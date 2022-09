Swiss League 4:1-Vorsprung fast verspielt: Der HC Thurgau treibt es im Tessin auf die Spitze Ein sicher geglaubter Auswärtssieg gegen die Ticino Rockets wird am Schluss noch in Frage gestellt. Am Ende gewinnt der HC Thurgau in Biasca dennoch verdient mit 5:3. Eero Elo trifft dabei doppelt. Matthias Hafen, Biasca Jetzt kommentieren 28.09.2022, 23.15 Uhr

Sebastiano Soracreppa und der HC Thurgau wären in den Schlussminuten beinahe noch gestolpert. Mario Gaccioli (10. August 2022)

Das Tessiner Derby zwischen Ambri-Piotta und Lugano vom Dienstagabend hatte aus zwei Gründen Einfluss auf das Auswärtsspiel des HC Thurgau in Biasca. Einerseits wollten die Ticino Rockets mit der Verlegung von Dienstag auf Mittwoch mehr Zuschauer ins Stadion locken, andererseits konnte das Farmteam aus Biasca so erstmals Luganos Kanadier Troy Josephs als zweiten Ausländer einsetzen, der tags zuvor noch mit den Bianconeri das Derby bestritten hatte. Beide Vorhaben führten nicht zum Ziel.

Offiziell 100 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Realität wohl noch ein paar weniger, wollten sich das Swiss-League-Spiel zwischen den Rockets und dem HC Thurgau antun. In der trist-kalten Atmosphäre der Raiffeisen-Arena machte einzig das Dutzend verwegener HCT-Anhänger Stimmung, das am Mittwochabend den Weg ins Tessin unter die Räder genommen hatte und sein Team von Anfang bis am Schluss mit Fahnen, Trommeln und Gesängen angefeuert hatte. Chapeau! Ebenso für den Speaker der Rockets, der ihr Kommen am Ende des Spiels noch verdankte.

Kurzzeit-Thurgauer Hammerer trifft für Rockets

Der HC Thurgau hätte die undankbare Aufgabe beim Tabellenschlusslicht eigentlich mit Bravour gelöst. Wenn da nur nicht die Schlussphase gewesen wäre, in der die Gäste aus der Ostschweiz innert zwölf Sekunden noch zwei Treffer zum 3:4 kassierten. Stürmer Gian-Marco Hammerer, der also, den der HC Davos wieder aus dem Thurgau abgezogen hatte und der Kanadier Josephs, der seine letzten Kraftreserven anzapfte, brachten das Heimteam unverhofft nochmals heran. In dieser Phase waren die Thurgauer mit ihren Gedanken wohl schon unter der warmen Dusche. Doch sie rafften sich nochmals auf, als die Rockets ihren Torhüter durch einen sechsten Feldspieler ersetzten und verhinderten so immerhin eine Verlängerung.

Schon in den knapp 60 Minuten zuvor hatte der HCT nicht fehlerfrei gespielt, aber alles in allem souverän und konzentriert. Die Lücken in der teils unorganisierten Tessiner Abwehr nutzten Eero Elo mit zwei Treffern sowie Devin Stehli, Adam Rundqvist und schliesslich Dominic Hobi mit je einem Tor zum verdienten Sieg.

Acht Zweiminutenstrafen ohne Konsequenzen

Das kreative Element von Trainer Markus Åkerblom kam gegen die Rockets so richtig zum Tragen, hatten die Thurgauer in dieser Partie doch ungewöhnlich viel Raum und Zeit. Die Tore der Gäste waren denn auch entweder mit einer feinen Einzelleistung abgeschlossen oder schön herauskombiniert, wobei sich besonders Will Pelletier in der Rolle des Passgebers wohlfühlte. Weit weniger positiv waren die insgesamt acht Zweiminutenstrafen, die gegen einen stärkeren Gegner fatal gewesen wären.

Ticino Rockets – Thurgau 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Raiffeisen-Arena, Biasca – 100 Zuschauer – SR Blasbalg/Nord (SWE), Bachelut/Ammann.

Tore: 5. Elo (Gian Janett/Ausschlüsse Josephs; Berri) 0:1. 10. Karaffa 1:1. 14. Elo (Stehli, Pelletier) 1:2. 23. Stehli (Pelletier) 1:3. 36. Rundqvist (Pelletier) 1:4. 58. (57:26) Hammerer (Werder) 2:4. 58 (57:37) Josephs (Hedlund) 3:4. 60. (59:32) Hobi 3:5 (ins leere Tor).

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen die Ticino Rockets, 7-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Ticino Rockets: Fatton; Rubanik, Näser; Pastori, Ugazzi; Terraneo, Moor; Gärtner, Minder; Lauper, Karaffa, Zanetti; Bedolla, Cortiana, Werder; Margairaz, Hedlund, Marha; Dufey, Hammerer.

Thurgau: Rüegger; Rundqvist, Forrer; Kühni, Soracreppa; Gian Janett, Parati; Schmutz; Stehli, Pelletier, Elo; Döpfner, Hobi, Loosli; Baumann, Lehmann, Binias; Meier, Hollenstein, Berri; Von Allmen.

Bemerkungen: Ticino Rockets ohne Fontana, dafür erstmals mit Josephs (CAN) von Lugano. Thurgau ohne Knellwolf, Luis Janett (beide verletzt), Salamin (angeschlagen) und Senn (Frauenfeld/MHL). – 26. Karaffa Pfostenschuss. – 29:31 Time-out Ticino Rockets. – 57:57 Time-out Thurgau, Ticino danach bis 59:32 mit sechstem Feldspieler anstelle des Goalies.



Nächstes Spiel. Freitag, 30. September, 20.00 Uhr: Thurgau – GCK Lions.

