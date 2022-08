Eishockey Die Platinschürfer aus dem Osten: Wie der HC Thurgau den Abgesang auf die Swiss League relativiert In der vielleicht grössten Krise der Swiss League schart der HC Thurgau im grossen Stil neue Sponsoren um sich. Das macht den Klub sportpolitisch bedeutsamer. Von einer Annäherung der Swiss League an die MyHockey League wollen die Ostschweizer nichts wissen. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Der HC Thurgau (hier Marco Forrer im Testspiel gegen Langenthal) profitiert zur Zeit von mehreren neuen und zahlreichen treuen Sponsoren. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 16. August 2022)

In der Ostschweiz, da laufen die Dinge oft etwas anders als im Rest der Schweiz. Im Bezug auf das Eishockey und insbesondere die Swiss League, der zweithöchsten Spielklasse des Landes, mauserte sich das einstige Sorgenkind HC Thurgau in den vergangenen Wochen und Monaten geradezu zum Musterknaben der Liga.

Während andernorts lautstark über die fehlenden 365'000 Franken gejammert wird, die wegen der ausgelaufenen TV-Verträge für die Saison 2022/23 jedem Klub fehlen, handelte der HC Thurgau. Unter der Ägide von Verwaltungsrat Cäsar Müller, der das Sponsoring unter sich hat, weibelte der Marketingverantwortliche Paul Kaiser wie ein Wilder.

Das Resultat: Der HC Thurgau zog mit der Klein Computer System AG und der IASA Instand­haltungs­technik AG zwei neue Platinsponsoren an Land. Alleine damit sind die weggebrochenen TV-Einnahmen zu einem guten Teil kompensiert. Dazu kommen treue Gold- und Silbersponsoren sowie eine Mehrzahl an neuen Bronzesponsoren. Eine erstaunliche Leistung in der aktuellen Wirtschaftslage.

Sportpolitisch wird der HC Thurgau wichtiger

«Die jüngste, sportlich erfolgreichste Saison der Klubgeschichte hat uns dabei sicher geholfen», sagt Präsident Thomas Müller, der an der Generalversammlung vom Mittwochabend den Halbfinaleinzug und die zwei Siege gegen den späteren Aufsteiger EHC Kloten nochmals Revue passieren liess. «Wir stehen heute aber auch dank unseres grossen Netzwerks und einem riesigen Effort in der Sponsorengewinnung so solide da.» Müller bezeichnet den HC Thurgau «auch finanziell ein starker Swiss-League-Klub, der sehr breit abgestützt ist».

HC-Thurgau-Präsident Thomas Müller kann auf eine breite wirtschaftliche Unterstützung im Kanton zählen. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 16. August 2022)

Das könnte den HCT sportpolitisch in eine starke Position bringen. Denn während aktuell der Abgesang auf die Swiss League angestimmt wird, die Zukunft von Klubs wie dem SC Langenthal, dem EHC Winterthur oder den Ticino Rockets höchst ungewiss ist, braucht die zweithöchste Eishockeyliga des Landes Vertreter, die langfristig für die Swiss League einstehen. Solche, die das Heil für die Zukunft weder in der National League noch im Amateurbereich der MyHockey League sehen.

Präsident Müller plädiert für zwei Zehnerligen

Thurgaus Präsident Thomas Müller hat denn auch eine dezidierte Meinung zur Zukunft der Swiss League. Er sagt:

«Eine Fusion mit der MyHockey League, wie es schon angedacht wird, unterstützen wir auf keinen Fall. Wir wollen die Swiss League wieder näher an die National League rücken.»

Für Müller und den HC Thurgau gibt es eigentlich nur eine Lösung, um die Swiss League wieder attraktiver und relevanter zu machen. «Aus unserer Sicht braucht es auf den höchsten zwei Stufen je eine Zehnerliga.»

Dass diese Vision in der National League wenig Anklang finden dürfte, nachdem die Schweizer Topliga jüngst mit Ajoie und Kloten auf 14 Teams erweitert wurde, ist HCT-Präsident Müller bewusst. Er habe aber durchaus Signale empfangen, dass den Präsidenten der NL-Klubs bewusst sei, dass eine starke Swiss League für die Zukunft des Schweizer Eishockeys vonnöten ist. Eine Einsicht, die bei den CEOs der NL-Klubs noch weniger verbreitet ist.

Von Trainer Markus Åkerblom und dessen Team wird der Einzug ins Playoff-Halbfinal erwartet. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 16. August 2022)

Budget wird für 2022/23 um über 100'000 Franken reduziert

Im Hinblick auf die Saison 2022/23 steigt der HC Thurgau sorglos wie selten in den Winter. Sportlich scheint der Swiss-League-Klub aus Weinfelden mit dem neuen Trainer Markus Åkerblom an die erfolgreiche Ära von Stephan Mair anknüpfen zu können. Da hat die Sportkommission unter der Federführung des abtretenden CEO und Sportchefs Urban Leimbacher solide Arbeit geleistet.

Finanziell resultierte aus der vergangenen Saison ein Verlust von 99'500 Franken. Erstaunlich für den grössten sportlichen Erfolg der Klubgeschichte. Doch litt der HCT auch im vergangenen Winter noch lange unter Coronabeschränkungen, hatte oft weniger als 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion. Präsident Müller sagt:

«Zieht man die Ausfälle im Catering und Ticketing in Betracht, ist der Verlust nachvollziehbar. Er ist durch die Erhöhung des Eigenkapitals aber keine Gefahr für den HC Thurgau.»

Das Budget für 2022/23 wurde um gut 100'000 Franken reduziert und beträgt noch 4,009 Millionen. Es wird mit einem Verlust von 41400 Franken gerechnet. Die sportliche Zielsetzung der Ostschweizer ist der erneute Einzug in den Playoff-Halbfinal, budgetiert sind jedoch die Viertelfinals.

Finanzchef Urs Rindlisbacher hört auf - eine Frau auf der Wunschliste

Personell verkündete Präsident Thomas Müller an der GV den Austritt von Finanzchef Urs Rindlisbacher aus dem Verwaltungsrat. Die Suche nach einer Nachfolge läuft. Ebenso plant der HC Thurgau, den VR auf sieben Leute zu erweitern. Nebst einer juristisch bewanderten Person wünscht sich der Klub, dass jemand aus dem HCT Business Club und möglichst auch eine Frau im Führungsgremium Einsitz nimmt.

