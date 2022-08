Eishockey Talente sollen im Thurgau bleiben: Der HC Thurgau und der EHC Frauenfeld sagen den ZSC Lions, Kloten und Rapperswil-Jona den Kampf an Der HC Thurgau und der EHC Frauenfeld spannen noch enger zusammen, um die besten Thurgauer Eishockeytalente künftig möglichst im Kanton zu behalten. Bislang wanderten die oft schon frühzeitig zu den bekannten Klubs aus der National League. Matthias Hafen 30.08.2022, 19.56 Uhr

Vier Unterschriften für eine gute Sache (von links): Geschäftsführer Urban Leimbacher und Präsident Thomas Müller vom HC Thurgau sowie Präsident Elio Bohner und Mike Portmann vom EHC Frauenfeld. Mario Gaccioli

Es handelt sich um vier Unterschriften. Die Signaturen unter dem Vertragswerk aber sind eine Kampfansage an die ZSC Lions, die Rapperswil-Jona Lakers, den EV Zug und den EHC Kloten. Die Thurgauer Eishockey AG, sprich der HC Thurgau, und der EHC Frauenfeld gehen eine enge Partnerschaft im Bereich Aktivmannschaften und Nachwuchsförderung ein. Das Ziel: die Abwanderung der besten Thurgauer Talente in andere Kantone zu bremsen. Elio Bohner, Präsident des EHC Frauenfeld, sagt:

«Dank der besiegelten Zusammenarbeit, die im ganzen Kanton gelebt wird, geben wir den einheimischen Spielern Perspektiven.»

Mit der Aussicht, schon mit jungen Jahren in der MyHockey League, der dritthöchsten Spielklasse der Schweiz, zu spielen und sich dort für den HC Thurgau und die Swiss League aufzudrängen, soll den talentiertesten Junioren der Verbleib im Kanton schmackhaft gemacht werden. Dies, da die Thurgauer Talente in der Regel spätestens ab der Volljährigkeit von Klubs aus der National League umgarnt werden. Bohner sagt:

«Wir werden ihnen wohl nie die Strahlkraft eines HC Davos, EVZ oder ZSC bieten können, aber wir bieten ihnen auch Professionalität und das in ihrem gewohnten Umfeld, was für die positive Entwicklung wesentlich sein kann.»

Die Partnerschaft im Thurgauer Eishockey, die zwischen den zwei bestklassierten Klubs HC Thurgau und EHC Frauenfeld detailliert festgehalten wurde, leben alle Stammklubs schon länger im Nachwuchsbereich. Dazu gehören nebst Frauenfeld die Pikes Oberthurgau aus der 1. Liga sowie die 2.-Liga-Klubs Weinfelden und Kreuzlingen-Konstanz. Unter dem Namen HCT Young Lions wird den besten Junioren zudem eine elitäre Ausbildungsstrasse angeboten. Grösstes Ziel hierbei ist es, im Thurgau wieder ein U17-Elit-Team zu installieren.

HC-Thurgau-Spieler gehen in der MyHockey League ans Werk

Die Zusammenarbeit im Thurgauer Eishockey war eine Zangengeburt, die in der Vergangenheit immer wieder am fehlenden Willen einzelner Klubs und Klubexponenten gescheitert war. Nun aber steht die lang angestrebte Ausbildungspyramide im Thurgau. Und mit Frauenfelds Aufstieg in die MyHockey League im vergangenen Frühjahr ist das Bauwerk symmetrisch, wie es sein sollte. Das bietet an der Spitze neue Möglichkeiten, da der HCT und der EHC Frauenfeld nun auch gegenseitig B-Lizenzen lösen können. Mit der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags sichern sich die beiden Klubs aus den benachbarten Ligen gegenseitige Unterstützung zu.

Etwa sollen zwei bis drei Talente, die in der Saisonvorbereitung noch für den HCT gespielt haben, die Meisterschaft bei Frauenfeld in Angriff nehmen, wie Präsident Bohner sagt. Wer das sein wird, dürfte in den nächsten Tagen bekanntwerden.

Es geht auch um Geld, das bislang abfloss

Den Aderlass der Talente zu stoppen, ist nur ein Ziel, das die Partnerschaft im Thurgauer Eishockey verfolgt. Ein zweites ist es, die sogenannte Ausbildungsentschädigung bei den eigenen Klubs zu behalten. Geld also, das bislang verloren ging, weil die eigenen Talente zu ausserkantonalen Klubs abwanderten.