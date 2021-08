Interview «Da haben wir keinen guten Job gemacht»: Für HC-Thurgau-Trainer Stephan Mair sind mehrere Abgänge selbstverschuldet Stephan Mair steht vor seiner wohl schwierigsten Saison mit dem HC Thurgau. In der Entwicklung seiner Mannschaft wurde der 54-jährige Südtiroler so weit zurückgeworfen wie lange nicht mehr. Und auch die Veränderungen in der Geschäftsstelle beeinträchtigen sein Schaffen. Im Interview sagt Mair, wie lange er noch Spass hat, so zu arbeiten und weshalb er trotz allem an eine erfolgreiche Saison 2021/22 glaubt. Matthias Hafen 21.08.2021, 05.10 Uhr

Stephan Mair steigt in seine sechste Saison mit dem HC Thurgau. Wird es seine letzte? Mario Gaccioli (Weinfelden, 6. August 2021)

Stephan Mair, die ersten Testspiele sind vorbei. Welchen Eindruck haben Sie von Ihrer Mannschaft?

Stephan Mair: Was mich zuversichtlich stimmt, ist die Defensive. Wir haben in den ersten drei Spielen alle drei Goalies eingesetzt und nicht viele Gegentreffer erhalten. Das spricht einerseits für die Torhüter, andererseits für das ganze Defensivverhalten des Teams.

Der HC Thurgau war als Ersatz für Goalie Nicola Aeberhard an Stefan Müller und Viktor Östlund dran. Nun teilen sich mit Bryan Rüegger, Luis Janett und Jan Rutz drei Junge, Unerfahrene die Arbeit zwischen den Pfosten. Ist Ihnen wohl dabei?

Wir wissen, dass wir damit ein gewisses Risiko eingehen. Und ich wäre es nicht eingegangen, wenn wir nicht einen Goalietrainer hätten. So intensiv wie Karl Malmquist mit den drei Goalies tagtäglich arbeitet, macht mich das wirklich zuversichtlich.

Sie sind darauf bedacht, zuerst Ordnung in die Hintermannschaft zu bringen. Lenkt das nicht einfach davon ab, dass dem HC Thurgau ein Skorer fehlt?

Ja, im Angriff haben wir wichtige Elemente verloren. Ich denke da an Jan Mosimann oder Frantisek Rehak, die uns vergangene Saison besonders zu Beginn viele Skorerpunkte eingebracht haben. Ich habe vom aktuellen Kader aber zwei Schweizer im Kopf, die für mehr als zehn Tore gut sind. Namen möchte ich jetzt keine nennen. Es sind eher unbeschriebene Blätter. Auf der anderen Seite war der Verwaltungsrat heuer bereit, etwas mehr Geld für die Ausländer auszugeben.

Was hat das bewirkt?

Mit Jonathan Ang und Rickard Palmberg haben wir eine schlagkräftige erste Linie. Diesbezüglich erwarte ich mehr in diesem Winter. Dennoch müssen wir wieder viele neue Spieler einbauen. Das braucht Zeit.

Der Schwede Rickard Palmberg (Bild) soll mit dem Kanadier Jonathan Ang eine durchschlagskräftige erste Sturmlinie bilden beim HC Thurgau. Mario Gaccioli (Weinfelden, 13. August 2021)

Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie in der Kaderentwicklung jedes Jahr wieder auf Feld eins zurückfallen?

Fast. Und in diesem Jahr ist es besonders krass. Das erste Mal ist es auch durch Eigenverschulden so zustande gekommen.

Wie meinen Sie das?

Einen Spiller hätten wir nie halten können, auch einen Michael Loosli nicht. Aber heuer gab es Spieler und Teammitglieder, die man hätte halten können. Leider haben wir da keinen guten Job gemacht. Wir alle nicht.

An welche Abgänge denken Sie da?

Nur zwei Beispiele: Materialwart Andi Vogt, der zu Rapperswil-Jona wechselte. Ihn hätte man halten können. Auch Goalietrainer Tim Bertsche. Solche Wechsel sind sehr oft mit Mehrausgaben verbunden. Und was leidet dann darunter? Die Qualität des Kaders, weil dieses Geld dann dort fehlt. Dann kommen noch die Wechsel in der Geschäftsleitung dazu. Abgesehen vom Geld sind diese auch deshalb mühsam, weil es lange dauert, bis die Nachfolger von Geschäftsführer Thomas Imhof und Sportchef Gody Kellenberger anfangen. Dann ist planerisch die halbe Saison 2021/22 schon wieder rum. Da geht einfach zu viel Zeit verloren.

Wieso beschäftigt Sie das so stark?

Wenn man eine Mannschaft auf dem Eis kontinuierlich weiterentwickeln und verstärken möchte, muss man auf allen Ebenen schauen, dass man den Klub weiterbringt. Wenn du dann immer wieder ein Puzzleteil verlierst, dann wird es mit der Zeit schon etwas müssig.

Macht Ihnen die Arbeit so noch Spass?

Für mich macht die Arbeit Spass, solange die Spieler bereit sind, sich zu entwickeln. Ein solches Beispiel ist Jonathan Ang. Er hätte an einem anderen Ort massiv mehr verdient, kam aber zurück zu uns, weil er hier Eiszeit, Ausbildung und Coaching bekommt. Und Ang ist bei weitem nicht der einzige solche in unserer Kabine.

Also kein Grund, sich zu beklagen?

Ich weiss, dass beim HC Thurgau die Arbeit jede Saison gewissermassen von vorne beginnt. Unsere Stärke ist das Team. Wir haben keine Diven, dafür einen grossen Zusammenhalt. Dazu gehören auch wir Trainer. Wenn ich mich jetzt über ein zu schwaches Kader beklagen würde, wäre das total unprofessionell und unfair gegenüber allen, die bei uns unterschrieben haben. Wenn ich das Gefühl habe, die Voraussetzungen stimmen hier nicht mehr für mich, dann darf ich auch keinen Vertrag mehr unterschreiben.

Ihr Vertrag läuft Ende Saison aus. Was passiert dann?

Mit dem Zuzug von Urban Leimbacher als CEO und sportlicher Leiter sowie von Yves Möri auf der Geschäftsstelle wird es im Klub sicher neue Dynamiken geben. Auch, was die Zusammenstellung der Mannschaft angeht. Wie sich das dann entwickelt, ist momentan noch nicht absehbar.

Was wäre die Voraussetzung, damit Sie nochmals verlängern beim HC Thurgau?

Ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Kontinuität. Der einzige Spieler, der seit meiner Anfangszeit vor fünf Jahren noch hier ist, ist Patrick Parati.

Wie stellen Sie sich das vor?

Etwa, dass man seitens des Klubs einmal zeigt, dass man alles dafür tut, um einen Schlüsselspieler wie zum Beispiel Joel Scheidegger zu halten. Ein Parati wird auch nicht mehr ewig spielen. Was dann? Meine Hoffnung ist, dass man um solche Spieler über Jahre einen Stamm aufbauen kann. Diese Spieler sind, gerade was das Preis-Leistung-Verhältnis angeht, sehr schwierig zu ersetzen. Das sahen wir auch bei Goalie Nicola Aeberhard.

Einem Schauspieler, der nur Komödien spielt, traut man irgendwann keine ernste Rolle mehr zu. Haben Sie keine Angst, dass man Ihnen bald keinen Job mehr bei einem Grossklub zutraut?

Dass man irgendwann in eine Schublade gesteckt wird, ist leicht möglich. Aber was für mich wichtig ist: Ich versuche von der Spielstruktur her, jedes Jahr neue Sachen reinzubringen, um die Mannschaft taktisch flexibler zu machen. Wie ich dann schlussendlich bewertet werde, liegt ausserhalb meiner Macht.

Haben Sie das Gefühl, Ihre Arbeit und Ihre Erfolge mit dem HC Thurgau werden genug geschätzt?

Das ist schwierig zu beurteilen. Ich habe mir beim HCT sicher das Privileg erarbeitet, dass man mich in Ruhe arbeiten lässt. Was die Resonanz in der Eishockeywelt angeht: Ich glaube nicht, dass mich irgendwann ein Klub aus der National League kontaktieren wird. Da mache ich mir keine Illusionen.

Wieso schliessen Sie das aus?

Weil es da einflussreiche Agenturen gibt, die ihre Trainer und Spieler bei den Klubs platzieren. Wenn du nicht in diesem Kreis bist, fehlt dir die Lobby. Kommt dazu, dass mein italienischer Pass auch nicht sehr hilfreich ist. Es macht halt weniger Eindruck, als wenn einer aus Nordamerika kommt. Unabhängig davon, was diese Person dann auch leistet.