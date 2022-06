Eishockey «Auch auf den Frauensport setzen»: Der HC Thurgau nimmt das NLA-Team der Indien Ladies unter seine Fittiche Die Thurgau Indien Ladies werden ab der kommenden Saison Teil des HC Thurgau. Der Swiss-League-Klub aus Weinfelden sieht darin einen Markt mit grossem Potenzial. In welchen Trikots die Frauen spielen werden, ist bereits geklärt. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 10.06.2022, 15.15 Uhr

Gehören neu alle dem gleichen Klub an (von links): Indien-Ladies-Präsident Andreas Staub, Spieler Patrick Parati, Spielerin Rahel Michielin und HC-Thurgau-Präsident Thomas Müller. Bild: Mario Gaccioli

Der HC Thurgau spielt künftig auch in der NLA der Frauen mit. Auf die Saison 2022/23 hin werden die Thurgau Indien Ladies, die seit 2020 schon in der Women’s League spielen und als SC Weinfelden Ladies zuvor sieben Jahre lang in der höchsten Schweizer Frauenliga vertreten waren, komplett in den HCT integriert.

Thurgaus Eishockeyanerinnen bleiben in der Kreuzlinger Bodensee-Arena beheimatet, werden aber künftig unter dem Namen HC Thurgau Ladies und mit den gleichen Trikots wie die Swiss-League-Mannschaft auftreten.

Bei der Aufnahme der Indien Ladies in den HC Thurgau geht es primär um die Nutzung von Synergien. Die Indien Ladies werden künftig nicht nur vom Renommee und der Strahlkraft des HC Thurgau profitieren, sondern auch vom Backoffice, das die Frauenequipe vermarkten und promoten will. Diesbezüglich schwebt HCT-Präsident Thomas Müller das Beispiel des FC St.Gallen mit seinem Frauenteam vor.

Ein Zeichen für die Gleichstellung

Im Gegenzug verspricht sich der HCT, durch den aufstrebenden Frauensport neue Märkte zu erschliessen. Er erkennt aber auch den Zeitgeist, indem er sich künftig ein Frauenteam leistet. «Als wir von den Indien Ladies angefragt wurden, kamen wir im HC Thurgau schnell zur Überzeugung, dass es sich für einen zeitgemässen Klub gehört, auch auf den Frauensport zu setzen», so Thomas Müller. Die Gleichstellung von Mann und Frau dürfe auch im Sport nicht unterlassen werden.

Die Thurgau Indien Ladies sind seit 2020 in der höchsten Frauenliga dabei. Zuvor spielte die Equipe unter dem Namen SCW Ladies in der gleichen Spielklasse. Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 8. Januar 2022)

Auch Andreas Staub, der bisherige Präsident der Thurgau Indien Ladies, ist von der neuen Zusammenarbeit überzeugt: «Das Fraueneishockey geht Schritt für Schritt in Richtung Professionalisierung – auch in der Schweiz. Dass die Frauenequipe aus dem Thurgau nun in die professionelle Struktur der Thurgauer Eishockey AG integriert wird, ist ein weiterer wichtiger Schritt, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine bestmögliche sportliche Leistung des Teams ermöglichen.»

Unter dem Namen Indien Ladies haben die Thurgauer Eishockeyanerinnen in der Women’s League zuletzt grosse Fortschritte erzielt und sind im Gegensatz zu früheren Jahren ein ernstzunehmender Kontrahent geworden.

In der Saison 2020/21 gewannen die Thurgau Indien Ladies die Bronzemedaille. Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 13. Februar 2021)

Über die Young Lions auch Mädchen fördern

Die Integration der Thurgau Indien Ladies in den HC Thurgau soll künftig Auswirkungen bis in die Juniorenabteilung haben, wenn es nach HCT-Präsident Thomas Müller geht. «Wir haben auch vor, den Frauennachwuchs vermehrt zu fördern über unsere HCT Young Lions», sagt er. Der Klubname HC Thurgau dürfte für dieses Vorhaben jedenfalls hilfreich sein.

