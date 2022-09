Swiss League Aufgabe erfüllt: Die Tormaschine des HC Thurgau läuft wieder Der HC Thurgau legt die Basis zum 4:3-Sieg gegen Langenthal mit zwei Powerplay-Toren durch Fribourgs Leihgabe Dominik Binias. Am Ende entgleitet den Ostschweizern die Partie aber beinahe noch. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 24.09.2022, 21.47 Uhr

Dominik Binias erzielt im Powerplay das 2:0 für den HC Thurgau. Die Leihgabe von Fribourg spielte überzeugend. Leroy Ryser

Der HC Thurgau hatte am Samstagabend nur eine Aufgabe: Zum ersten Mal seit dem 2:1-Auftaktsieg gegen Sierre wieder einmal zu punkten. Dafür brauchte es Tore, die zuletzt in Basel (1:3) und in Visp (1:3) gefehlt hatten. Nach 60 Minuten gegen den SC Langenthal konnten die gut 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Weinfelder Güttingersreuti jubelnd konstatieren: Aufgabe erfüllt.

Beim 4:3-Sieg gegen den Tabellenzweiten aus dem Oberaargau erzielte der HC Thurgau so viele Tore wie in den drei vorangegangenen Partien zusammen. Und diese Marke hätte er mit einer besseren Chancenauswertung gleich nochmals multiplizieren können an diesem Abend. Im Mitteldrittel hatte die Mannschaft von Trainer Markus Åkerblom ihre überzeugendste Phase, kam durch David Baumann, Nico Lehmann, Dominic Hobi, Justin Salamin, Janik Loosli und Andreas Döpfner gleich mehrfach zu besten Chancen vor Langenthals Torhüter Elien Paupe.

Leihgabe Binias trifft gleich zweimal in Überzahl

Die Grundlage zu diesem Thurgauer Furioso hatte wie schon beim Heimsieg gegen Sierre das Powerplay gelegt. Zweimal hatte Fribourgs Leihgabe Dominik Binias in Überzahl (13./24.) getroffen und damit für einen beruhigenden 2:0-Vorsprung gesorgt. Vor allem der zweite Treffer schien bei den disziplinierten Thurgauern, die in den ersten 40 Minuten kein einziges Mal auf die Strafbank mussten, den Knoten zu lösen. Blieben die obengenannten Vorstösse von Lehmann, Loosli, Döpfner und Co. jedoch allesamt ungenutzt, belohnten sich die Ostschweizer gegen Ende des Drittels mit einem Doppelschlag für ihre grossen Bemühungen.

Devin Stehli mit seinem ersten Treffer im HCT-Dress sowie Routinier Hobi hatten innerhalb von 20 Sekunden getroffen. Mit der 4:0-Führung wähnte sich Thurgau in trügerischer Sicherheit. Zwar hatte Langenthal an diesem Abend lange Zeit nicht viel vom Spiel. Doch abgesehen von 15 starken Minuten im Mitteldrittel war auch der Auftritt des HCT nicht besonders überzeugend. Und so drehten die Gäste die Partie noch beinahe.

Zehn Sekunden vor Schluss fällt noch das 3:4

Langenthal nutzte nach einem Goaliewechsel die zunehmende Thurgauer Passivität zur Aufholjagd. Nach Fabio Kläys 1:4 (47.) war es der Ex-Thurgauer Frantisek Rehak, der mit zwei Treffern (56./60.) den sicher geglaubten HCT-Sieg nochmals in Frage stellte. Das 3:4 fiel zehn Sekunden vor Schluss bei einer Sechs-gegen-vier-Überzahl. Doch die Butter – in Form von vier Toren in einem Spiel – liess sich Thurgau nicht mehr vom Brot nehmen. So resultierte im zweiten Heimspiel der zweite Heimsieg, bevor die Reise am Mittwoch um 20 Uhr in Biasca weitergeht.

Thurgau – Langenthal 4:3 (1:0, 3:0, 0:3)

Güttingersreuti, Weinfelden – 1077 Zuschauer – SR Castelli/Hungerbühler; Bachelut/Steve Wermeille.

Tore: 13. Binias (Stehli, Pelletier/Ausschluss Wenger) 1:0. 24. Binias (Elo, Rundqvist/Ausschluss Fuss) 2:0. 38. (37:49) Stehli (Pelletier, Elo) 3:0. 39. (38:09) Hobi 4:0. 47. Kläy 4:1. 56. Rehak (Pienitz, Kläy) 4:2. 60. (59:50) Rehak (Egle, Wyss/Ausschluss Kühni) 4:3.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 4-mal 2 Minuten gegen Langenthal.

Thurgau: Rüegger; Rundqvist, Forrer; Kühni, Soracreppa; Gian Janett, Parati; Schmutz; Stehli, Pelletier, Elo; Döpfner, Hobi, Loosli; Baumann, Lehmann, Binias; Salamin, Hollenstein, Von Allmen; Meier.

Langenthal: Paupe (ab 40:00 Stettler); Müller, Helfer; Voegeli, Weber; Meile, Pienitz; Christen; Küng, Kummer, Egle; Wenger, Kläy, Wyss; Rehak, Fuss, Dukurs; Liechti, Hess, Schaub.

Bemerkungen: Thurgau ohne Berri, Knellwolf, Luis Janett (alle verletzt) und Senn (Frauenfeld/MHL). Langenthal ohne Kämpf (verletzt). – 12:54 Time-out Thurgau. – 40:00 Goaliewechsel Langenthal. – 56:58 Time-out Langenthal, danach ohne Goalie.



Nächstes Spiel. Mittwoch, 28. September, 20.00 Uhr: Ticino Rockets – Thurgau.

