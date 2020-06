Porträt «Der HC Thurgau ist für mich zum Lebenswerk geworden»: Wie Paul Kaiser für seinen Club seit 20 Jahren Millionen beschafft Paul Kaiser sucht seit 20 Jahren Sponsoren für den HC Thurgau. Und das mit enormem Einsatz und Herzblut. Die neue Führungscrew setzt wieder ganz auf ihn. Matthias Hafen 05.06.2020, 05.00 Uhr

«Ihr gewinnt die Spiele, ich gewinne Sponsoren und Fans»: Ein Leitspruch, der Paul Kaiser seit Beginn begleitet. Bild: Matthias Hafen

Nichts ist so beständig beim HC Thurgau wie Paul Kaiser. Der 66-Jährige hat sieben Präsidenten, noch mehr Trainer, drei Logowechsel und zweimal die Änderung des Clubnamens mitgemacht. Kaiser ist in keiner Statistik des HCT zu finden, obwohl er massgeblich zum Erfolg des NLB-Eishockeyclubs beiträgt. Seit über 20 Jahren gehört der grau melierte Mann mit dem Herzen auf der Zunge zu den Strippenziehern im Hintergrund. Er ist es, der alljährlich einen Grossteil des rund drei Millionen Franken teuren Budgets hereinholt.

Seit einem Monat putzt Paul Kaiser für den HC Thurgau wieder die Klinken von Diessenhofen bis Bischofszell, von Fischingen bis Romanshorn – und über die Kantonsgrenze hinaus. Wenn man den Puls der Ostschweizer KMU fühlen müsste, würde es wohl genügen, Paul Kaiser zu fragen. Die Sponsorenakquise für das sportliche Aushängeschild des Thurgaus ist sein Ding. Mit der neuen Clubführung um den designierten Präsidenten Thomas Müller hat er diese Position wieder offiziell inne. Angefangen hatte er 1999, lange bevor er im Oktober 2018 als Mitarbeiter der Swisscom in Pension ging.

Geprägt vom drohenden Untergang im Jahr 1999

«Der HC Thurgau ist für mich zum Lebenswerk geworden», sagt Kaiser. Dabei sei es ihm in all den Jahren immer nur um eines gegangen: das Wohl des HCT. Er ist heute noch geprägt von seiner Anfangszeit, als Felix Burgener den NLB-Club ganz knapp vor dem Aus rettete. Und dass die Suche nach Geldgebern seither nicht einfacher wurde, bekommt er am eigenen Leib zu spüren.

«Viele Sponsoren wären froh, wenn ich nicht mehr bei ihnen vorbeischaute. Dann müssten sie nichts mehr geben.»

Doch Paul Kaiser ist hartnäckig, so, wie er es in jüngeren Jahren als Spitzentriathlet und Ironman-Teilnehmer auf Hawaii war. Fünf bis acht Sponsorentermine füllen seinen Kalender. Täglich. «Die Betreuung mittels persönlichem Kontakt ist das A und O», sagt Kaiser. «Es nützt nicht viel, wenn du einen Geldgeber gewinnst, ihn aber ein Jahr später wieder verlierst.»

Sein Vorzeigebeispiel ist Daniel Frefel von der Firma Prematic. Ihn holte Kaiser ganz zu Beginn mit 500 Franken zum HC Thurgau. Und Kaiser schaffte es, dass immer mehr Geld floss. Heute ist die Prematic AG Goldsponsor beim HCT und Frefel einer der einflussreichsten Aktionäre des Clubs. «Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, habe ich es immer erreicht», sagt Paul Kaiser. Tatsächlich ist es schwierig, nicht Fan des HC Thurgau zu werden, wenn der 66-Jährige leidenschaftlich von «seinem» Club vorschwärmt. Kaiser lebt, was er verkauft.

«Ich könnte keine Versicherungen verkaufen, weil es dort um Provisionen geht. Und wo Provisionen im Spiel sind, arbeitest du bewusst oder unterbewusst vor allem für dich.»

Beim HC Thurgau erhält Kaiser ein Fixum ohne Gewinnbeteiligung. Sein grösster Lohn sei, wenn er neue Sponsoren vom HCT begeistern könne.

Ein Künstler, der seine Freiheiten braucht

Paul Kaiser ist ein Künstler seines Fachs. Einer, den man nicht mittels Jobannonce findet. Doch Künstler brauchen Freiheiten. Kaiser drückt sie so aus:

«Wenn mir der Club das Gefühl vermittelt, einer unter vielen zu sein, kann ich die Leute nicht gleichermassen vom HC Thurgau anstecken.»

Und: «Ein paar Ansprüche an das Produkt darf ich schon stellen, wenn ich es verkaufen soll.» Das führt unweigerlich in ein Dilemma, das mitunter zu Kaisers vorübergehender Freistellung im Mai 2019 durch den alten Verwaltungsrat und letztlich zum Machtwechsel an der Clubspitze in diesem Frühjahr geführt haben dürfte.

Für den HC Thurgau, der mit nur 1500 Zuschauern pro Spiel besonders stark von Sponsorengeldern lebt, ist Kaisers Arbeit eben schier unbezahlbar. Noch bis 2023 will er Sponsoren akquirieren für den HC Thurgau. Das hat der langjährige Mitarbeiter der neuen Führungscrew versprochen. Danach könnte er wieder Fan auf der Tribüne werden, wie er es in den Anfangszeiten des HCT war.