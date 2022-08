Handball: St.Otmars Präsident Hans Wey hängt zwei Jahren an.

Handball Zwei weitere Jahre im Amt bestätigt: St.Otmars Präsident Hans Wey macht weiter An der Hauptversammlung der Handballer St.Otmars stellt sich Hans Wey weitere zwei Jahre zur Verfügung. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

St.Otmars Präsident Hans Wey stellt sich für ein neuntes und zehntes Jahr zur Verfügung. Bild: Michel Canonica

Hauptversammlungen sind bei den Handballern von St.Otmar auch schon turbulenter und abwechslungsreicher verlaufen, als es in diesem Jahr der Fall war. Präsident Hans Wey zeigte zusammen mit seinem Vorstand den Mitgliedern auf, wie der Verein unterwegs war und ist.

Die grossen finanziellen Probleme der Vergangenheit mit beispielsweise einem Verlust von 300000 Franken vor drei Jahren und damit verbundenen Schulden scheinen grossmehrheitlich der Vergangenheit angehören. «Doch wirtschaftlich sind wir deswegen nicht sorgenfrei. Die Finanzen bleiben unsere grösste Herausforderung», stellte Wey fest. Dies verdeutlicht die Jahresrechnung, die bei einem Umsatzvolumen von rund 1,8 Millionen Franken einen Verlust von 11500 Franken ausweist, womit der Verein rund 5000 Franken Schulden hat. Für das neue Jahr wurde der Aufwand nochmals reduziert und steht neu bei 1,7 Millionen Franken, womit ein Verlust von rund 3000 Franken budgetiert ist. Dies auch, weil kein neuer Hauptsponsor gefunden werden konnte. Immerhin gelang es, mit der Verlosung des Trikotsponsors die Lücke einigermassen zu schliessen. 43 Firmen hatten sich mit je 1000 Franken an der Verlosung beteiligt. Gewonnen haben diese schliesslich «Schubiger Küchen». Das finanzielle Rückgrat St.Otmars ist weiterhin die Gönnervereinigung des «Club 2000», die für rund die Hälfte des Budgets aufkommt.

Suche nach einem neuen Präsidenten

Seit acht Jahren ist Hans Wey Präsident der Handballer St.Otmars. Der 70-Jährige hat sich an der Hauptversammlung, an der auch das Kader des NLA-Teams anwesend war, für eine weitere zweijährige Amtsdauer bestätigen lassen. «Mein Ziel ist es, bis in einem Jahr meine Nachfolge zu regeln, damit ich den neuen Präsidenten dann während eines Jahres in alle Aufgaben einführen könnte», erklärt er. Seine Aufgaben als Finanzchef hat Ivo Wolgensinger abgegeben. Anstelle von Uwe Jungclaus sind neue Verantwortliche für den Nachwuchs Andreas Masina und Samuel Bettenmann. Dieser war schon bisher in der Nachwuchsförderung tätig und zusammen mit Heinz Metzger wesentlich dafür verantwortlich, dass bei St.Otmar im Juniorenbereich in jüngster Vergangenheit eine positive Entwicklung stattgefunden hat. Auch das Projekt der Ostschweizer Handball Akademie (OHA) mit der Zusammenarbeit zwischen St.Otmar, dem SV Fides, dem HC Goldach-Rorschach und dem HC Bruggen konnte seine Strukturen weiter optimieren. Es ist gelungen, in allen Elite-Kategorien den Ligaerhalt zu schaffen. Schliesslich hat sich auch die neugebildete Spielgemeinschaft Fides/Otmar in der 1. Liga bewährt.

In der NLA strebt St.Otmar unter seinem Trainer Zoltan Cordas auch in der kommenden Saison im Minimum einen Playoff-Platz an. «Es muss unser Ziel sein, den Halbfinal zu erreichen», fordert Wey.

Wichtigste Verstärkung ist der Goalie

Im Rückblick auf die vergangene Saison stellt er fest, dass trotz eines durch Verletzungen dezimierten Kaders vor allem im Playoff gute und vor allem kämpferische Leistungen zu verzeichnen waren. Darauf soll aufgebaut werden. Im Hinblick auf die neue Saison hat die Mannschaft Team einige Mutationen erfahren. Die wichtigste Verstärkung – und dies hat sich auch in den bisherigen Vorbereitungspartien schon gezeigt – ist jene des 30-jährigen slowakischen Nationaltorhüters Marián Žernovič.

