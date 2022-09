Swiss League Ab wie die Raketen: Weshalb Tim Minder und Gian-Marco Hammerer statt für den HC Thurgau plötzlich für die Ticino Rockets spielen Die Davoser Talente Gian-Marco Hammerer und Tim Minder bestritten die Saisonvorbereitung beim HC Thurgau. Doch seit Beginn der Meisterschaft, kommen sie beim Ligakonkurrenten Ticino Rockets zum Einsatz. Was bedeutet das für die künftige Zusammenarbeit zwischen dem HC Davos und dem HC Thurgau? Matthias Hafen Jetzt kommentieren 24.09.2022, 04.30 Uhr

Stürmer Gian-Marco Hammerer (links) und Verteidiger Tim Minder (hier beim Einlaufen am Bodensee Cup) waren vom HC Davos letztlich nur für die Saisonvorbereitung an Thurgau ausgeliehen, spielen nun für die Ticino Rockets, wo sie mehr Eiszeit erhalten. Bild: Hansruedi Camenisch

Es war eine Erfolgsmeldung, als der HC Thurgau am 24. Mai die neue Zusammenarbeit mit dem HC Davos aus der National League offiziell verkündete. «Der Stürmer Gian-Marco Hammerer sowie der Verteidiger und gebürtige Weinfelder Tim Minder gehören ab August und für die ganze Saison zum Kader des HC Thurgau», hiess es damals. Und weiter: «Der HC Thurgau hat sich dafür entschieden diesen beiden Talenten eine Chance im Swiss-League-Kader zu geben und freut sich auf die Verstärkung.»

Tatsächlich bestritten Minder und Hammerer einen Teil der Saisonvorbereitung mit dem HCT, kamen etwa am Bodensee-Cup in Kreuzlingen zum Einsatz. Dies, nachdem die 19-Jährigen Mitte August, zwei Wochen nach Beginn des Eistrainings, in den Thurgau entsandt worden waren. Doch seit die Meisterschaft begonnen hat, spielt das Davoser-Duo für Thurgaus Ligakonkurrent Ticino Rockets – weil der HCD das so wünschte.

Keine Sonderbehandlung beim HCT für Leihspieler

Jan Alston, Sportchef in Davos, begründet den plötzlichen Abzug der beiden Talente damit, dass Minder und Hammerer beim HCD gebraucht würden. Alston sagt:

«Nach dem Abgang von Stürmer Axel Simic (zu Kloten, Red.) und der Ausleihe von Verteidiger Oliver Heinen an Visp brauchen wir sie hier.»

Minder stand wegen Verteidigermangels schon zwei Mal in der National-League-Aufstellung des HC Davos. Stürmer Hammerer nicht. Das Duo sei jedoch auch für den Trainingsbetrieb ein Faktor, so Alston.

Der Weinfelder Tim Minder stand diese Saison schon zweimal in der Aufstellung des HC Davos. Bild: Mario Gaccioli

Beim HC Thurgau geht man davon aus, dass Minder und Hammerer aus Davoser Sicht zu wenig Eiszeit bekamen. Sonst hätte der HCD die B-Lizenz der beiden nicht bei den Rockets gelöst. Thurgaus Trainerduo Markus Åkerblom/Beni Winkler stellt sich jedoch auf den Standpunkt, dass auch die Leihspieler ihren Platz in ihrer Aufstellung erkämpfen müssen und keine Stammplatzgarantie erhalten.

Thurgaus Ramon Knellwolf fällt gegen Langenthal wohl aus

Mit den Verletzungen von Fabian Berri und neuerdings Ramon Knellwolf (Hirnerschütterung?) wäre die Tür für Hammerer bei Thurgau wohl schon an diesem Samstag um 18 Uhr im Heimspiel gegen Langenthal aufgegangen. Und auch Minder hätte womöglich bald in der Aufstellung gestanden. Nun könnte es aber sein, dass die im Mai gross angekündigten Verstärkungen am nächsten Mittwoch im Auswärtsspiel gegen die Ticino Rockets nicht für, sondern gegen den HCT spielen werden.

Gian-Marco Hammerer sammelte vergangene Saison mit dem U20-Team des HC Davos im Durchschnitt pro Spiel einen Skorerpunkt. Bild: Mario Gaccioli

Sébastien Reuille, Sportchef bei den Rockets, sagt, aufgrund von Thurgaus solidem Kader sei für ihn klar gewesen, dass Minder und Hammerer dort im Normalfall nicht viel zum Einsatz kommen würden. «Aber Thurgau hat auch andere Ambitionen als wir.» Er wolle sich nicht in Angelegenheiten anderer Klubs einmischen. Für die Entwicklung der beiden Spieler sei eine Ausleihe zu den Ticino Rockets jedenfalls nachvollziehbar. Denn Reuille sagt auch:

«Sie sind talentiert. Aber sie müssen sich noch ein gutes Stück entwickeln.»

Dem Team aus Biasca, an dem Davos wie Lugano und Ambri Aktien hält, ist es auch egal, dass Minder und Hammerer die ganze Zeit in Davos trainieren und nur für die Spiele ins Tessin entsandt werden.

HC Thurgau und HC Davos halten an Partnerschaft fest

Der Fall von Tim Minder und Gian-Marco Hammerer zeigt, dass Partnerschaftsvereinbarungen zwischen zwei eigenständigen Klubs oft nicht das Papier wert sind, auf dem sie geschrieben stehen. Der HC Thurgau wie auch der HC Davos beteuern aber, dass die grundsätzliche Zusammenarbeit deswegen nicht in Frage gestellt sei. Der HCD verweist etwa auf die Kollaboration in Sachen Goalietraining.

Und der HC Thurgau ist weiter offen für Talente aus Davos, weiss sich aber auch anderweitig zu helfen, wie Sportchef Urban Leimbacher sagt:

«Ich hätte bei einem Spielermangel keine Berührungsängste, auch andere National-League-Klubs um Hilfe zu fragen.»

Es gehe darum, für den einen Fall die beste Lösung zu finden. Eine pragmatische Vorgehensweise und letztlich zielführender als fix vereinbarte Absichten, mit grossen Versprechungen beiderseits.

