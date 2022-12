Eishockey: Heimschlappe des HC Thurgau

EISHOCKEY Ein Drittel zum Vergessen: Heimdebakel des HC Thurgau gegen den Zweitplazierten Vier Tore im Mitteldrittel besiegeln die 0:5-Heimniederlage der Ostschweizer gegen den HC La Chaux-de-Fonds. Thomas Ammann Jetzt kommentieren 22.12.2022, 23.10 Uhr

Thurgaus Goalie Luis Janett (links) unter Druck. Bild: Mario Giaccoli

Ernüchterung machte sich breit in der Güttingersreuti, als die Sirene das Ende des zweiten Drittels in der Begegnung zwischen dem HC Thurgau und dem HC La Chaux-de-Fonds signalisierte. 0:5 – mit diesem Verdikt hatte wohl kaum jemand der 1387 Zuschauer gerechnet.

Erwartet hatten sie vielmehr einen HCT, der nach sechs Siegen in den vergangenen acht Partien und der Aussicht auf den Heimvorteil in den Playoffs mit breiter Brust auftritt. Zumal er gegen die zweitplatzierten Neuenburger zwei von drei Partien gewann und La Chaux-de-Fonds das Eis in den vergangenen fünf Partien dreimal als Verlierer verlassen musste.

Thurgau ist vom Tempo überfordert

Doch das Spiel entpuppte sich vorab im zweiten Drittel als Klassenunterschied. In der Tabelle trennen die Teams zwar auch stattliche 16 Punkte. Auf dem Eis waren es am Donnerstagabend phasenweise aber Welten. La Chaux-de-Fonds suchte, sobald die Scheibe in eigenem Besitz war, konsequent und zielstrebig den Weg nach vorne.

Mit ihren Tempovorstössen überforderte es die Thurgauer Mal um Mal. Konnte Torhüter Luis Janett im ersten Drittel einen grösseren Schaden noch abwenden, war in dieser Phase der Partie auch er machtlos.

Zumal seine Vorderleute bei den Toren zum 0:2 und 0:3 noch bereitwillig Pate standen. Marco Forrer und Will Pelletier hatten den Neuenburgern hinter dem eigenen Tor die Scheibe zweimal auf dem Silbertablett serviert. Ein Pass vor das Tor und der Puck zappelte im Netz.

Der Ausländer bleibt draussen

Mit breiter Brust traten anschliessend nur noch die Gäste auf. Ein blitzsauberer Konter und eine sehenswerte Passstafette später stand das deutliche 0:5-Resultat bei der Pause zum zweiten Drittel fest. Bemerkenswert war, dass – in der Person von Patrick Petrini – zweimal die vierte Linie der Neuenburger die Tore erzielte.

Damit war die Messe nach 40 Minuten bereits gelesen. Entsprechend schnell erzählt ist das dritte Drittel. Während La Chaux-de-Fonds den Fuss deutlich vom Gas nahm, schonte Thurgau-Trainer Markus Akerblom im Hinblick auf die kommenden Tage einige Spieler und forcierte insbesondere die dritte und vierte Linie. Diese verhinderte zumindest eine noch höhere Niederlage.

Gar nicht mehr aufs Eis zurück kehrte nach der zweiten Pause Eero Elo. Sein Einsatz am Freitag auswärts beim Tabellenletzten Ticino Rockets scheint zumindest fraglich. Mit den Partien gegen die Tessiner sowie den EHC Winterthur und die GCK Lions stehen bis Ende Jahr noch drei eminent wichtige Partien an. Anlass zu Zuversicht, dass die Thurgauer dabei zurück auf die Siegerstrasse finden, dürfte das erste Drittel bieten.

Denn zu Beginn der Partie zeigten sich die Ostschweizer sehr engagiert und spielten sich einige äusserst vielversprechende Möglichkeiten heraus.

Die besten Gelegenheiten hatten Eero Elo nach wenigen Sekunden sowie Dominik Binias kurz vor Ende des Drittels. Sie scheiterten jedoch am tadellosen Viktor Östlund. Den einzigen Treffer im Startabschnitt markierte der ehemalige Thurgauer Toms Andersons. Er profitierte von einer von der Bande zurückprallenden Scheibe, die er unter dem Schoner des kurzzeitig desorientierten Janett hindurch ins Tor stocherte.

