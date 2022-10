Swiss League 53 Sekunden vor Schluss noch auf der Verliererstrasse: Der HC Thurgau dreht verrückte Partie in La Chaux-de-Fonds zu seinen Gunsten Der HC Thurgau besiegt den HC La Chaux-de-Fonds auswärts mit 4:3 nach Verlängerung. Jene Mannschaft also, die am vergangenen Dienstag Leader Olten die erste und bislang einzige Niederlage zugefügt hatte. Thurgaus beherzter Auftritt im Neuenburger Jura wird dank eines Last-Minute-Treffers von Will Pelletier und dem siegbringenden 4:3 durch den überragenden Dominic Hobi verdientermassen mit zwei Punkten belohnt. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 08.10.2022, 22.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dominic Hobi (rechts, im Testspiel gegen Langenthal) war die grosse Figur beim 4:3-Auswärtssieg des HC Thurgau in La Chaux-de-Fonds. Mario Gaccioli (Weinfelden, 16. August 2022)

Da war er wieder, der HC Thurgau, den die Fans sehen wollen. Ehrgeizig, zielstrebig und voller Elan zeigte er sich schon zu Beginn des Auswärtsspiels vom Samstagabend gegen den Tabellendritten HC La Chaux-de-Fonds. Der Wille, die drei Niederlagen in Folge vergessen zu machen, war den Gästen ab der ersten Minuten anzusehen. Nach 90 Sekunden provozierten sie die erste Strafe gegen La Chaux-de-Fonds. Und Dominic Hobi hätte das Powerplay fast zum Führungstreffer ausgenutzt.

Thurgaus Effort im Neuenburger Jura ging durch alle Linien. Justin Salamin jagte Jaison Dubois in der fünften Minute den Puck ab, offerierte seinem Team damit eine 2-gegen-1-Situation, doch war Salamins letzter Pass auf Teamkollege Will Pelletier etwas zu ungenau. Der HC Thurgau ackerte, rackerte und zeigte, dass er es viel besser kann als zuletzt gegen Winterthur oder die GCK Lions.

Dem Team von Trainer Markus Åkerblom kam zupass, dass mit Ramon Knellwolf und Janik Loosli zwei wichtige Stürmer wieder im Einsatz standen, die zuletzt mit einer Hirnerschütterung gefehlt hatten. Wobei Knellwolf nach dem ersten Drittel schon wieder aussetzen musste, was nichts Gutes verheissen kann.

Schwaches Mitteldrittel verhindert den «Dreier»

Thurgaus 1:0 in der sechsten Minute war die logische Folge des beherzten Auftritts. David Baumann sorgte mit einem Wahnsinns-Spagat an der blauen Linie dafür, dass Nico Lehmann gerade noch regulär in die gegnerische Zone flitzen konnte. Und Lehmann liess dort drei Chaux-de-Fonniers stehen, hämmerte den Puck in den Netzhimmel hinter Viktor Östlund. Wow! Es war diese Überzeugung, die Captain Patrick Parati von seinen Mitspielern gefordert hatte.

Da war er also wieder, der HC Thurgau, den die Fans sehen wollen. Doch er war nicht durchgehend da. Schon in den Schlussminuten des Startdrittels überliessen die Gäste das Spieldiktat schleichend dem Heimteam. Und zu Beginn des Mitteldrittels überrannte der HC La Chaux-de-Fonds die Thurgauer. 53 Sekunden waren gespielt, da glich der Ex-Thurgauer Toms Andersons mit einem Hammer von der blauen Linie zum 1:1 aus.

David Baumann (am Puck, im Testspiel gegen Kloten) hatte in La Chaux-de-Fonds grossen Anteil am 1:0-Führungstreffer des HC Thurgau. Mario Gaccioli (Weinfelden, 10. August 2022)

Dann reihten sich bei den Gästen plötzlich wieder Fehler an Fehler. Beim 1:2 durch Kyle Topping (24.) stand Will Pelletier gleich zweimal im Schilf und Patrick Parati behinderte den eigenen Goalie. Den dritten Gegentreffer kassierte der HCT gar in Überzahl, nachdem der Puck Adam Rundqvist an der blauen Linie über die Schaufel gesprungen war und Ludovic Voirol für einen Sololauf und lupenreinen Shorthander übernehmen konnte.

Mit vollem Risiko schafft es der HC Thurgau in die Verlängerung

Nach 40 Minuten war der HC Thurgau wieder auf der Verliererstrasse. Doch er zeigte in La Chaux-de-Fonds seine kämpferische Seite. Dominic Hobi, der mit seiner Energie die ganze Mannschaft mitzureissen schien, verkürzte in der 44. Minute mit einem Sonntagsschuss zum 2:3. Jetzt warfen die Gäste alles in die Waagschale, nahmen knapp zwei Minuten vor Schluss den einmal mehr überzeugenden Goalie Bryan Rüegger zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis.

Und für seinen nimmermüden Einsatz wurde der HCT am Ende auch belohnt. Der Kanadier Pelletier, an dem ein Grossteil des Spiels vorbeigelaufen war, erzielte 52 Sekunden vor Schluss den 3:3-Ausgleich. Favorit La Chaux-de-Fonds war konsterniert, die Thurgauer Spieler lagen sich in den Armen und die rund 20 mitgereisten HCT-Fans tanzten sich schier in Trance vor Freude.

Mit einem geschickten Time-out holte Thurgaus Headcoach Åkerblom seine Spieler wieder auf den Boden zurück und verhinderte damit wohl einen Gegentreffer in den Schlusssekunden. Das Momentum blieb so auch in der Verlängerung bei den Ostschweizern und es überraschte nicht, dass Matchwinner Hobi an seiner ehemaligen Arbeitsstätte zum 4:3-Sieg einschoss, nachdem er Damian Gehringer bauernschlau den Puck abgeluchst hatte. Die späte Wende in dieser Partie hat sich der HC Thurgau bei allem nötigen Glück erkämpft und erarbeitet. Es ist der Schlüssel, der auch am Dienstag um 20 Uhr zu Hause gegen Visp zum Erfolg führen kann.

La Chaux-de-Fonds – Thurgau 3:4 n. V. (0:1, 3:0, 0:2)

Les Mélèzes – 1830 Zuschauer – SR Weber/Massy, Francey/Steve Wermeille.

Tore: 6. Lehmann (Baumann) 0:1. 21. (20:53) Andersons (Jaquet) 1:1. 24. Topping (Gehringer) 2:1. 26. Voirol (Privet/Ausschluss Carbis!) 3:1. 44. Hobi (Kühni) 3:2. 60. (59:08) Pelletier (Rundqvist, Forrer) 3:3. 62. Hobi 3:4.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds, 1-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

La Chaux-de-Fonds: Östlund; Gehringer, Matewa; Sandis Smons, Andersson; Augsburger, Del Ponte; Jaquet; Carbis, Topping, Schweri; Bengtsson, Achermann, Andersons; Fuhrer, In-Albon, Eugster; Dubois, Privet, Voirol; Suter.

Thurgau: Rüegger; Rundqvist, Forrer; Kühni, Soracreppa; Gian Janett, Parati; Schmutz; Stehli, Pelletier, Knellwolf; Döpfner, Hobi, Elo; Loosli, Lehmann, Etter; Baumann, Hollenstein, Salamin.

Bemerkungen: La Chaux-de-Fonds ohne Olden (NOR), Ulmer, Rüegsegger (alle verletzt), Vauhkonen (FIN/überzählig). Thurgau ohne Binias, Berri, Luis Janett (alle verletzt), Senn, Meier (beide Frauenfeld/MHL) und Von Allmen (krank). – Thurgau von 58:15 bis 59:08 mit sechstem Feldspieler anstelle des Goalies. – 59:08 Time-out Thurgau.



Nächstes Spiel. Dienstag, 11. Oktober, 20.00 Uhr: Thurgau – Visp.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen