldimann; Barbei, Chiquet, Lekic; Beglieri, Wilkins, Ramel; Valenza, Hofstetter, Staiger.

Bemerkungen: Thurgau ohne Binias, Loosli, Knellwolf, Luis Janett (alle verletzt), Von Allmen (krank) und Senn (Frauenfeld/MHL). Winterthur ohne Engeler und Zwissler (beide verletzt). – 58:00 Time-out Thurgau, danach mit sechstem Feldspieler anstelle des Goalies. – 60. (59:55) Lattenschuss Pelletier.



Nächstes Spiel. Samstag, 8. Oktober, 19.00 Uhr: La Chaux-de-Fonds – Thurgau.

