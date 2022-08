Eishockey Schlechte Figur im Powerplay: Der HC Thurgau verliert gegen französische Ü30, entdeckt aber neues Talent in den eigenen Reihen Der HC Thurgau zieht einen schlechten Tag ein und verliert das Auftaktspiel am Bodensee-Cup gegen Grenoble 2:4. Damit spielen sie am Samstag um 14.00 Uhr im Spiel um Platz drei gegen den slowakischen Klub Nitra. Eine Entdeckung ist der 19-jährige Thurgauer Tim Minder, Verteidiger-Leihgabe des HC Davos. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 27.08.2022, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Devin Stehli (Mitte) und Ramon Knellwolf (rechts) sorgen für Gefahr vor Grenoble-Goalie Jakub Stepanek. Bild: Mario Gaccioli

Die «Brûleurs de Loups», die «Wolfsverbrenner» aus Grenoble kannten am Freitagabend auch mit Leuen keine Gnade. Im Auftaktspiel des Bodensee-Cups in Kreuzlingen gewann der achtfache französische Meister gegen den HC Thurgau 4:2. Die Tore für den Swiss-League-Klub aus Weinfelden erzielten Janik Loosli (23./1:2) und Fabio Hollenstein (53./2:4). Ramon Knellwolf (17./Pfosten) und Will Pelletier (59./Treffer aberkannt) waren ebenfalls nahe an einem Torerfolg. Den Gegentreffer zum 0:2 kassierten die Thurgauer in Überzahl.

Vor 233 Zuschauerinnen und Zuschauern wurde deutlich, dass HCT-Trainer Markus Åkerblom noch nicht viel Zeit in das Powerplay und das Boxplay seiner Mannschaft investieren konnte. Alle sieben Strafen gegen die Franzosen liessen die Ostschweizer ungenutzt, zu Beginn des Schlussdrittels gar eine längere 5-gegen-3-Überzahl.

Åkerblom kommt sich vor wie auf der Achterbahn

Für Verstimmung bei Thurgaus schwedischem Trainer sorgte das Defensivverhalten seiner Mannschaft. «Das hat mich enttäuscht», sagt Åkerblom. «Vier Tore haben wir zu einfach zugelassen, drei nach einem Rebound.» Der Mannschaft fehle die Konstanz. «Gewisse Dinge funktionieren schon supergut, andere dafür überhaupt nicht.»

233 Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei der Partie zwischen Grenoble und dem HC Thurgau in der Kreuzlinger Bodensee-Arena. Bild: Mario Gaccioli

Gemäss Åkerblom befindet sich der HC Thurgau aktuell bei Halbzeit der Saisonvorbereitung. «Ich erwarte nicht, dass wir zu Beginn der Meisterschaft schon unser bestes Eishockey zeigen.» Dafür müssten sich die Spieler nach dem Trainerwechsel an zu viele Umstellungen gewöhnen. «Aber wir sind besser in Form, als ich es mir zu diesem Zeitpunkt vorgestellt hatte», so der 52-jährige Schwede.

Auf die beiden HC-Davos-Leihgaben Tim Minder und Gian-Marco Hammerer hält Åkerblom grosse Stücke. «Sie werden für den HC Thurgau eine wichtige Rolle spielen.» Die 2:4-Niederlage gegen Grenoble war denn auch keine Schmach für Thurgau, das am Samstag um 14 Uhr das Spiel um Platz drei gegen Nitra (SVK) bestreiten wird.

HC Thurgau hat Grenoble-Goalie im Visier

Die Franzosen sind mit einem international erfahrenen Ü30-Team an den Bodensee gereist. Im Tor stand gegen Thurgau Jakub Stepanek (36), Olympiateilnehmer und Weltmeister mit Tschechien. Im Sturm spielten die französischen Nationalteam-Captains Damien Fleury (36) und Sacha Treille (34). Ein besonderes Augenmerk gilt Ersatzgoalie Raphaël Garnier. Der 25-jährige Franzose besitzt aus seiner Jugendzeit bei Fribourg einen Schweizer Lizenz und könnte in Zukunft auch beim HC Thurgau ein Thema sein.

HC-Davos-Leihgabe Tim Minder gehörte gegen Grenoble zu den auffälligsten Thurgauern. Bild: Mario Gaccioli

Tim Minder: «Das ist wie ein Heimkommen»

Im Testspiel gegen Grenoble gehörte der Thurgauer Tim Minder zu den Entdeckungen. Bei Fabio Hollensteins Treffer zum 2:4 gab der Verteidiger sogar einen Assist. Minder, 19-jährig und aus Weinfelden, wird diese Saison vom HC Davos an den HCT ausgeliehen.

Man bekommt den Eindruck, Sie fühlen sich schon pudelwohl beim HC Thurgau.

Tim Minder: Der Eindruck trügt nicht. Ich wurde sehr gut aufgenommen im Team. Grundsätzlich finde ich diesen Wechsel megacool. Ich habe früher als Kind jeweils die Spiele des HC Thurgau in der Güttingersreuti verfolgt. Jetzt spiele ich selber hier. Das fühlt sich an wie ein Heimkommen.

Hatten Sie bezüglich Ausleihe ein Mitspracherecht?

Es gab seitens des HC Davos die zwei Optionen Thurgau oder Ticino Rockets. Ich habe gewünscht, dass ich zum HCT kann. Am Ende hat aber der HCD entschieden.

Wo sehen Sie Ihren Platz bei Thurgau?

Nach zwei Jahren bei der U20 des HC Davos muss ich meine Rolle zuerst dem Eishockey der «Grossen» anpassen. Ich will Thurgau auf jeden Fall helfen, mir einen Platz in der Aufstellung erkämpfen und möglichst viel Eiszeit erhalten.

Wie würden Sie sich als Spieler beschreiben?

Ich bin ein solider Verteidiger, der sich oft auch in der Offensive einbringt. Auch sorge ich gerne für gute Stimmung in der Kabine. Das Leben in der Teamgarderobe ist ein cooler Part des Sports.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen