Eishockey CEO-Verschleiss beim HC Thurgau: Der Verwaltungsrat muss bedachter auswählen Der «Fall Urban Leimbacher» muss für den HC Thurgau eine Lehre sein. Vor weniger als einem Jahr auf Initiative von Vizepräsident Cäsar Müller vom EHC Winterthur abgeworben, läuft die Zeit des CEO beim HC Thurgau schon wieder aus. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 12.08.2022, 20.17 Uhr

Geschäftsführer und Sportchef Urban Leimbacher verlässt den HC Thurgau auf eigenen Wunsch. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 29. Oktober 2021)

Vor einem Jahr hatte der HC Thurgau mit Thomas Imhof und Urban Leimbacher als wohl einziger Eishockeyklub in der Schweiz zwei Geschäftsführer, mittlerweile haben beide gekündigt. Im Fall von Urban Leimbacher, dessen Demission am Freitag bekanntgegeben wurde, führten falsche Vorstellungen hüben wie drüben schon nach relativ kurzer Zeit zu einem Zerwürfnis, das nicht mehr reparabel war.

Ironischerweise haben in den letzten zehn Monaten genau jene Kräfte das Vertrauen in Leimbacher verloren, die ihn damals unbedingt verpflichten wollten, obwohl der HCT mit Thomas Imhof bereits einen Geschäftsführer besass. Dafür halten heute noch jene zu Leimbacher, die der Verpflichtung vor einem Jahr kritisch gegenüberstanden.

Kontinuität fängt im Verwaltungsrat an

Was heisst das für den HC Thurgau? Kontinuität in der Geschäftsleitung fängt im Verwaltungsrat an. Bei der Neubesetzung des Postens sollte das Führungsgremium diesmal besser einig sein – nicht zwingend schon bei der Findung, aber spätestens bei der Verpflichtung. Dass für die Suche der Thurgauer Olympionike Tom Rüegge und dessen Personalfirma Petrag beauftragt werden, ist ein richtiger Schritt. Denn so treffsicher der HC Thurgau in den vergangenen Jahren Eishockeyspieler gefunden und unter Vertrag genommen hat, so wenig Erfolg hatte er mit seinen CEOs. Das Scouting muss eben auch auf der Teppichetage professionell sein – besonders dort.

Auch die Aufteilung der Aufgaben von CEO und Sportchef auf zwei Personen macht Sinn. Denn Personen, die sowohl das Flair für die Finanzbuchhaltung wie auch den Riecher für den richtigen Mittelstürmer mitbringen, sind sehr rar gesät. Der HCT hatte einst das Glück, mit Patrick Bloch eine solche Person gefunden zu haben.

Dass nun auch in Urban Leimbacher eine solch «eierlegende Wollmilchsau» erwartet worden ist, wurde weder Leimbacher gerecht, der vor allem für die sportliche Seite des Eishockeys brennt, noch wurde es den Ansprüchen des HC Thurgau gerecht, der mit einem immer besser werdenden Team auch die bestmögliche Betreuung im Marketing und Finanzbereich verdient.

