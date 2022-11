Eishockey: Thurgau rückt auf Platz fünf vor

EISHOCKEY Starker Thurgauer Start: In der Swiss League gewinnen die Ostschweizer in Basel und rücken in der Tabelle auf Platz fünf vor Im dritten Saisonvergleich mit dem Aufsteiger gewinnt der HC Thurgau erstmals drei Punkte. In Basel resultiert in der Swiss League ein 2:1-Sieg. Thomas Werner Jetzt kommentieren 29.11.2022, 22.50 Uhr

Captain Patrick Parati und der HC Thurgau verbuchen einen wichtigen Sieg in Basel. Bild: Mario Gaccioli

Das Auf und Ab, das Thurgau in den vergangenen Spielen begleitete, fand in Basel eine Fortsetzung. Nach einem starkem Beginn geben die Ostschweizer das Spiel im zweiten Drittel vorübergehend aus der Hand. Im ausgeglichen Schlussabschnitt kommt keine der beiden Mannschaften mehr in wirklich gute Abschlusspositionen. So genügen den Thurgauern ihre beiden frühen Tore zum sechsten Auswärtserfolg und der Verbesserung auf Tabellenrang fünf.

Thurgaus Trainer Markus Åkerblom reagierte auf den unbefriedigenden Auftritt gegen Visp und nahm diverse Änderungen in der Zusammenstellung seiner Formationen vor. Nur seine erste Verteidigungsformation und die zweite Sturmlinie blieben unverändert. Dies schien sein Team zu beflügeln.

Im Gegensatz zum Spiel gegen Visp begannen die Thurgauer konzentriert und fast fehlerlos. Sie bestimmten im Startdrittel die Begegnung und kamen früh zur Führung. Parallele zu Spiel eins in Basel, Thurgaus Treffer fiel bereits in der 4. Minute. Ramon Knellwolf traf auf Vorarbeit von Fabian Ganz.

Basels Ersatzcoach mit einer Reaktion

Nachdem es die Gäste in der Folge vorerst verpassten, von zahlreichen Fehlern der Basler zu profitieren, erhöhte Gian Janett in der 15. Minute mit seinem ersten Saisontreffer auf 0:2. Nach dem Bullygewinn von Nico Lehmann kurvte er unbedrängt durch den Slot und bezwang Basels Goalie Andri Henauer mit einem Rückhandabschluss in den Winkel.

Eric Himerlfarb, der den krankheitshalber fehlenden Basler Chefcoach Christian Weber ersetzte, fand wohl die richtigen Worte in der ersten Pause. Seine Spieler störten die Gäste nun früher, was wieder zu Ungenauigkeiten im Thurgauer Spielaufbau führte. Luis Janett, der erst zum zweiten Mal in dieser Saison im Tor der Ostschweizer stand, war nun gefordert. Als er in der 30. Minute von seinen Vorderleuten im Stich gelassen wurde, traf Yanick Sablatnig im Nachschuss zum 1:2. Fabio Hollenstein (30.) und William Pelletier (34.) verpassten es bei besten Abschlussgelegenheiten wieder etwas Ruhe ins Thurgauer Spiel zu bringen.

Als in der 59. Minute Jakob Stukel seinem Teamkameraden Martin Alihodzic auf die Strafbank folgen musste, schien der Thurgauer Erfolg nicht mehr gefährdet zu sein. Aber in doppelter Überzahl handelte sich auch Eero Elo, der erneut eine diskrete Vorstellung bot, eine Strafe ein. Basel nahm seinen Goalie vom Eis und konnte nun seinerseits noch 53 Sekunden lang Powerplay spielen. Dank Luis Janett und etwas Glück blieb den Gästen aber diesmal eine Verlängerung erspart.

Mit Winterthur noch eine Rechnung offen

Am Samstag trifft Thurgau in Weinfelden erneut auf ein Team, das in der Tabelle schlechter klassiert ist. Aber wie mit Basel hat Åkerbloms Mannschaft auch mit Winterthur in dieser Saison bisher schlechte Erfahrungen gemacht.

