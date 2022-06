Swiss League Der HC Thurgau hinterfragt seine Strukturen: Darf der Verwaltungsrat künftig noch operativ tätig sein? Das Kader des HC Thurgau wird nächstens mit einem erfahrenen Stürmer, einem zweiten Ausländer aus Skandinavien und einem Verteidiger aus Kloten komplettiert. Doch wohl nicht nur die Mannschaft des Ostschweizer Swiss-League-Klubs bekommt 2022/23 ein neues Gesicht. Matthias Hafen 09.06.2022, 05.10 Uhr

HCT-Präsident Thomas Müller blickt zuversichtlich, aber auch mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Bild: Donato Caspari (Weinfelden, 6. September 2021)

«Das ist der HC Thurgau, wie wir ihn alle haben möchten», sagt Präsident Thomas Müller im Rückblick auf die Saison 2021/22, die erfolgreichste in der 33-jährigen Klubgeschichte. «Mit wenig das Beste herausholen. Das ist uns im vergangenen Winter gelungen.» In Müllers Worten, die grossen Dank an das ganze Umfeld des HCT beinhalten, den Betreuerstab sowie die Mannschaft, schwingt auch Wehmut mit. Denn ob der HC Thurgau im kommenden Winter unter dem neuen schwedischen Trainer Markus Åkerblom an diesen Erfolg anknüpfen kann, ist fraglich.

Wieder verliert Thurgau seine Besten der abgelaufenen Saison, diesmal die Stürmer Ian Derungs und Jonathan Ang sowie Stephan Mair, den Cheftrainer und Baumeister des jüngsten Erfolgs. Aus Spargründen muss das Kader 2022/23 zudem stark verjüngt werden. Immerhin stellt Präsident Müller in Aussicht, dass der zweite Ausländer nebst dem Kanadier Will Pelletier – wohl ein Nordländer – sowie der noch gesuchte, gestandene Stürmer mit Swiss-League-Erfahrung so gut wie verpflichtet seien. In der Defensive steht zudem Klotens Gian Janett, der Zwillingsbruder von HCT-Goalie Luis Janett, kurz vor der Unterschrift.

Corona wird in der Kasse noch zu spüren sein

Präsident Thomas Müller ist überzeugt, dass Åkerblom genau der Richtige sein wird, um diese Mannschaft zu coachen. Der 52-jährige Schwede bringt eine grosse Trainererfahrung aus dem schwedischen Nachwuchs mit. Und Thurgaus Kader mag deutlich jünger sein als zuletzt, Potenzial hat es aber auf jeden Fall. «Es wird jedoch von allen Feingefühl brauchen in der kommenden Saison», so Müller.

Die Spieler des HC Thurgau spüren den Spardruck derzeit am eigenen Leib. Bild: Leroy Ryser (Langenthal, 15. März 2022)

Denn der Spardruck, unter dem die Helden der abgelaufenen Saison eine Lohnreduktion hinnehmen mussten, wird so schnell nicht verschwinden. Die Saison 2021/22 wird der HC Thurgau trotz sportlichen Erfolgs mit einem «tragbaren Verlust» abschliessen, wie Präsident Müller sagt. Tragbar heisst, dass das Eigenkapital des Swiss-League-Klubs nicht gleich so stark zusammenschrumpfen wird, dass es eine Gefährdung für ihn wäre.

Schon fast vergessen ist, dass die abgelaufene Saison zu Beginn noch stark von Corona betroffen war. «Wir hatten viele Spiele mit nur 800 Zuschauern oder weniger», sagt Müller. Entsprechend füllten die Ticketeinnahmen und das Catering die Klubkasse kaum. Die letzten Spiele der Saison und davon natürlich die erfolgreichen Playoff-Partien haben den HCT vor einem grösseren finanziellen Schaden bewahrt. Abstriche im Kader sowie im medizinischen Betreuerstab waren dennoch unumgänglich. Finanziell unter die Arme gegriffen haben dem Klub auch Sponsoren und die öffentliche Hand, namentlich die Stadt Weinfelden. «Dafür danken wir allen herzlich», so Thomas Müller.

Rolle des Verwaltungsrats soll neu definiert werden

Bei den grösseren Veränderungen rund um die Mannschaft wird es beim HC Thurgau nicht bleiben. Müller und seine Kollegen im Verwaltungsrat wollen den Swiss-League-Klub so modernisieren, dass er zeitgemäss ist, wie der Präsident sagt. Konkret werden in den kommenden Monaten bis zur Generalversammlung Mitte August die Strukturen durchleuchtet.

Dabei geht es vor allem um die Frage, ob der Verwaltungsrat weiterhin operativ ins Geschäft eingreifen soll wie heute oder ob das Gremium den HCT künftig ausschliesslich strategisch lenken soll, was die eigentliche Aufgabe eines Verwaltungsrats ist. Das wiederum würde mehr Handlungsspielraum, aber auch mehr Arbeit und Verantwortung für die Geschäftsführung und Geschäftsstelle bedeuten.

In erster Linie will Thomas Müller damit eine Struktur in den HC Thurgau bringen, die dem heutigen Ausmass des Klubs auch gerecht wird. «Mit unserem Umsatz sind wir heute ein mittelgrosses KMU und nicht einfach mehr ein Dorfverein», sagt Müller.

Dem Thurgauer Publikum auch in Zukunft Freude bereiten: An diesem Ziel arbeitet die derzeitige HCT-Führung mit Nachdruck. Bild: Michel Canonica (Weinfelden, 13. März 2022)