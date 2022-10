Swiss League Der HC Thurgau präsentiert sich für einmal äusserst effizient und gewinnt im Wallis deutlich Wie bereits im Saisonstartspiel bezwingt der HC Thurgau den HC Sierre – diesmal auswärts mit 7:3. Thomas Werner Jetzt kommentieren 21.10.2022, 22.59 Uhr

Die Mannschaft von Trainer Markus Åkerblom erzielt im Powerplay gleich drei Tore. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 4. Oktober 2022)

Ein defensiv diszipliniert spielender HC Thurgau kommt im siebten Auswärtsspiel zum dritten Sieg und verbessert sich auf Rang 6. Im zuletzt arg gescholtenen Powerplay erzielt die Mannschaft von Markus Åkerblom gleich drei Tore.

Die Basis zum Sieg legten die Thurgauer im Mitteldrittel, als sie eine ungewohnte Effizienz im Abschluss zeigten. Janik Loosli, allein aufs gegnerische Tor zulaufend, Fabio Hollenstein mit einem «Buebtrickli» und Dominic Hobi im Powerplay – mit seinem bereits elften Saisontreffer – bescherten Thurgau zwischen der 32. und 35. Minute eine Zwei-Tore-Führung.

Die Walliser Treffer zum 2:3 – ein Kunstschuss von Tomas Dolana zwischen den eigenen Beinen hindurch – und im Schlussdrittel zum 3:5 beantworten die Gäste aus dem Thurgau jeweils postwendend.

Rüegger bewahrt Thurgau vor Rückstand

Das Plexiglas war wegen der hohen Luftfeuchtigkeit in der Eishalle Graben beschlagen, die Spieler hatten allerdings rasch den Durchblick gefunden. Nach hektischen drei Startminuten konnten sich die Thurgauer erstmals im Abwehrdrittel der Walliser festsetzen, ihre ersten Abschlussversuche waren aber zu unpräzis.

Auf der Gegenseite fanden Nicolas Perrenoud (5.), Francis Perron (6.) und Dolana (7.) erstklassige Abschlusspositionen, konnten Thurgau-Goalie Bryan Rüegger aber nicht bezwingen. Das selbe Bild sahen die 2249 Zuschauer in den letzten drei Minuten des Startdrittels. Aber auch Eric Castonguay, Yonas Berthoud und nochmals Perron blieben gegen Rüegger zweite Sieger.

Dazwischen hatte Kevin Kühni die Thurgauer mit seinem ersten Saisontreffer in Führung gebracht (8.). Die Gäste waren danach für Minuten das überlegene Team. Allerdings ohne daraus vorerst resultatmässig Profit ziehen zu können.

Walliser Topformation mit viel Eiszeit

Die Walliser brachten die Thurgauer immer wieder in Bedrängnis, wenn ihre Topformation auf dem Eis war. Diese wird von Trainer Yves Sarault seit Saisonbeginn forciert. Arnaud Montandon (23:57 Minuten), Castonguay (22:22), Maxime Montandon (22:00) und Perron (21:33) gehören in der Liga zu den Top-6, was die durchschnittliche Eiszeit betrifft. Sie waren an diesem Abend an allen drei Treffern beteiligt.

Bereits am Sonntag geht es für den HC Thurgau weiter. Im Heimspiel gegen Aufsteiger Basel ist Revanche angesagt, haben die Thurgauer doch den ersten Saisonvergleich mit dem Team von Trainer Christian Weber auswärts mit 1:3 verloren. Die Partie findet um 17 Uhr im Rahmen des HCT-Kids-Day statt, alle Besucher bis und mit 16 Jahren erhalten in der Güttingersreuti Gratiseintritt.

Swiss League

Sierre – Thurgau 3:7 (0:1, 2:3, 1:3)

Graben – 2249 Zuschauer – Sr. Jordi/Gerber, Baumgartner/Bichsel.

Tore: 8. Kühni (Stehli) 0:1. 21. (20:35) Maxime Montandon (Perron, Arnaud Montandon/Ausschluss Loosli) 1:1. 28. Lossli (Baumann) 1:2. 32. (31:07) Hollenstein 1:3. 32. (31:52) Dolana (Bethoud, Arnaud Montandon) 2:3. 35. Hobi (Lossli/Ausschluss Brantschen) 2:4. 42. Loosli (Ausschluss Riat) 2:5. 47. Dozin (Arnaud Montandon) 3:5. 48. Elo (Pelletier/Ausschluss Maxime Montandon) 3:6. 55. Salamin 3:7 (ins leere Tor).

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Sierre, 2-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Sierre: Giovannini; Casserini, Maxime Montandon; Berthoud, Maret; Meyrat, Dozin; Vouardoux; Volejnicek, Arnaud Montandon, Dolana; Perron, Bougro, Castonguay; Perrenoud, Bonvin, Riat; Fellay, Bonvin, Reynaud; Dayer.

Thurgau: Rüegger; Rundqvist, Forrer; Kühni, Gian Janett; Soracreppa, Parati; Senn; Döpfner, Hobi, Pelletier; Stehli, Lehmann, Loosli; Baumann, Hollenstein, Elo; Salamin, Jolliet, Etter; Berri.

Bemerkungen: Thurgau ohne Schmutz, Binias, Knellwolf, Luis Janett (alle verletzt) und Meier (Frauenfeld/MHL). – 53:10 bis 54:29 Sierre ohne Goalie.

