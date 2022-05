Swiss League Neue Partnerschaft: Der HC Thurgau flirtet wieder mit dem HC Davos Die Kooperation mit dem SC Rapperswil-Jona wird kommende Saison nicht mehr fortgeführt. Dafür flammt beim HC Thurgau eine alte Liebe neu auf. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 19.05.2022, 04.20 Uhr

Der HC Davos (hier im Playoff-Viertelfinal gegen Rapperswil-Jona) soll neuer Partner des HC Thurgau werden. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Davos, 27. März 2022)

Partnerschaften können kompliziert sein. Auch im Eishockey. Selbst wenn sich zwei Klubs mit besten Absichten zusammentun, so schaut am Ende doch jeder für seinen Vorteil. Müssen sie ja, solange sie selbstständig sind. Kooperationen zwischen Teams aus der National League und der Swiss League funktionieren deshalb nur dort einwandfrei, wo der Unterklassige eindeutig als Farmteam fungiert. Etwa in der Zürcher Lions-Organisation mit dem ZSC und GCK. Oder bis zuletzt auch in Zug mit dem EVZ und dessen Academy. Vielleicht noch bei den Ticino Rockets, wo die Kooperation mit vier NL-Klubs (Ambri-Piotta, Lugano, Lausanne und Davos) aber schon anspruchsvoller ist.

Eine vertraglich vereinbarte Partnerschaft bestand seit Juli 2018 auch zwischen dem SC Rapperswil-Jona und dem HC Thurgau. Nach dem Wiederaufstieg der St.Galler «parkierten» sie in den vergangenen vier Saisons immer wieder Spieler beim Swiss-League-Klub aus Weinfelden. Einige wenige HCT-Akteure halfen in der National League aus, als Rapperswil-Jona personelle Not hatte.

Bis zuletzt umschlich allerdings jeden Klub das Gefühl, dass die Kooperation zu Gunsten des anderen ausgelegt war. Auch hatten Thurgaus mittlerweile zurückgetretene Headcoach Stephan Mair und Rapperswils Sportchef Janick Steinmann ganz offensichtlich unterschiedliche Ansichten einer Zusammenarbeit.

Der HC Thurgau und Assistenzcoach Beni Winkler dürften in der kommenden Saison auf junge Spieler des HC Davos zählen können. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 7. April 2022)

Schweizer Rekordmeister war schon einmal Thurgaus Partner

Nun ist die Partnerschaft zwischen dem HC Thurgau und dem SC Rapperswil-Jona beendet. Beim Swiss-League-Klub flammte in den vergangenen Wochen eine alte Liebe neu auf. Der HCT strebt auf Stufe National League ab der Saison 2022/23 wieder eine Zusammenarbeit mit dem HC Davos an. Der Schweizer Rekordmeister aus dem Bündnerland war schon von 2016 bis 2018 offizieller Partner der Thurgauer. Auf die vertraglich vereinbarte dritte gemeinsame Saison wurde damals verzichtet – weil die Zusammenarbeit nicht wie gewünscht funktionierte.

Von einem «grossen Missverständnis» war die Rede, von einem «Papier, dessen Inhalt nicht gelebt wurde». Der HCT wandte sich dann dem SC Rapperswil-Jona zu. Nun kommt es gemäss gut unterrichteten Quellen zur Wiedervereinigung mit Davos. Lose hatte die Partnerschaft zwischen HCD und HCT schon 2013 begonnen, als der damalige Thurgau-Trainer Christian Weber innovative Wege suchte, sein Kader zu komplettieren.

